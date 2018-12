Trải nghiệm học tập tại trường Trung học Fairmont

Trường Trung học Fairmont, Mỹ, là lựa chọn hấp dẫn của nhiều bậc phụ huynh có nhu cầu cho con mình du học. Bởi 91% học sinh tốt nghiệp của trường đậu vào Top 100 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, theo xếp hạng của U.S. News & World Report 2017. Số học sinh được cấp học bổng nhập học tại các trường đại học hàng đầu tăng đều sau mỗi năm.

Trường Trung học Fairmon được thành lập năm 1953, có bề dày lịch sử hơn 60 năm, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trường tọa lạc tại khu quận Cam quanh năm chan hoà nắng ấm của miền Nam nước Mỹ, cách sân bay quốc tế Los Angeles chưa đầy một tiếng đồng hồ, gần biển, chỉ 5 phút tới Disneyland.

Trung học Fairmont luôn đặt học sinh làm trung tâm với phương pháp giảng dạy tiếp cận từng cá nhân một.

Trung học Fairmon được cơ quan quản lý giáo dục Mỹ công nhận và được Hiệp hội các trường tư quốc gia bảo trợ, có chất lượng giảng dạy và đào tạo học viên tốt. Trường quy tụ đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình và giàu kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh quốc tế. Hàng năm, trường đào tạo hàng trăm sinh viên tốt nghiệp với kết quả cao và 91% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học thuộc Top 100 tại Mỹ. Năm 2017, tổng giá trị học bổng của học sinh lớp tốt nghiệp cho thành tích học tập trong năm đầu là 2,3 triệu USD.

Với tiêu chí "tìm ra con đường và thay đổi thế giới của bạn", Trung học Fairmont luôn đặt học sinh làm trung tâm với phương pháp giảng dạy tiếp cận từng cá nhân. Chương trình học tại trường luôn được cập nhật thường xuyên và đổi mới để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của học sinh. Các chuyên gia tư vấn về tâm lý, cố vấn học tập luôn sẵn sàng giúp đỡ học sinh bất cứ lúc nào cần để các em đạt được kết quả tốt nhất trong học tập. Với quy mô lớp học nhỏ, trung bình khoảng 23 học sinh, dịch vụ gia sư miễn phí từ 15h đến 18h hàng ngày, học sinh sẽ được tiếp cận gần nhất với giáo viên, nắm bắt được bài giảng để có kết quả học tập tốt nhất.

Nhằm kích thích khả năng học tập của học sinh, Trung học Fairmont đã áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao vào công tác giảng dạy. Trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm các thiết bị khoa học kỹ thuật cao, trường áp dụng bảng trắng tương tác được kết nối với máy tính cùng với sự minh họa từ máy ảnh chiếu phim tài liệu trong việc giảng dạy. Kết quả là việc truyền tải thông tin một cách dễ hiểu và sinh động, giúp học sinh nắm bắt kiến thức tốt hơn, tạo được sự thích thú trong học tập, nhờ đó, kết quả học tập luôn cao trong các kỳ thi cuối khóa. Bên cạnh đó, trường còn xây dựng một thư viện online, học sinh có thể tìm thấy các tài liệu mình cần từ những vấn đề mang tính xã hội đến học thuật, luận văn, các bài báo khoa học từ tạp chí nổi tiếng trên thế giới.

Các phụ huynh có con học ở bậc trung học đã liên tục trong ba năm liên tiếp tín nhiệm bầu chọn Fairmont Preparatory Academy là "Trường trung học tư thục tốt nhất" ở cuộc bình chọn hàng năm dành cho độc giả tờ Parenting OC. Các phụ huynh tham gia bình chọn đều đồng ý rằng chương trình học có tiếng, tỷ lệ học sinh - giáo viên thấp và môi trường học đề cao tính hỗ trợ, quan tâm chính là những lý do đưa đến quyết định bầu chọn của mình.

