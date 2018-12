Tiến sĩ Australia hướng dẫn sinh viên Việt làm hồ sơ du học

Chương trình sẽ diễn ra tại TP HCM và Hà Nội theo lịch cụ thể như sau:

TP HCM: từ 14-18h, ngày 3/12, tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Hà Nội: từ 9h-12h, ngày 4/12, tại khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt.

Ngoài ra, trong chương trình, tiến sĩ Hoa Levitas - Giám đốc cao cấp khu vực của Đại học Monash sẽ trực tiếp trao đổi cùng phụ huynh và học sinh, sinh viên về cơ hội học tập, học bổng và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Đăng ký tham dự tại đây hoặc liên hệ Hotline: 09887 09698, 09868 88440, 09743 80915, email duhoc@ducanh.edu.vn.

Tại sự kiện, bạn sẽ được tham gia lớp học thử với chủ đề “Làm phong phú cuộc sống của bạn với Mỹ thuật và Thiết kế”; được đánh giá, hướng dẫn làm portfolio sáng tạo và hiệu quả; hướng dẫn chuẩn bị và rà soát hồ sơ xin học và xin học bổng; nhận tư vấn định hướng nghề nghiệp vào những ngành có nhu cầu cao trong tương lai.

Tiến sĩ Cameron Rose.

Tiến sĩ Cameron Rose

Ông là một nhà làm phim, nhà sản xuất đa phương tiện và cũng là một nghệ sĩ. Các tác phẩm gần đây của ông bao gồm Spasim Pikinini, Envisioning Tomorrow: Social Work in PNG, What Next?; Chuỗi các tập phim tài liệu, triển lãm và trang web Kew Cottages History Project và dự án HIVE - nghệ thuật sắp đặt tương tác tại phòng tranh Frankston. Ông có thế mạnh trong các nghiên cứu của Cameron gồm các loại phim tài liệu và thuyết trình về thiết kế trong lĩnh vực sức khỏe và truyền thông, nghiên cứu xã hội của video và hoạt hình.

Ông từng giành chiến thắng trong cuộc thi RMIT DRI Design Challenge năm 2013 và được nhận tài trợ từ Telematics Trust. Tiến sĩ Cameron Rose cũng đang thực hiện công trình cùng Gene Bawden - là website On My Life về tiểu sử của những người lớn tuổi ở nhà dưỡng lão. Xem thêm thông tin về tiến sĩ Cameron Rose tại website.

“River House” của Peter McIntyre được tái tạo lại thành trang phục, thực hiện bởi sinh viên của MADA Miau Teng và Daria Tolotchkov.

Monash University

Monash là một trong những trường đại học lớn nhất tại Australia, có chất lượng giảng dạy cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị tối tân. Mục tiêu của trường là đào tạo sinh viên trở thành công dân có thể làm việc toàn cầu, có khả năng cao trong giải quyết vấn đề và mang lại nhiều lợi ích cho bản thân và cộng đồng. Tại Monash, sinh viên có nhiều lựa chọn về chương trình, chuyên nghành, trao đổi quốc tế, thực tập hay nghiên cứu.

Monash liên tục nằm trong Top 100 trường đại học tốt nhất thế giới theo các bảng xếp hạng uy tín như: vị trí 73 theo The Times Higher Education World University Rankings (2016–2017), 79 theo The Academic Ranking of World Universities 2016; 65 theo đánh giá của The QS World University Rankings; 56 theo đánh giá của Global Employability University Rankings, 2015.

Monash Art Design and Architecture (MADA) là nơi tập trung sức sáng tạo và đổi mới về mỹ thuật, thiết kế và kiến trúc. Sinh viên có thể chọn các khóa học về Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế truyền thông, Mỹ thuật, Lịch sử và Nghiên cứu nghệ thuật và Nghệ thuật trực quan.

Bạn sẽ học tập và rèn luyện cùng những mỹ thuật gia tài năng trong lĩnh vực sáng tạo, được truyền cảm hứng và thử thách hàng ngày; cùng học tập theo nhóm nhỏ như các buổi thực tập chuyên nghiệp.

Trường có cơ sở vật chất vượt trội, môi trường sáng tạo sống động giúp bạn kích thích và phát triền khả năng của mình. Bạn có thể làm các tác phẩm từ in hay thổi thủy tinh cho đến chế tạo người máy và thiết kế tương tác.

Tại Monash, sinh viên được thiết kế khóa học cho mình, lựa chọn đa dạng các môn học và có thể học song ngành hoặc hai bằng cùng một lúc.

Đức Anh EduConnect là công ty tư vấn du học quốc tế chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả; chuyên gửi du học sinh đi Anh, Australia, Mỹ, New Zealand, Canada, Hà Lan, Thụy Sỹ, Singapore, Malaysia, Nhật Bản. Công ty còn tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh PTE Academic tại Việt Nam, điểm thi PTE Academic tương đương và thay thế được cho IELTS, TOEFL trong du học, việc làm, định cư; chuyên đào tạo tiếng Anh học thuật, tiếng Anh chuyên ngành cao cấp tại Việt Nam. Liên hệ Công ty tư vấn du học Đức Anh Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 04 3971 6229 HCM: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Tel: 08 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698, 09868 88440, 09743 80915 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: www.ducanh.edu.vn/

(Nguồn: Đức Anh EduConnect)