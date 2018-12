Trẻ mầm non Việt nghỉ hè kiểu Canada

Khi được hỏi mùa hè thích làm gì, mỗi trẻ sẽ có những câu trả lời khác nhau, có bé thích về quê với ông bà, bé thì muốn đi công viên, du lịch.

Với trẻ mầm non, các em chưa phải chịu áp lực chuyện học hành mà phần lớn thời gian dành để ăn, chơi và ngủ. Do vậy, để bé có được mùa hè đúng chuẩn mẹ nên đảm bảo các tiêu chí như an toàn, vận động để rèn luyện thể chất, tránh xa các thiết bị điện tử, đồng thời có cơ hội học hỏi thông qua các hoạt động vui chơi cùng bạn bè.

Trẻ vừa học vừa chơi tại Maple Bear theo phương pháp Best Practice.

Tuy nhiên, trong khi các bé được nghỉ hè thì các bậc phụ huynh vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Nhằm giúp phụ huynh gỡ rối và đáp ứng yêu cầu vui chơi của trẻ, trường Mầm non Maple Bear mở khóa hè cho trẻ mầm non. Là một trong những trường mầm non ở Việt Nam áp dụng phương pháp giáo dục theo tiêu chí của Canada, khi tham gia khóa hè, trẻ sẽ có những ngày lên lớp vui vẻ và một mùa hè ý nghĩa.

Sở hữu phương pháp giáo dục hiện đại

Trường mầm non là môi trường đặc biệt, nơi trẻ được kích thích sự phát triển trí não tối ưu giai đoạn đầu đời. Hệ thống trường Mầm non Canada Maple Bear áp dụng phương pháp giảng dạy Best Practice của Canada - đất nước có nền giáo dục mầm non hàng đầu thế giới.

Cụ thể, thông qua từng trò chơi, từng hoạt động và từng buổi học đầy vui nhộn trong nhà hoặc ngoài trời, phương pháp Best Practice giúp trẻ phát triển cả 8 lĩnh vực gồm: xã hội và tình cảm; ngôn ngữ nói và viết; vận động tinh; vận động thô; nhận thức; nghệ thuật và sáng tạo; kỹ năng kịch nghệ; âm nhạc và vận động.

Bé tích lũy tiếng Anh mỗi ngày

Ở tuổi mầm non, bé dễ dàng tiếp cận và bắt chước ngoại ngữ. Khi cho con tiếp xúc sớm với ngoại ngữ, bé sẽ phát triển tốt ngôn ngữ, đặc biệt là cách phát âm, ngữ điệu.

Tại Maple Bear, phương pháp giảng dạy không chỉ hướng bé đến sự phát triển toàn diện mà còn có một ưu điểm nổi trội là chơi mà học. Thay vì bắt các bé học từ vựng hay ngữ pháp trong các tiết học khô khan, các em được thoải mái vui chơi, với 100% giáo viên nước ngoài có bằng cấp sư phạm mầm non, trẻ sẽ tích lũy tiếng Anh mỗi ngày.

Học cùng giáo viên nước ngoài giúp trẻ tự tin, năng động và thẩm thấu tiếng Anh từ rất sớm.

Kích thích trẻ tư duy sớm

Giáo dục mầm non Canada nổi tiếng là nền giáo dục thành công với phương pháp kích thích tư duy sớm. Thông qua những trò chơi và hoạt động được thiết kế khéo léo, bé trau dồi những kiến thức đa dạng và kỹ năng mềm từ năm tháng mầm non. Điều này giúp bé linh hoạt, sáng tạo, có khả năng tiếp thu và học hỏi vượt trội hơn trong những năm tiếp theo.

Chăm sóc tỉ mỉ từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ

Trường có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng mọi tiêu chuẩn của một trường mầm non tại Canada như: an toàn, được tổ chức tốt, phù hợp tâm lý trẻ, kích thích trẻ học hỏi và chú trọng đến cả vận động thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài ra, với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, Maple Bear dành cho bé sự chăm sóc tối ưu từng bữa ăn, giấc ngủ tại trường.

N.Loan