Thêm 1.000 học viên Việt Nam nhận chứng chỉ âm nhạc LCM

Ngày 7/12 tại Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội và ngày 8/12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) sẽ diễn ra lễ trao văn bằng và chứng chỉ âm nhạc quốc tế LCM (London College of Music) năm 2019 dành cho hơn 1.000 giáo viên và học viên Việt Nam thi đậu các trình độ từ sơ cấp, trung cấp và đại học trong cả hai kỳ thi năm 2019.

Thi lý thuyết LCM tại một địa điểm khảo thí.

LCM là chứng chỉ thuộc lĩnh vực âm nhạc, được cung cấp bởi trường London College of Music. Đây là một trong những bằng cấp âm nhạc uy tín, có giá trị trên toàn thế giới, được Văn phòng Quản lý chất lượng và Khảo thí Quốc gia Anh (Office of Qualification and Examinations Regulation) công nhận.

Khung bằng chứng chỉ này tương đương với khung bằng cấp và chứng chỉ chuẩn (QualitificationsCredit Framewwork, QCF). Học viên đạt từ Grade 6-8, khi đăng ký vào các trường đại học Anh thông qua hệ thống UCAS sẽ được ưu tiên hơn, thậm chí cắt giảm một số môn học trong trường đại học.