Thứ ba, 3/3/2020, 04:00 (GMT+7)

Trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh

"Would you mind ________ me a hand this morning"? Bạn cần điền dạng nào của "give" vào chỗ trống trong câu?

Ảnh: Shutterstock Theo ThoughtCo.