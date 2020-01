Thứ năm, 9/1/2020, 05:00 (GMT+7)

Trắc nghiệm tiếng Anh về thời của động từ

Bạn sẽ chọn "Have you been cleaning" hay "Have you cleaned" để điền vào chỗ trống trong câu "Why do you look you so tired? _____ the house?"

Ảnh: Shutterstock Theo Test English