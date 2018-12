Trở thành giáo viên và lập nghiệp tại New Zealand

Nếu bạn muốn trở thành giáo viên hay làm việc trong môi trường giáo dục, NGO, chủ trường học, chủ công ty giáo dục… và lập nghiệp tại New Zealand hay bất cứ quốc gia nào khác thì tấm bằng thạc sĩ giáo dục tại Đại học Massey sẽ là lựa chọn thông minh dành cho bạn. Vì thế, phụ huynh và học sinh, sinh viên quan tâm tới ngành giáo dục cũng như hơn 70 ngành học khác tại Đại học Massey có thể đến trao đổi trực tiếp cùng đại diện trường - Ms. Linda Oostenrijk.

Đại học Massey sẽ là lựa chọn thông minh dành cho những bạn muốn làm việc trong ngành giáo dục.

Chương trình đào tạo của trường toàn diện, kiến thức thực tiễn, cập nhật và tiến bộ, giúp bạn dễ dàng thành công trong công việc. Kỹ năng liên quan được đào tạo và thực hành đầy đủ, giúp bạn chủ động nhanh trong công việc dù mới hay cũ. Môi trường học tập hấp dẫn tại thành phố Palmerston North (cách Auckland chỉ một giờ bay), hay còn được gọi là "Student City" - có chi phí sinh hoạt rẻ so với các thành phố lớn khác của New Zealand, yên bình và an toàn cho du học sinh. Giảng viên của trường giàu kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho bạn.

Mức lương trung bình của sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục là 60.485 NZD một năm, tương tự tại Australia và một số quốc gia phát triển khác. Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực giáo dục là khá lớn với nhiều trường đào tạo từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học, các học viện ứng dụng và các trung tâm dạy tiếng Anh. Các vị trí giảng dạy chuyên môn nằm trong danh sách thiếu hụt nguồn nhân lực như giảng viên đại học và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngay tại New Zeland.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tìm việc ở lĩnh vực giáo dục hoặc các vị trí đào tạo như giảng dạy ở các trường, trung tâm dạy học từ cấp giáo dục mầm non tới bậc đại học; giảng dạy tiếng Anh; vị trí chuyên viên phụ trách đào tạo chuyên nghiệp trong các tổ chức (như giảng dạy trong bệnh viện, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng, thư viện); vị trí lãnh đạo trong các trường, công ty, tổ chức khác. Ngoài ra, bạn còn có thể làm ở mảng nghiên cứu và phát triển chính sách giáo dục tại các cơ quan nghiên cứu, giáo dục; các tổ chức phi chính phủ.

Khóa học:

Thời gian học: 1,5 năm đối với chương trình thạc sĩ tín chỉ và 2 năm đối với chương trình thạc sĩ nghiên cứu.

Các chuyên ngành và học phí (năm 2017):

- Thạc sĩ giáo dục (dạy và học) là 26.970 NZD một năm.

- Thạc sĩ giáo dục (TESOL Leadership) là 27.560 NZD một năm.

- Thạc sĩ giáo dục (tổng hợp) là 27.560 NZD một năm.

Địa điểm học: Palmerston North.

Yêu cầu đầu vào:

- Bằng cử nhân giáo dục, cử nhân khoa học xã hội hoặc các ngành có liên quan, với điểm trung bình từ B (65%) trở lên.

- Trình độ tiếng Anh tương đương PTE A 58 (không có kỹ năng nào dưới 50) hoặc IELTS 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0) hoặc TOEFL itb 90 với điểm viết không dưới 20. Nếu bạn chưa có tiếng Anh, bạn có thể học và thi chứng chỉ ngay tại Việt Nam, xem tại đây.

- Đối với khóa học TESOL Leadership cần tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan. Nộp kèm sơ yếu lý lịch (CV) để đánh giá kinh nghiệm làm việc.

