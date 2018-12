Tổng thống Obama mang sách điện tử đến cho người nghèo

CEO Instagram từng 'ngày làm đêm cày lập trình' / Bill Gates: 'Quên đại học đi, web là tương lai của giáo dục'

Trẻ em cần được đọc sách nhiều hơn và Nhà Trắng đang hành động để biến điều này thành hiện thực bằng việc phát hành ứng dụng đọc sách điện tử Open eBooks miễn phí có giá trị hơn 250 triệu USD.

Open eBooks là một bước đầu tiên trong chiến dịch ConnectED của Tổng thống Obama được khởi xướng cuối năm 2015. Thông qua chương trình này, ông mong muốn tận dụng nguồn tài nguyên phong phú của 16.500 thư viện công cộng trên toàn quốc để khuyến khích, giúp nuôi dưỡng tình yêu đọc sách của trẻ em và mang lại cơ hội tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thông điệp khởi động ConnectED vào năm 2015, ông cho biết, bằng mọi cách sẽ mang những cuốn sách phổ thông đến với trẻ em và người trẻ tuổi đang chịu thiệt thòi trên đất nước này. Điều đó nhằm giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp cận với các thư viện hơn vì chỉ đọc sách 20 phút mỗi ngày cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho mỗi học sinh.

Đầu năm nay, ứng dụng Open eBooks được đưa vào sử dụng rộng rãi, cho phép các nhà sư phạm, học sinh và nhà quản lý tiếp cận hàng nghìn đầu sách miễn phí thông qua smartphone, máy tính bảng tablet. Ứng dụng dành riêng cho 60.000 trường trong nước có tỷ lệ trẻ em nghèo lớn và cả 194 văn phòng kiểm soát hoạt động giáo dục chuyên phục vụ con em của công dân Mỹ làm việc ở nước ngoài. Giáo viên giảng dạy các lĩnh vực, bộ môn đặc biệt dù đang làm việc ở cơ sở đào tạo nào cũng có quyền tiếp cận ứng dụng.

Open eBooks cung cấp hàng nghìn đầu sách từ 8 nhà xuất bản lớn như HarperCollins, Bloomsbury, Lee & Low, Macmillan…. Thư viện công cộng NewYork (New York Public Library) là đơn vị phát triển ứng dụng, cùng với sự cộng tác của Thư viện kỹ thuật số dành cho công chúng Mỹ (Digital Public Library of America) và First Book - một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận chuyên cung cấp sách, tài liệu học tập cho trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp.

Trong buổi ra mắt, đệ nhất Phu nhân Michelle Obama phát biểu về chương trình này trên kênh Youtube của Nhà Trắng: "Với nhiều người trong chúng ta, sách đã mở ra một thế giới của những cơ hội mới. Tuy nhiên, điều không may là, hàng triệu trẻ em nước Mỹ không có cơ hội đó bởi chúng không có cách thức nào để tiếp cận với sách vở để học tập, ước mơ. Ứng dụng Open eBooks mới này sẽ thay đổi điều đó".

Nhờ có ứng dụng, học sinh, giáo viên được tải miễn phí các cuốn sách về thiết bị smartphone hoặc máy tính bảng của mình và tham gia nhiều hoạt động khác như kết nối đến thư viện, tham gia câu lạc bộ sách.

Thu Ngân