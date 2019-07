Thứ ba, 2/7/2019, 14:28 (GMT+7)

Thử sức với 10 câu hỏi dễ nhất trong đề tiếng Anh thi THPT quốc gia

"Linda took great photos of butterflies while she ____ in the forest". Hãy điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

Ảnh: Melton Learning