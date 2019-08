Triển lãm du học toàn cầu tháng 9

Tham dự sự kiện do Đức Anh tổ chức ngày 28, 29/9, học sinh có dịp trao đổi cùng đại diện 70 trường Anh, Australia, Mỹ, Canada… về chọn trường, chọn ngành, học bổng và cơ hội sau khi tốt nghiệp

Sự kiện tổ chức tại:

- Hà Nội: 14h - 18h, ngày 28/9, tại khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt;

- TP HCM: 9h - 13h, ngày 29/9, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Sự kiện vào cửa tự do, đăng ký tại đây: http://bit.ly/trienlamduhoc2019gg

Thông tin thêm, liên hệ hotline: 09887 09698 và email: duhoc@ducanh.edu.vn

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, mang theo bản công chứng học bạ, bảng điểm chứng chỉ tiếng Anh để được nhận và xem xét hồ sơ tại triển lãm.

Lý do nên tham dự triển lãm

- Gặp và trao đổi trực tiếp với đại diện 70 trường Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Singapore... cho các chương trình: Phổ thông, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và giải đáp tất cả thắc mắc của bạn;

- Nộp hồ sơ - xét nhanh, phỏng vấn học bổng bởi đại diện trường ngay tại sự kiện;

- Săn học bổng 10 - 100% học phí;

- Hướng dẫn hồ sơ xin học, xin học bổng, xin visa bởi các chuyên gia;

- Đặt lịch hẹn phỏng vấn với các trường không có mặt tại triển lãm;

- Nhận gói ưu đãi trị giá đến 10 triệu đồng khi nộp hồ sơ ngay tại sự kiện, tùy thị trường, sẽ bao gồm miễn phí ghi danh (tùy trường), miễn phí hành chính, miễn phí visa, miễn phí dịch thuật, hỗ trợ vé máy bay, combo "đôi bạn cùng tiến"... và hàng trăm phần quà cho các bạn check-in tại triển lãm.

Chương trình triển lãm

Hà Nội:

- 13h30-14h: Đăng ký tham dự

- 14h-18h: Triển lãm du học

TP HCM

- 8h30-9h: Đăng ký tham dự

- 9h-13h: Triển lãm du học

Ngành học

Triển lãm phù hợp với các học sinh, sinh viên, phụ huynh lên kế hoạch cho con du học theo các hình thức:

Du học các bậc:

- Ngoại ngữ;

- Phổ thông/ O level/ A level;

- Dự bị đại học;

- Cao đẳng;

- Đại học;

- Thạc sĩ;

- Tiến sĩ;

- Du học hè/ Noel/ Tết;

- Giao lưu văn hóa Mỹ.

Du học các lĩnh vực:

- Kinh tế - Tài chính, kế toán - Thương mại - CNTT - Cơ khí - Thiết kế - Kiến trúc - Xây dựng - Giáo dục - Luật - Y - Dược - Nghệ thuật - Thời trang & nhiều ngành khác

Nếu bạn đang phân vân không biết nên lựa chọn lộ trình học tập nào, học ngành nào để có triển vọng đầu ra tốt nhất cho làm việc - làm lâu dài - định cư, hãy gặp và trao đổi trực tiếp với nhân viên của Công ty Tư vấn Du học Đức Anh tại triển lãm, Đức Anh sẽ giúp bạn vạch ra kế hoạch du học tốt nhất.

Học bổng

Check nhanh chương trình học bổng du học 10 - 100% các nước Anh, Australia, Mỹ, Canada, New Zealand, Singapore... do Đức Anh điều phối.

Học bổng xét trên hai tiêu chí căn bản:

- Academic top down - lấy điểm học thuật từ cao - thấp, suy ra nhiệm vụ của bạn là học thật tốt;

- First come first served - hồ sơ nộp trước được ưu tiên xét, suy ra, nhiệm vụ của bạn là nộp hồ sơ cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

Đức Anh nổi tiếng về hỗ trợ tốt - hiệu quả cho du học sinh trong việc xin học bổng và học bổng cao nhất có thể. Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, gửi bản scan các giấy tờ sau tới duhoc@ducanh.edu.vn. Đức Anh sẽ xem xét và hướng dẫn chi tiết cho từng học sinh - sinh viên để đạt hiệu quả tốt nhất.

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng của cấp học cao nhất;

- Học bạ của hai năm gần nhất;

- Chứng chỉ tiếng Anh - nếu đã có;

- Hộ chiếu;

- Work CV - nếu đã đi làm;

- Các thành tích học tập, hoạt động ngoại khác nếu nhắm học bổng.

Chính sách việc làm - định cư và ưu đãi khác khi bạn du học

6 nước cho phép sinh viên ở lại làm việc từ 1-4 năm:

- Australia: ở lại làm việc 2-4 năm;

- Mỹ: ở lại làm việc 1-3 năm;

- New Zealand: ở lại làm việc 1-3 năm;

- Canada: ở lại làm việc 1-3 năm;

- Hà Lan: ở lại làm việc một năm;

- Anh: ở lại làm việc 6 tháng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ.

