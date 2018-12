Trẻ học cách thuyết trình, làm việc nhóm qua bộ môn nhiếp ảnh

Từ ngày 16/9, Canon tổ chức cuộc thi ảnh online “Khoảnh khắc yêu thương” dành cho các bé từ 6-12 tuổi. Trẻ có thể tham gia bằng cách gửi gửi một hình ảnh lưu giữ khoảnh khắc yêu thương trong cuộc sống do mình chụp và chia sẻ lý do tại sao bản thân lại muốn chụp lại khoảnh khắc này về fan faga Canon Việt Nam.

Chương trình có nhiều giải thưởng giá trị: máy ảnh Canon EOS M10, máy in ảnh di động Canon Selphy 1200 hay máy in Canon Pixma G1000 kèm theo voucher 500.000 đồng áp dụng cho chụp hình và in hình tại các hệ thống Canon Image Square.