TP HCM sẽ giữ trẻ ngoài giờ và cả ngày nghỉ

TP HCM ráo riết tuyển hàng nghìn giáo viên

Ngày 17/8, UBND TP HCM đã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ giữ trẻ cho con công nhân tại khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn, thí điểm tại hai quận Bình Tân và Thủ Đức trong năm nay.

Theo đó, thành phố sẽ thực hiện giữ trẻ đến 17h30 hàng ngày và cả ngày thứ bảy tại trường Mầm non 30/4 (khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân) và trường Mầm non Khu chế xuất Linh Trung 1, Linh Trung 2 (quận Thủ Đức) ngay trong năm nay. Trong năm học tiếp theo, TP HCM sẽ triển khai thực hiện thêm chương trình này tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) và Khu công nghiệp Tây Bắc (huyện Củ Chi).

Đến năm học 2018-2019, chương trình sẽ được thực hiện đại trà tại tất cả trường mầm non ở khu chế xuất, khu công nghiệp ở các quận, huyện và sau đó sẽ mở rộng thêm số trường theo mô hình trên.

TP HCM sẽ thí điểm giữ trẻ đến 17h30 kể cả ngày thứ bảy cho con em công nhân. Ảnh: Mạnh Tùng

Các trường mầm non công lập và tư thục tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP HCM có thời gian đón trả trẻ không phù hợp với thời gian làm việc theo ca của công nhân. Do đó, các nhóm lớp độc lập tư thục phát triển nhanh, trong đó nhiều lớp chưa được cấp phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ khiến nhiều phụ huynh không yên tâm làm việc.

Trước đó, tại cuộc họp chuẩn bị năm học mới, Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thị Thu khuyến khích các quận, huyện triển khai rộng hơn nữa mô hình giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân. "Nhiều giáo viên mầm non không có nhu cầu dạy tăng cường ngoài giờ vì họ cũng có gia đình, con cái nên Sở Giáo dục cần vận động họ góp sức, hỗ trợ thành phố ở chương trình này", bà Thu yêu cầu.

Ngành giáo dục mầm non của TP HCM đang phát triển mạnh về quy mô, số lượng. Năm học vừa qua, thành phố có khoảng 1.000 trường mầm non; hơn 1.500 nhóm, lớp trẻ độc lập; hơn 335.000 trẻ với khoảng 20.700 giáo viên.

Mạnh Tùng