3 nước cho phép sinh viên định cư dạng tay nghề khi đủ điều kiện

- Australia

- Canada

- New Zealand

Chi tiết, thảo luận với các nhân viên công ty Đức Anh tại quầy của công ty.

Hỗ trợ từ Đức Anh

Đại diện 70 trường có mặt tại triển lãm và các tư vấn viên giàu kinh nghiệm của công ty Đức Anh sẽ giúp bạn:

- Check học lực, tiếng Anh, tài chính;

- Lên lộ trình học tập phù hợp nhất - tìm hiểu và kết nối với 2.000 trường trên toàn thế giới;

- Xin học;

- Xin học bổng 10-100% học phí - Đức Anh là đơn vị mạnh về xin học bổng cho du học sinh;

- Xin visa du học - tỷ lệ visa của Đức Anh ở các thị trường đều tốt nhất nhì Việt Nam;

- Nộp hồ sơ xin học và xin học bổng ngay tại chỗ để được ưu tiên xét nhanh;

- Luyện & thi IELTS/ Pearson test hiệu quả;

- Hướng dẫn hồ sơ xin học, xin học bổng, xin visa ở lai làm việc;

- Thông tin về chính sách việc làm định cư;

- Hướng dẫn để du học - hòa nhập và thành công;

- Hỗ trợ các học sinh trong suốt quá trình các em du học.

Với gần 20 năm phát triển, đại diện của 2.000 trường phổ thông, cao đẳng, đại học quốc tế, Công ty Đức Anh, đã giúp kết nối nhiều nghìn du học sinh du học, hỗ trợ xin học - học bổng - xin visa du học với tỷ lệ visa cao nhất, theo sát các tiến bộ của học sinh khi du học, luôn duy trì dịch vụ du học chuyên nghiệp - minh bạch - hiệu quả và là công ty nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng dịch vụ từ các đại sứ quán và các trường đại học quốc tế. Xem thêm thông tin về Đức Anh tại đây.

Sinh viên thành công của Đức Anh

Học bổng 100% học phí Phạm Trần Thái Sơn - Học bổng 100% Đại học Quốc gia Australia, đạt điểm ATAR 99.9 cao nhất khu vực Geelong, Victoria. Thái Sơn tốt nghiệp trường Phổ thông quốc tế Kardinia (KIC) năm 2018 với điểm ATAR cao nhất khu vực Geelong, bang Victoria, Australia. Thầy David Fitzgerald, hiệu trưởng KIC cho hay: "Sơn là một người thủ lĩnh tuyệt vời và trường chúng tôi rất may mắn khi có em là một trong những thủ lĩnh học sinh. Thành tích học tập của em cũng rất ấn tượng". Học bổng 100% học phí Vương Ngân Giang - học bổng 100% Đại học Melbourne - Top 50 thế giới. Ngân Giang là cựu học sinh trường Quốc tế Nam Sài Gòn, em bắt đầu du học New Zealand từ tháng 7/2015 tại trường Auckland Girls Grammar School. Tại đây, em tiếp tục duy trì được thành tích học tập xuất sắc và đạt nhiều danh hiệu như: Học sinh xuất sắc nhất toàn trường (Dux 2016); Học sinh xuất sắc 4 môn học (Kinh tế, Tiếng Anh, Vi tính, Tiếng Trung Quốc); Giải nhất môn Kinh doanh... Nữ sinh còn nhận được nhiều lời ngợi khen từ hiệu trưởng nhà trường - Cô Liz Thompson: "Đó là một cô gái trẻ gây ấn tượng sâu sắc với tôi và chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ làm rạng danh tên tuổi ngôi trường Auckland Girls Grammar School với những thành công mà cô ấy có được trong tương lai". Học bổng 50% học phí Nguyễn Quỳnh Anh - học bổng 50% của Khoa Arts và học bổng 50% của Đại học Melbourne, Australia. Quỳnh Anh là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Nữ sinh từng giành giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi cấp quốc gia môn tiếng Anh, đạt điểm TOEFL 116/120 và GPA 9,6/10. Với thành tích xuất sắc, Quỳnh Anh có thể xét tuyển thẳng vào bất cứ trường đại học hàng đầu nào tại Australia, tuy nhiên em chọn chương trình Dự bị đại học tại Trinity College để có hành trang tốt nhất trước khi vào Đại học Melbourne. Tại Trinity College, Quỳnh Anh đã giành giải thưởng học sinh có các bài luận xuất sắc nhất môn Lịch sử tư tưởng Triết học, Học sinh xuất sắc nhất môn Văn học và giành điểm tốt nghiệp xuất sắc 99.25/100.

