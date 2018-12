TP HCM 'chạy nước rút' trước kỳ thi THPT quốc gia

Hàng trăm thí sinh được tuyển thẳng vào ĐH Quốc gia TP HCMHàng nghìn sinh viên sẵn sàng tiếp sức sĩ tử mùa thi 2016

Gần 22h ngày 28/6, tiết ôn tập cuối cùng của trường THPT Thành Nhân (quận Tân Phú) cho học sinh khối 12 thi THPT quốc gia 2016 mới kết thúc. Thầy và trò đều thở phào khi việc ôn tập tất cả môn kịp hoàn thành sát nút trước ngày thi.

Thầy Lý Anh Thăng, giáo viên dạy Lý, tự tin: "Hầu hết em đã nhuần nhuyễn những dạng câu hỏi nên không khó để đủ điểm đậu tốt nghiệp. Chúng tôi đã ôn cho các em nhiều dạng bài để có thể làm tốt câu hỏi khó và câu hỏi phân loại để đạt điểm vào đại học".

Phó hiệu trưởng trường THPT Thành Nhân Nguyễn Đình Độ cho biết, từ cuối tháng 5 trường đã tổ chức cho hơn 150 học sinh khối 12 ôn tập mỗi ngày ba buổi, tất cả môn thi THPT quốc gia mà các em đăng ký. "Vì đặc thù của trường là nội trú với phần lớn học sinh ở tỉnh nên ngoài giờ ăn, nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân, các em đều tập trung cho việc ôn bài", thầy Độ nói.

Tại TP HCM, nhiều trường THPT tư thục như Nhân Việt, An Dương Vương… đều tổ chức ôn tập thi THPT quốc gia cho học sinh khối 12 đến hết ngày 28/6.

Học sinh lớp 12 trường THPT Thành Nhân ôn thi THPT quốc gia tối 28/6. Ảnh: Mạnh Tùng

Năm nay, kỳ thi THPT quốc gia tại TP HCM có gần 56.000 em vừa hoàn thành chương trình lớp 12 cùng hơn 9.000 thí sinh tự do đăng ký dự thi. Những thí sinh này sẽ thi tại 64 điểm của 4 cụm thi do các trường đại học chủ trì, gồm: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM), Đại học Sư phạm TP HCM.

TP HCM còn đón hơn 2.000 thí sinh của tỉnh Long An tại điểm thi do Đại học Sài Gòn chủ trì. Tổng số thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay tại TP HCM là khoảng 67.000, giảm hơn một nửa so với số thí sinh năm trước.

Hiện, tất cả các cụm thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về phòng thi, nhân sự, an ninh trật tự… cho ngày thi đầu tiên 1/7. PGS TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM (chủ trì cụm thi số 8), cho hay để phục vụ cho 13.000 thí sinh ở cụm thi này, trường đã huy động hơn 1.600 cán bộ coi thi là giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học cùng giáo viên từ các trường THPT. Đề thi cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo khâu lưu giữ, vận chuyển an toàn. "Tất cả chỉ chờ ngày nổ súng", ông Sen nói.

Năm nay, trung tâm in sao đề thi của Đại học Quốc gia TP HCM phụ trách in đề cho hơn 88.000 thí sinh của các trường thành viên và một số trường chủ trì cụm thi ở các tỉnh. Dự kiến, đề sẽ được chuyển đến điểm thi trước một ngày so với các cụm thi ở TP HCM.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, Phó trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2016 tại TP HCM, cũng tự tin: "Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cụm thi và Sở Giáo dục TP HCM trong công tác tổ chức, coi thi đến chấm thi, kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ đảm bảo trật tự, an toàn và công bằng".

Đại học Kinh tế TP HCM tổ chức tập huấn coi thi THPT quốc gia 2016. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 là tỉnh, thành nào cũng có cụm thi do trường đại học chủ trì. Do đó, thay vì thí sinh và người nhà phải di chuyển từ tỉnh lên các thành phố lớn thì nay cán bộ coi thi phải di chuyển về tỉnh.

TP HCM có 10 trường được giao nhiệm vụ chủ trì cụm thi đại học ở các tỉnh như Đại học Kinh tế chủ trì cụm thi ở Bình Phước, Đại học Sư phạm Kỹ thuật ở Bình Thuận, Đại học Nông lâm ở Gia Lai…

Tại cụm thi ở Bình Phước, Đại học Kinh tế TP HCM sẽ phối hợp với tỉnh tổ chức thi cho hơn 9.000 thí sinh, trong đó hơn 2.000 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT.

Đến sáng 29/6, các cán bộ coi thi của đại học chủ trì cụm thi đã có mặt tại các tỉnh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Với điểm mới này, TP HCM sẽ chịu nhiều sức ép trong việc chấm thi do các trường đều chở bài thi về đây chấm. Do đó, nhiều trường đã lên phương án mời giáo viên THPT tại TP HCM và các tỉnh đặt cụm thi tham gia chấm thi.

Lịch thi và những dụng cụ được mang vào phòng thi. Đồ họa: Tiến Thành - Hoàng Thùy.

Mạnh Tùng