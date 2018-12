Thu nhập ngành IT của nam cao hơn nữ ở Mỹ

Lập trình viên có thể kiếm 1.000 USD mỗi tháng / Thu nhập ngành IT thế nào

Nghiên cứu của Cục điều tra dân số cho thấy nữ giới hiện chiếm 25% lực lượng lao động công nghệ thông tin, trong khi năm 1990, tỷ lệ này là 31%. Hơn một nửa (55%) nhân viên IT ở độ tuổi 25-44, trong đó lập trình web tập trung nhiều người trẻ nhất với 38% từ 25-34 tuổi và 11% từ 16-24 tuổi.

Khoảng 10% nhân viên IT làm việc tại nhà và 22% có bằng thạc sĩ trở lên, 18% là người châu Á. Lượng lao động sinh ra ở nước ngoài cũng góp phần đáng kể trong ngành IT với 27% tổng nhân lực, cụ thể cao nhất ở phân khúc phát triển phần mềm (39%) và thấp nhất là chuyên gia phân tích an ninh (11%).

Theo ông Victor Janulaitis - Giám đốc Điều hành Janco Associates, một công ty nghiên cứu nguồn nhân lực công nghệ thông tin, so với thời gian trước đây, hiện nay ngày càng có nhiều nữ giới nắm giữ những vai trò quản lý quan trọng. Trong số 1.000 công ty lớn nhất, hơn 19% giám đốc công nghệ thông tin (CIO) là phụ nữ.

Về sự chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ trong ngành IT, ông Victor Janulaitis nhận xét rằng khoảng cách này do Cục điều tra dân số tính bình quân chứ không dựa trên vị trí cấp bậc.

"Những vị trí không cần nhiều kinh nghiệm trong ngành IT phần lớn do giới nữ đảm nhiệm và thường là những người vừa lập gia đình, sinh con xong và quay lại làm việc. Theo kết quả khảo sát và phân tích của chúng tôi thì không có sự tương quan giữa chế độ lương bổng, đãi ngộ và giới tính. Điều quyết định đến thu nhập là thâm niên công tác và vị trí trong công ty", ông Victor Janulaitis nhấn mạnh.

Nhìn chung, công nghệ thông tin là một trong những nghề lương cao nhất ở Mỹ cho cả hai giới. Chuyên ngành quản trị cơ sở dữ liệu có khoảng cách tiền lương lớn nhất với mức 86.855 USD cho chuyên viên nam và 56.890 USD cho nữ quản trị viên cơ sở dữ liệu.

Minh Trí