Triển lãm du học quốc tế Mỹ, Canada, Australia, New Zealand

Nói về các tiêu chí để chọn điểm đến du học, bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Công ty Tư vấn Du học và Anh ngữ StudyLink lưu ý: "Việc chọn du học nước nào phụ thuộc vào tố chất bản thân, học lực, ngành yêu thích, quan hệ gia đình, điều kiện tài chính và quan trọng hơn là mục tiêu của toàn bộ kế hoạch du học - Du học nhằm đạt được gì".

Để có đáp án tốt nhất cho câu hỏi "nên chọn du học nước nào", phụ huynh, học sinh có thể tham gia triển lãm Du học quốc tế Mỹ, Canada, Australia và New Zealand" (Trung học, cao đẳng, đại học). Sự kiện diễn ra vào 17h30 - 20g30, thứ Sáu ngày 12/10 tại khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Khách tham dự triển lãm và ký thỏa thuận du học từ ngày 12/10 đến hết ngày 30/11 sẽ được miễn phí ghi danh vào các trường tham gia triển lãm, hỗ trợ lệ phí thị thực hoặc tặng 100% lệ phí thị thực (tùy quốc gia). Bên cạnh đó là cơ hội nhận những món quà giá trị như máy tính bảng, điện thoại thông minh, tai nghe Bluetooth, pin sạc dự phòng, ba lô StudyLink... Xem chi tiết và đăng ký tham gia sự kiện tại website

Triển lãm du học quốc tế sẽ diễn ra ngày 12/10 tại TP HCM.

Tại triển lãm, học sinh, phụ huynh có thể trao đổi trực tiếp với đại diện các trường trung học, cao đẳng, đại học đến từ 4 nước để biết rõ điều kiện đầu vào, tìm hiểu ngành nghề phù hợp với sở thích và nắm bắt những cơ hội học bổng. Mọi thắc mắc của học sinh, phụ huynh sẽ được đại diện các trường giải đáp cặn kẽ đồng thời gợi ý những giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, trong khuôn khổ triển lãm du học còn có tọa đàm "Chiến lược thu hút người tài quốc tế của New Zealand" với sự tham gia của Tổng lãnh sự New Zealand; tọa đàm Luật visa du học Australia mới áp dụng từ 27/9 - Miễn chứng minh tài chính. Hai cuộc tọa đàm này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều thông tin hữu ích cho những ai quan tâm đến du học New Zealand và du học Australia.

Du học Mỹ - Giáo dục hướng đến phát triển toàn diện

Nền giáo dục toàn diện và theo sát năng lực học sinh. Môi trường học tập năng động, kích thích sự sáng tạo.

Hệ thống giáo dục linh hoạt, cởi mở, phong phú về ngành học và đào tạo chuyên sâu, nhất là những ngành học mới, do đó luôn có lựa chọn phù hợp cho mọi du học sinh.

Sinh viên có thể làm thêm trong trường 20 giờ mỗi tuần và trường hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm thực tập.

Cho phép học sinh sau khi học xong được ở lại Mỹ thực tập tối đa 3 năm (theo chương trình OPT).

Du học Canada - Cơ hội định cư sau tốt nghiệp

Chi phí sinh hoạt và học phí thấp hơn Mỹ, Anh, Australia.

Sinh viên được phép làm thêm 20 giờ mỗi tuần trong học kỳ và 40 giờ mỗi tuần trong kỳ nghỉ.

Một đất nước bình yên và không phân biệt chủng tộc với 1/5 dân số là dân nhập cư.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp giấy phép lao động 1-3 năm tùy thời gian học.

Hiện Canada đã triển khai chương trình SDS (Study Direct Stream) cho phép sinh viên được miễn thủ tục chứng minh tài chính và quá trình xét duyệt visa du học sẽ được xử lý nhanh gọn.

Du học sinh Canada sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp giấy phép lao động 1-3 năm tùy thời gian học.

Du học Australia - ngành nghề đa dạng và đi đầu về công nghệ

Chi phí sinh hoạt và học phí thấp hơn Mỹ và Anh, với tỷ giá hiện tại thấp so với VND.

Khí hậu ôn hòa, tương đồng với Việt Nam.

Cộng đồng người Việt lớn (khoảng 300.000 người) tại khắp các thành phố.

Có 7 trường đại học Australia nằm trong top 100 trường đại học tốt nhất thế giới.

Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ hai tuần và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ lễ. Rất dễ tìm việc làm thêm và thực tập.

Chính phủ Australia có nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho học sinh quốc tế trị giá đến 250 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, còn có các gói vay dành cho sinh viên xuất sắc.

Một số ngành phổ biến nhất ở Australia: khoa học tự nhiên, toán, kỹ thuật, khoa học xã hội và y khoa.

Có thể xin visa cho vợ, chồng, con đi theo hoặc người thân đi theo làm giám hộ. Vợ/chồng đi theo được phép làm việc toàn thời gian tại Australia.

Sinh viên tốt nghiệp được cấp giấy phép làm việc 2-4 năm và có cơ hội định cư theo chương trình thiếu hụt tay nghề ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn.

Từ ngày 27/9, học sinh Việt Nam sẽ được miễn chứng minh tài chính khi xin visa du học đến hầu hết các trường tại Australia, từ phổ thông đến sau đại học.

Du học New Zealand - Thu hút nhân tài quốc tế

New Zealand là đất nước yên bình đứng thứ hai thế giới (theo Global Peace Index 2017).

Con người New Zealand rất hiền hoà và thân thiện.

Giáo dục đạt chuẩn quốc tế. Có 5 trường đại học New Zealand nằm trong top 300 trường tốt nhất thế giới.

Chi phí du học New Zealand thấp hơn Mỹ, Anh, Australia, Canada

Có rất nhiều chương trình học bổng du học New Zealand.

Sinh viên được phép làm thêm tối đa 20 giờ mỗi tuần trong suốt thời gian học và làm việc toàn thời gian trong các kỳ nghỉ lễ.

Sinh viên theo học chương trình PhD được hưởng chính sách trả mức học phí tương đương như sinh viên bản xứ và được làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian đi học.

Người thân có thể đi theo làm giám hộ hoặc đi thăm.

Sinh viên tốt nghiệp có thể xin thị thực làm việc lên tới 3 năm (thời gian ở lại phụ thuộc vào khoá học và địa điểm trường học của sinh viên) và xin định cư diện lao động tay nghề cao (skilled worker).

Sinh viên có thể mang theo vợ/chồng/con cái, trong đó vợ/chồng đi cùng được phép làm việc toàn thời gian và con được học phổ thông miễn phí như học sinh bản xứ (tuỳ thuộc vào bậc học).

