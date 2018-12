Triển lãm thế giới du học, 'săn' học bổng lên đến 70%

Buổi triển lãm được tổ chức bởi Sunrise Vietnam - chuyên gia tư vấn với 15 năm kinh nghiệm vào 16h - 20h, thứ Sáu, ngày 30/9, tại Liberty Central Saigon Hotel, 59-61 Pasteur, quận 1, TP HCM; vào 14h - 18h, thứ Bảy, ngày 1/10, tại Star Galaxy Convention, 87 Láng Hạ, Hà Nội (cạnh rạp chiếu phim quốc gia); và vào 9h - 12h, Chủ nhật, ngày 2/10, tại khách sạn Nam Cường, 47 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Đăng ký tham dự tại đây.

Khách mời sẽ được gặp trực tiếp đại diện các trường trung học, cao đẳng, đại học đến từ Anh, Australia, Mỹ, Canada, Singapore, Trung Quốc... và nhận quà tại quầy của các trường.

Công ty tư vấn và đào tạo du học Sunrise Vietnam được các cơ quan phát triển giáo dục quốc tế như Hội đồng Anh, Cơ quan phát triển giáo dục quốc tế Australia (AIE), Trung tâm giáo dục Mỹ tại Đại sứ quán Mỹ... và đại sứ quán các nước đánh giá là một địa chỉ uy tín, tin cậy, có chất lượng dịch vụ cao trong tư vấn du học cho học sinh Việt Nam. Hàng năm, Sunrise Vietnam tổ chức "Triển lãm thế giới du học" nhằm mang đến cho phụ huynh, học sinh những thông tin bổ ích, giúp các em tiến gần hơn tới cánh cửa du học.

Triển lãm lần này sẽ trả lời câu hỏi du học và luyện thi IELTS - TOEFL từ A đến Z cho học sinh, sinh viên. Khách mời sẽ được gặp trực tiếp đại diện các trường trung học, cao đẳng, đại học đến từ Anh, Australia, Mỹ, Canada, Singapore, Trung Quốc... và nhận quà tại quầy của các trường. Các bạn còn được phỏng vấn học bổng tại chỗ, thi thử IELTS speaking, phỏng vấn thử visa Mỹ.

Quà tặng tham dự chương trình gồm cẩm nang du học và bộ đồ dùng học tập cá tính; bốc thăm hỗ trợ lệ phí thi IELTS từ 25% đến 75%; tặng học bổng tiếng Anh lên đến 3 triệu đồng (áp dụng với Hà Nội và Hải Phòng); vé tham gia Team Building tại tổ hợp vui chơi Dóo Entertainment cho học sinh tham gia đầu Hà Nội... và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Triển lãm quy tụ đại diện của các trường tại Anh, Mỹ, Australia... cùng nhiều quốc gia khác.

Danh sách một số trường cao đẳng, đại học sẽ tham dự triển lãm và có ngay học bổng, quà tặng gồm:

- Tại Mỹ và Canada: Đại học James Madison, đại diện 8 trường đại học lớn Florida International University, Auburn University, American University, Adelphi University, The University of Kansas, Loisinanna State University, University of Central Florida, University of South Carolina, University of The Pacific, The university of Illinois at Chicago, Niagara College.

- Tại Anh: đại diện 4 trường đại học lớn là De Montfort University, Bangor University, Canterbury Christ Church University, Bedfordshire University. Đại diện chương trình dự bị đại học, đại học năm thứ nhất, dự bị thạc sĩ tại hơn 40 trường tại Anh.

- Tại Singapore: Đại học James Cook, Đại học SIM, Học viện Dimension.

- Tại Australia: Đại học Blue Mountains, ĐH Le Cordon Bleu...

Danh sách một số trường trung học tại triển lãm và có học bổng lên tới 70% và quà tặng:

- Tại Anh: Bellerbys College, Abbey DLD College, Kings Education, CEG, The Oxford Education Group, Chase Grammar School...

- Tại Mỹ và Canada: The Knox School, CATS Boston, Toronto International Academy.

- Tại Australia: St Paul International College.

- Ngoài ra có sự tham gia của học viện đào tạo tiếng Anh MK tại Philippines với chương trình tặng vé khứ hồi trong tháng 10...

Bên cạnh đó, triển lãm còn có bàn tư vấn với chuyên gia Hàn Quốc, nhận đăng ký khoá học tiếng Hàn miễn phí và tìm hiểu cơ hội học tập tại xứ sở kim chi.