Hiện tại, trường đang áp dụng các chương trình học định hướng y khoa, kỹ sư, toán nâng cao, kinh tế quốc tế… tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng của bản thân ở bậc đại học. Chương trình Kinh Tế Quốc Tế (IBP) là chương trình học nâng cao giúp những học sinh năng động, đam mê kinh doanh quản lí chuẩn bị sẵn sàng cho việc gia nhập vào nền kinh tế toàn cầu, cho các bạn hiểu biết sâu sắc về kinh doanh trong mối liên hệ với văn hoá và đạo đức. Các công ty, tổ chức như Microsoft Malaysia, Selangor Pewter Factory, Sunway University, Taylor University, Petronas Twin Towers, Đại Sứ Mỹ… là một trong số những địa chỉ thực tập ngoài nước của học sinh trong chương trình Kinh tế Quốc Tế.

Fairmont liên tục được Hội đồng Chuyên trách bậc cao đẳng, đại học Mỹ và Tập đoàn Siemens đánh giá có chương trình toán trong nhóm tốt nhất bang California, Mỹ. Những môn toán cấp đại học hiếm được dạy ở bậc trung học được đưa vào chương trình toán nâng cao của Fairmont. Nhờ quan hệ đối tác của trường với California State University at Fullerton, học sinh có thể tích luỹ tín chỉ đại học ở hầu hết môn toán nâng cao, có cơ hội tích luỹ đến 22 đơn vị tín chỉ toán đại học cho đến thời điểm tốt nghiệp.

Chương trình trung học quốc tế (IB) của Fairmont có cường độ và yêu cầu gắt gao, đòi hỏi học sinh phải thực sự nỗ lực. Với chương trình này, học sinh có cơ hội nhận được tấm bằng trung học honors được công nhận trên toàn thế giới. Fairmont là một trong số ít những trường tư thục ở quận Cam có chương trình IB. Chương trình IB của trường nổi bật ở tính cá nhân hóa cao. Nhà trường dựa trên khả năng và nguyện vọng của từng học sinh để đưa ra chương trình học phù hợp nhất.

Chương trình học tại trường luôn được cập nhật thường xuyên và đổi mới để phù hợp với nhu cầu và mong muốn của học sinh.

Trường cũng tạo điều kiện để sinh viên phát huy khả năng của mình trong tất cả lĩnh vực như nghiên cứu khoa học với các máy móc hiện đại, sân chơi đạt tiêu chuẩn và luôn sẵn sàn phục vụ sinh viên bất cứ lúc nào.

Danh sách các trường hàng đầu đã chấp nhận học sinh Fairmont tốt nghiệp 2017 bao gồm Massachusetts Institute of Technology (MIT), University Of Pennysylvania, Johns Hopkins University, Northwestern University, Brown University, Cornell University, Rice University, University Of Notre Dame...

Song song với việc học văn hóa, trường Trung học Fairmont cũng thường xuyên tổ chức các chuyến đi thực tế, hoạt động công ích (phục vụ cộng đồng, tình nguyện...) giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn trong việc tiếp thu kiến thức từ sách vở cũng như từ cuộc sống. Bên cạnh đó, trường có 45 câu lạc bộ văn hóa, giải trí, thể thao như cờ vua, bóng rổ... tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện từ giáo dục văn hóa đến rèn luyện thể chất.

Trải nghiệm học tập tại trường Trung học Fairmont

Để tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam có cơ hội học tập tại trường trong năm nay, Fairmont dành học bổng 10% - 30% cho các học sinh Việt Nam. Để tìm hiểu thông tin du học bậc trung học tại trường Fairmont, bạn có thể để lại thông tin tại đây hoặc liên hệ với các đối tác của trường tại Việt Nam. - World Education. Điện thoại: 0906799394.

- ILA Du Học TP HCM. Điện thoại: 02838228838.

- Du học Hợp Điểm. Điện thoại: 0901337726.

- Du học Quốc Anh IEC. Điện thoại: 0913734944.

- WorldLink. Điện thoại: 02839102072.

- ILA Du Học Hà Nội. Điện thoại: 02439363334.

- Sunrise Việt Nam. Điện thoại: 0936772474.

- ISEE ACADEMY. Điện thoại: 02839118111.

- Jack Study Abroad. Điện thoại: 02435739798.

(Nguồn: Trung học Fairmont)