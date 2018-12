Trẻ học qua các trò chơi ở trường mầm non

Trẻ thường biết bò trước khi biết đi, bập bẹ trước khi biết nói, hay biết nắm bắt và tự ý buông thả các vật dụng trước khi biết vẽ một đường nét.

Trình tự này thường diễn ra đối với mọi trẻ, nhưng không phải tất cả đều có bước phát triển đồng đều như nhau. Trong khi một số trẻ tỏ ra nhanh nhẹn, nắm bắt các kỹ năng nhanh chóng, phát triển năng lực sớm hơn so với một số trẻ khác. Có em lại chậm hơn trong tiếp thu, có phần nhút nhát, e thẹn trong tương tác, giao tiếp. Do vậy, chú ý đến mức tiếp thu tri thức và phát triển kỹ năng ở từng em là một trong những định hướng sư phạm đúng đắn, hiệu quả và có ý nghĩa giáo dục không nhỏ đối với trẻ trong độ tuổi mầm non.

Với lứa tuổi mầm non trẻ thường tiếp thu các kỹ năng, kiến thức qua việc chơi là chính.

Theo dõi sát sao quá trình tiếp thu và vui học của từng em là cách để có những phương pháp chăm sóc phù hợp, giúp các bé phát triển toàn diện, đảm bảo "không một trẻ bị bỏ quên” chính là quan điểm nuôi dạy cốt lõi tại trường mầm non Kindy City.

Để trẻ tiếp thu một cách tự nhiên và phát triển hài hòa, trường triển khai chương trình Creative Curriculum (Teaching Strategies - Mỹ) vào việc chăm sóc trẻ. Chương trình có quy trình giám sát chăm sóc toàn diện, từ việc vui chơi, ngủ nghỉ cho đến các hoạt động phát triển kỹ năng và kiến thức trên một thang đo khoa học, chuẩn xác do các nhà sư phạm mầm non Mỹ xây dựng.

Chương trình được giảng dạy song ngữ, giáo viên nước ngoài lẫn Việt Nam luân phiên hỗ trợ trẻ trong mọi hoạt động vui chơi, rèn luyện. Việc thường xuyên cập nhật giảng dạy những nội dung và kỹ năng mà các trường mầm non ở các nước tiên tiến đang giảng dạy cũng được chú trọng. Do vậy, phụ huynh có thể yên tâm gửi gắm con mình, các bé luôn có cơ hội học tập đồng đều và phát triển toàn diện, ngang bằng với mức của trẻ ở các nước tiên tiến khắp trên các bình diện.

Môi trường giáo dục và chăm sóc mà trẻ tiếp nhận hàng ngày là yếu tố Kindy City chú trọng.

Trường còn có không gian học tập thông thoáng, hiện đại, đảm bảo an toàn, thân thiện cho mọi hoạt động tiếp thu của trẻ. Ngoài hai cơ sở học tập tại số 68 Trần Quốc Thảo, quận 3 và 437 đường Cộng Hoà, quận Tân Bình, trường Kindy City vừa khai trương cơ sở thứ 3 tại số 31/3 đường Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh. Cơ sở mới có khuôn viên gần 1.000 m2 với hơn 10 phòng học, phòng phát triển đa chức năng (Curricular Resource Center), sân chơi cùng bể bơi rộng lớn phù hợp cho độ tuổi mầm non.

“Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện tốt trong việc triển khai nội dung nuôi dạy trẻ theo chuẩn tiên tiến, tức là đầu tư cho sự phát triển và tiếp thu của các em. Đây cũng chính là đầu tư cho những công dân của ngày mai”, ông Dương Văn Lộc, Giám đốc Học vụ trường chia sẻ.

Phòng phát triển đa chức năng (Curricular Resource Center) tại cơ sở Điện Biên Phủ.

Mầm non là tuổi bắt đầu nhận thức, tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên sự tiếp thu ở bậc học này ảnh hưởng tới khả năng phát triển cũng như nhân cách của bé về sau. Do vậy, việc chọn trường nuôi dạy đầu đời vô cùng quan trọng và là quyết định không dễ đối với bậc cha mẹ.

Trường Kindy City chủ trương xây dựng và duy trì kênh thông tin thường xuyên giữa phụ huynh với nhà trường giúp hai bên hiểu thêm về mức tiếp thu của con em mình, cùng thống nhất trong việc nuôi dạy trẻ. Để an tâm hơn, phụ huynh có thể trực tiếp tìm hiểu trường, trao đổi xung quanh chương trình học tập và tham quan điều kiên nuôi dạy, chăm sóc thực tế.

Chính vì vậy, trường Mầm non Kindy City luôn đề cao sự hợp lực giữa nhà trường và gia đình với phương châm "Con em của quý vị, đối tượng nuôi dạy của nhà trường”.

Ngọc Anh