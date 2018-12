Triển lãm du học, việc làm, định cư các nước

Phụ huynh và học sinh quan tâm có thể tham dự triển lãm du học mini được tổ chức vào 15h - 19h, ngày 17/5, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM; vào 15h - 19h, ngày 18/5, tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội; vào 9h- 12h, ngày 22/5, tại khách sạn Petro, 9-11 Hoàng Diệu, phường 1, Vũng Tàu. Sự kiện vào cửa miễn phí.

Du học là con đường mở ra nhiều cơ hội lớn cho học sinh, sinh viên trong tương lai.

Du học sinh có cơ hội định cư tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

Danh sách các trường tham dự hội thảo:

Các trường tại Australia, New Zealand

Đại học Monash, Đại học New South Wales (UNSW), Đại học Queensland và Tổ chức giáo dục quốc tế IES, Đại học Macquarie, Đại học Flinders, Đại học La Trobe, Đại học Wollongong, UTS:INSEARCH- Đại học Công nghệ Sydney, Đại học Griffith, Đại học CQU, Đại học Australian Catholic, Đại học Swinburne, Đại học Southern Cross, Đại học Tasmania, Học viện Quản trị khách sạn du lịch Blue Mountain, Hệ thống các trường Cao đẳng công lập bang Queensland (TAFE Queensland), Cao đẳng BradfordvàHọc viện Công nghệ Murdoch, Viện Quản trị khách sạn & du lịch Le Cordon Bleu- Australia. Ngoài ra còn có tập đoàn giáo dục Study Group- 9 trường: Đại học Sydney, Western Australia, Charles Sturt, Flinders, ANU College, Taylors College (Australia) và Đại học Auckland, AUT, Massey (New Zealand).

Các trường Anh quốc

Tập đoàn giáo dục Study Group ISC với 20 trường: Huddersfield, Keele, Kingston, Lancaster, Leeds, Leeds Beckett, Leicester, Lincoln, Liverpool John Moores, Instituto Marangoni, Royal Holloway, Strathclyde, Surrey, Sussex, Bellerbys College (Anh), Trinity College Dublin, Dublin (Ireland), Groningen, Wageningen, Nyenrode (Hà Lan).

Tập đoàn giáo dục INTO với hơn 20 trường: UEA, Exeter, Newcastle, Manchester, Glasgow Caledonian, Queen’s Belfast, St Geogre’s Uni. of London, Manchester Metropolitan, Gloucestershire, City London, Stirling và các trường NCUK, chương trình A-level tại INTO UEA và INTO Manchester.

Các trường Mỹ

Đại học Auburn, Đại học Kansas, Đại học Central Florida, Đại học South Carolina, Đại học Florida International, Đại học Louisiana State, Đại học Adelphi, Đại học American.

Tập đoàn giáo dục Study Group với 6 trường: Đại học James Madison, Long Island- Brooklyn & Post, Roosevelt, Widener, Vermont, Merrimack.

Tập đoàn giáo dục INTO với 8 trường: Oregon State, South Florida, Colorado State, Marshall, George Mason, Drew, Saint Louis, Alabama at Birmingham;

69 trường phổ thông thuộc hệ thống ISES (gồm các trường nội trú và bán trú) và các trường Centennial College, Royal Roads University- Canada và Viện thiết kế kinh doanh Raffles- Singapore.

Ngoài ra, triển lãm còn cung cấp thông tin và tiếp nhận hồ sơ xin học vào hơn 2.000 trường quốc tế tại Anh, Australia, Mỹ, Canada, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, New Zealand... do Công ty Đức Anh làm đại diện tuyển sinh.

Các chương trình đào tạo gồm

- Ngoại ngữ dành cho mọi đối tượng.

- Phổ thông: học sinh cấp 1, 2, 3 tại Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Singapore.

- A-level tại Anh & Singapore dành cho học sinh hết lớp 10 trở lên.

- Dự bị đại học tại Anh, Australia, New Zealand, Singapore, dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên.

- Cao đẳng dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên, đi tất cả các nước.

- Đại học dành cho học sinh hết lớp 12 trở lên, đi tất cả các nước.

- Thạc sĩ dành cho học sinh hết đại học trở lên, đi tất cả các nước.

- Tiến sĩ dành cho học sinh hết đại học và thạc sĩ trở lên, đi tất cả các nước.

- Du học hè dành cho học sinh 7 - 17 tuổi, đi Anh, Australia, Mỹ, New Zealand và Sinagpore.

- Giao lưu văn hóa Mỹ dành cho học sinh hết lớp 9 - lớp 11.

Du học sinh có thể lựa chọn trong hơn 500 chuyên ngành học thuộc các lĩnh vực như kinh doanh (kinh tế, tài chính, ngân hàng, thương mại, kế toán, kiểm toán, quản trị kinh doanh…); công nghệ thông tin (máy tính, phần cứng, phần mềm, quản trị mạng…); cơ khí (máy, điện, điện tử, hóa, hóa dầu…); môi trường; thiết kế (đồ họa, công nghiệp, tạo mốt, nội thất…); kiến trúc, xây dựng và quy hoạch; giáo dục: quản lý giáo dục, giảng dạy và giảng dạy tiếng Anh…; luật; y, y tá; dược; nghệ thuật (thời trang, âm nhạc, nhiếp ảnh, điện ảnh…

