Triển lãm toàn diện về du học Mỹ mùa thu

Access American Education (AAE) tổ chức buổi triển lãm toàn diện về giáo dục Mỹ, phụ huynh và học sinh có thể đến để tìm hiểu tất cả thông tin cần thiết chuẩn bị cho kế hoạch học tập tại Mỹ. Triển lãm mở của tự do và sẽ được tổ chức vào 16h - 19h30, thứ Bảy, ngày 24/9, tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM và vào 9h - 12h, Chủ nhật, ngày 25/9, tại khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đăng ký tham dự tại đây.

Nước Mỹ với nền giáo dục đẳng cấp hàng đầu thế giới luôn là niềm mơ ước của mọi học sinh Việt Nam. Với mục tiêu đưa những thông tin bổ ích cùng những cơ hội du học Mỹ đến gần hơn với học sinh Việt Nam, hàng năm, AAE tổ chức các kỳ triển lãm giáo dục Mỹ có quy mô lớn tại Việt Nam. Triển lãm quy tụ nhiều trường học hàng đầu trên toàn nước Mỹ tham dự ở tất cả bậc đào tạo, từ trung học, tiếng Anh, du học hè, cao đẳng đến đại học và sau đại học.

Triển lãm toàn diện về du học Mỹ với sự tham gia của hơn 60 trường.

Tham dự triển lãm mùa thu này có hơn 60 trường cao đẳng, đại học với các đại diện tuyển sinh quốc tế từ Mỹ. Họ sẽ có mặt trực tiếp để trao đổi và giải đáp các thắc mắc của học sinh về tuyển sinh, hồ sơ nhập học, chương trình học, cuộc sống sinh hoạt tại trường, các cơ hội học bổng...

Nổi bật trong danh sách các trường tham dự triển lãm lần này là những trường đại học lớn, nổi tiếng với những chương trình đào tạo xuất sắc và có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng giáo dục uy tín mang đến những sự lựa chọn đa dạng phù hợp với mọi nhu cầu học tập của học sinh.

Các trường gồm:

- American University - hạng 72, top 80 trường kinh doanh và quản lý hàng đầu.

- State University of New York at Albany - hạng 129, top 120 trường kinh doanh tốt nhất ở Mỹ.

- University of Cinncinati - hạng 140, nổi tiếng với các chương trình đào tạo nhóm ngành kiến trúc, thiết kế. top 114 chương trình quản trị kinh doanh.

- American Honors - cánh cửa vào top 200 trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

- Massachusetts Colleges of Pharmacy and Health Sciences – trường đào tạo ngành y lâu đời thứ 2 tại nước Mỹ (nằm cạnh đại học Harvard).

- University of South Florida – hạng 84 các trường đại học công lập tại Mỹ.

- Full Sail University – trường đại học hàng đầu nước Mỹ về đào tạo các nhóm ngành âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh trong ngành công nghiệp giải trí.

- Lane Community Colleges – một trong những trường cao đẳng cộng đồng hàng đâu nước Mỹ nằm tại bang Oregon xinh đẹp.

Và hơn 50 trường học khác đến từ các bang trên toàn nước Mỹ. Xem danh sách tất cả các trường tham dự tại đây.

Triển lãm là cơ hội cho học sinh được trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh quốc tế của các trường học Mỹ.

Những bạn học sinh xuất sắc, với bề dày thành tích học tập cũng những hoạt động ngoại khóa năng động, sẽ có cơ hội săn được những suất học bổng giá trị lên đến 100% từ các trường tham gia triển lãm. Hầu hết trường đều có những suất học bổng giá trị trao cho các bạn học sinh ưu tú. Học sinh Việt Nam với khả năng học tập tốt ở các môn học khoa học tự nhiên cũng như khả năng tiếng Anh vượt trội luôn được các trường học Mỹ đánh giá cao và ưu tiên xét cấp học bổng.

Khi đến với triển lãm, các bạn nên mang theo bảng thành thích học tập của mình, chứng chỉ tiếng Anh, điểm thi SAT cũng như các chứng nhận hoạt động ngoại khóa nổi bật để các trường có thể xét tuyển nhập học và học bổng trực tiếp ngay tại triển lãm. Phía đơn vị tổ chức Access American Education cũng dành cho các bạn học sinh và phụ huynh những phần quà hấp đẫn cũng gói tư vấn du học miễn phí cho tất cả các khách mời đến tham dự.

Student visa session được trình bày bởi trưởng bộ phận visa không di dân Tổng lãnh sứ quán Mỹ tại TP HCM.

Visa du học Mỹ ngày càng trở thành một trong những thử thách lớn đối với các học sinh có mong muốn được học tập tại Mỹ. AAE phối hợp cùng tổng lãnh sự quán Mỹ TP HCM tổ chức "Student visa session" tại triển lãm ở TP HCM. Sự kiện nhằm giúp phụ huynh và học sinh hiểu được những vấn đề liên quan đến visa du học và có bước chuẩn bị tốt nhất cho buổi phỏng vấn visa thành công, Đại diện của bộ phận visa không di dân – Tổng lãnh sự quán Mỹ sẽ trực tiếp chia sẻ và giải đáp mọi thắc mắc của khách mời tham gia.

Là một trong hai đơn vị tại Việt Nam được chứng nhận bởi hội đồng tuyển sinh quốc tế Mỹ - AIRC và là đại diện tuyển sinh của hơn 400 trường học Mỹ, AAE đã và đang mở ra cánh cửa du học Mỹ cho hàng trăm học sinh Việt Nam. Kỳ triển lãm du học mua thu này là một trong những nỗ lực của AAE nhằm mang nền giáo dục đẳng cấp bậc nhất của Mỹ đến gần hơn với học sinh Việt Nam.

