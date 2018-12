Thử sức cùng cuộc thi 'Học bổng đại học Mỹ 2016'

Sau khi kết thúc chương trình trung học phổ thông, lựa chọn du học đại học Mỹ là một trong những nguyện vọng mà nhiều học sinh khát khao vươn đến. Hiểu được ước mơ du học của học sinh Việt Nam, hàng năm, cứ vào tháng 9, Tổ chức Giáo dục Mỹ - AMVNX đều tổ chức cuộc thi "Học bổng đại học Mỹ AMVNX" để giúp các bạn biến ước mơ thành sự thật.

Cuộc thi "Học bổng đại học Mỹ AMVNX 2016" sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội tỏa sáng hơn khi thể hiện năng lực bản thân.

Cuộc thi "Học bổng đại học Mỹ AMVNX 2016" - Shine up your way là một trong những sự kiện lớn nhất do AMVNX tổ chức. Cuộc thi dành cho học sinh lớp 12 và năm thứ nhất đại học, muốn săn tìm các suất học bổng cao của những trường đại học trên toàn nước Mỹ. Cuộc thi sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội tỏa sáng hơn khi thể hiện năng lực bản thân trước các trường đại học Mỹ và tìm ra chìa khóa để thực hiện mục tiêu và nguyện vọng của mình.

Đến với cuộc thi năm nay, học sinh sẽ phải thể hiện bản thân mình một cách tốt nhất ở nhiều mặt khác nhau. Qua đây, các bạn không chỉ có thể tìm ra những suất học bổng cao lên đến 100% học phí mà còn được thử thách năng lực bản thân cũng như học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thông qua từng vòng thi và từng lời nhận xét từ ban giám khảo. Để tạo điều kiện hơn cho các bạn tham dự, năm nay, cuộc thi học bổng mở rộng đăng ký dành cho các học sinh từ lớp 11, 12 và năm thứ nhất đại học trên khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Hình ảnh cuộc thi "Học bổng Mỹ AMVNX 2015".

Cuộc thi "Học bổng Mỹ AMVNX 2016".

Thời gian: 8h, Chủ nhật, ngày 18/9.

Địa điểm: TP Hà Nội, TP HCM

Đối tượng tham dự cuộc thi: học sinh lớp 11, 12; sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai đại học.

Thể lệ cuộc thi:

- Vòng một: học sinh làm bài thi với 4 nội dung gồm tiếng Anh, toán, khoa học và viết. Đồng thời, thí sinh sẽ làm một clip để thể hiện về bản thân mình thông qua một chủ đề tùy chọn. Clip sẽ gửi với định dạng tên Fullname_Location_CollegeScholar vào email: amvnxcontest2016@amvnx.com.

- Vòng hai: phỏng vấn trực tiếp với đại diện của AMVNX. Các thí sinh cần thể hiện khả năng thuyết trình cũng như kỹ năng phỏng vấn ở vòng thi này.

Giải thưởng: Dựa trên kết quả hai vòng thi, AMVNX sẽ công bố danh sách các trường đại học Mỹ học sinh được nhận học bổng, mức học bổng và thủ tục cần hoàn thiện cho việc nhập học vào trường đã chọn. Ngoài các suất học bổng từ các trường đại học, cuộc thi còn có những giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc gồm:

- Giải nhất: 15 triệu đồng và học bổng 100% khóa học tiếng Anh bất kỳ tại AMVNX.

- Giải nhì: 10 triệu đồng và 50% giá trị khóa học tiếng Anh bất kỳ tại AMVNX.

- Giải ba: 5 triệu đồng và 50% giá trị khóa học tiếng Anh bất kỳ tại AMVNX.

- Giải thí sinh có phần thi thuyết trình xuất sắc: 2,5 triệu đồng.

- Giải thí sinh có phần thi thuyết trình được yêu thích nhất: 2,5 triệu đồng.

Đăng ký tham gia tại đây hoặc trực tiếp tại văn phòng AMVNX - 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM và phòng 512 Daeha Building, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Bạn cũng có thể đăng ký qua email: info@aectvn.com (Hà Nội) và info_hcm@aectvn.com (TP HCM)

Hồ sơ đăng ký gồm đơn đăng ký, bảng điểm photo ba năm học gần nhất, các chứng chỉ tiếng Anh và thành tích học tập (nếu có). Lệ phí đăng ký là 950.000 đồng.

Liên hệ văn phòng AMVNX: - Phòng 512, tầng 5, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (04) 3 759 1688 – 3 759 1968. Email: info@aectvn.com.

- Số 31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Điện thoại: (08) 3 822 2812 – 3 822 2807. Email:info_hcm@aectvn.com.

Website: aectvn.com.

Facebook: facebook.com/hocbongmyamvnx.

(Nguồn: Văn phòng AMVNX)