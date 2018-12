Những ngày đầu tháng 10, Lê Thị Thùy Linh (lớp Điều tra chất lượng cao B11) đang háo hức được khoác áo cử nhân, được tuyên dương thủ khoa xuất sắc đầu ra của khóa D40 Học viện Cảnh sát nhân dân. 4 năm trước, Linh được vinh danh là thủ khoa đầu vào khối A1 (Toán - Vật lý - tiếng Anh) của trường.

Thùy Linh là một trong 13 sinh viên đầu tiên của khoa Cảnh sát Điều tra được bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh, dù không phải chuyên ngành học chính. Đề tài của em là Điều tra tội phạm buôn lậu trên thành phố Thanh Hóa của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lê Thị Thùy Linh, thủ khoa kép của Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.

Hầu hết sinh viên khóa trước khi về Thanh Hóa thực tập đều chọn nghiên cứu hai vấn đề nổi cộm của địa phương là hàng giả và gian lận thương mại do có nhiều vụ án, nhiều tư liệu. Số vụ buôn lậu bị khởi tố ở Thanh Hóa mỗi năm chỉ đếm trên đầu ngón tay, do đó thầy giáo và công an tỉnh đều nói với Thùy Linh sẽ khó khăn khi nghiên cứu. Xác định nếu làm cái người khác đã làm thì dễ trùng lặp, em quyết tâm làm sản phẩm của riêng mình.

Từ tháng 6, nữ sinh năm cuối Học viện Cảnh sát nhân dân bắt tay vào thực hiện đề tài. Em tìm đọc hồ sơ các vụ buôn lậu lớn, nhờ cán bộ công an địa phương kể lại quá trình điều tra, giải thích những điều chưa hiểu hết. Làm đến đâu, Linh phải chuyển ngữ đến đấy và gửi cho giảng viên hướng dẫn góp ý. Công việc này không dễ dàng với sinh viên không thuộc khoa Ngoại ngữ, do phải vận dụng kiến thức chuyên sâu. Thùy Linh đỗ thủ khoa đầu vào bằng tổ hợp môn có tiếng Anh, điểm TOEIC đầu khóa thuộc tốp 35 sinh viên khóa D40, nhưng vẫn thấy áp lực.

"Sau hơn 2 tháng, khóa luận vẫn lôm côm nên em lo lắng. Em đã phải tranh thủ mọi thời gian rảnh, kè kè từ điển điện thoại, gắng sức làm cho tốt khóa luận vì sợ bị chuyển sang thi tốt nghiệp nếu báo cáo kém chất lượng", nữ sinh quê Thanh Hóa kể.

Ngày bảo vệ khóa luận, Thùy Linh là thí sinh cuối cùng nên hơn 12h trưa mới được đứng trước hội đồng báo cáo đề tài bằng tiếng Anh. Sau hơn một tiếng thuyết trình, trả lời vấn đáp, nữ sinh nở nụ cười vì nhận được lời khen từ các thầy cô giáo và đạt điểm 10. Trong những kỳ tốt nghiệp trước, rất hiếm sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân đạt được điểm tuyệt đối cho khóa luận.

"Thành tích của Lê Thị Thùy Linh là hoàn toàn xứng đáng. Trong 4 năm học ở trường, điểm số của em luôn đứng đầu toàn khóa D40 với 1.000 người. Linh có mục tiêu học tập rõ ràng, biết xây dựng kế hoạch và khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt", đại tá Đặng Đình Cường, Chủ nhiệm khóa D40 nói.

Thùy Linh còn để lại ấn tượng lớn cho giảng viên, bạn bè vì sự nhiệt huyết trong các hoạt động phong trào, ngoại khóa. Em là cây văn nghệ của khoa, là phó bí thư chi bộ mẫn cán hay giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống, học tập. Những mùa hội giảng giáo viên dạy giỏi, Linh là trợ thủ đắc lực hỗ trợ thầy cô hoàn thành đề tài. Đến hết tháng 9/2018, số bằng khen, giải thưởng em nhận được cho các hoạt động ngoại khóa này lên tới gần 20.

Lê Thị Thùy Linh là Phó bí thư chi bộ ghép B3A-B11 của khóa D40, Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: NVCC.

"Linh luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc chúng, dù đang trong giai đoạn học hành căng thẳng", Chủ nhiệm khóa D40 nói.

Bạn cùng lớp, cùng phòng ký túc xá Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá Thùy Linh là người bạn, người đồng chí tuyệt vời. Những năm học tập cùng, Thủy được truyền cảm hứng, sự tự tin, lạc quan và chăm chỉ. "Linh chắc chắn sẽ trở thành một nữ công an xuất sắc", người bạn nhận xét.

Đó cũng là ước muốn của Thùy Linh khi 4 năm trước quyết định không nối nghiệp kinh doanh của gia đình dù đỗ vào Học viện Tài chính, để khoác lên mình bộ quân phục xanh của Học viện Cảnh sát nhân dân.