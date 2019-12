Thầy giáo trần tình 'chỉ bông đùa' với nữ sinh lớp 10

Thừa Thiên - HuếNgày 14/12, thầy giáo thể dục 35 tuổi trường THPT Cao Thắng giải thích việc bị nữ sinh lớp 10 tố cáo buông lời khiếm nhã trong lúc giảng dạy.

1/10 là ngày đầu tiên thầy dạy thể dục cho lớp nữ sinh 10. Do là buổi học đầu tiên, thầy phổ biến nội quy, chương trình dạy, tìm hiểu ban cán sự lớp và cho học sinh giới thiệu về mình. Sau đó, thầy tự giới thiệu về mình và cho các em trong lớp đoán tuổi.

"Các em đoán tôi 20-21 nên tôi bông đùa tuổi trẻ như rứa thầy tán các em được không. Lúc đó, tôi nói giữa lớp chứ không phải nói riêng với nữ sinh lớp 10. Sau đó, các em vuốt tóc, bẹo má đùa nhau bình thường", thầy giáo giải thích.

Khi ra về, nữ sinh lớp 10 bỏ cặp gần nơi sổ đầu bài nên thầy "có lấy tay bẹo nhẹ lên má nữ sinh lớp 10, song em không phản đối và ra về bình thường".

Về tố cáo thầy giáo nói học sinh "hàng to", thầy giáo trần tình ngày 8/10 cho học sinh đá cầu, nữ sinh lớp 10 bị đau bụng nên xin ngồi ngoài. Trong giờ giải lao, hai nam sinh đến nói chuyện, vuốt tóc, bẹo má nữ sinh.

"Tôi đang đá cầu, thấy vậy nên nói với hai nam sinh bạn ấy hàng to sao các em thích tới bẹo má bạn vậy, ý tôi nói hàng to là má to. Sau đó, các em vẫn học bình thường và không có chuyện gì", thầy giáo nói.

Những tuần tiếp theo, thầy giáo lên lớp bình thường, không xin số điện thoại hay zalo của nữ sinh. Ngày 12/11, trong buổi học thể dục tuần thứ 12, thầy yêu cầu các em xếp hàng sửa sai các động tác trước khi thi học kỳ. Nữ sinh lớp 10 đổi chỗ về gần bạn nam nói chuyện, vuốt má, lấy áo khoác nam sinh mặc.

"Tôi thấy hai em có hành động phản cảm nên viết tên hai em vào sổ đầu bài với nội dung đùa giỡn trong giờ học, mời phụ huynh răn đe học sinh. Tôi thông báo cho phụ huynh biết con em có tình cảm vượt giới hạn để ngăn ngừa trước. Hai ngày sau, nhà trường nhận đơn của nữ sinh tố cáo tôi buông lời tán tỉnh. Có thể vì việc này mà nữ sinh lớp 10 tố cáo", thầy giáo 35 tuổi nói.

Giáo viên thể dục thừa nhận đã sai khi đã buông lời khiếm nhã với nữ sinh. "Mấy tuần nay, tôi căng thẳng khi gia đình nữ sinh lớp 10 gọi điện chửi bới. Đỉnh điểm là phụ huynh nữ sinh mang chuối, hương, hoa đến đặt trước cửa nhà vào ngày 20/11, đưa nhiều thanh niên đến đe dọa", thầy giáo nói.

Trước khi về trường THPT Cao Thắng vào năm 2016, thầy giáo thể dục công tác ở trường THPT Bùi Thị Xuân, sau đó chuyển về dạy ở trường THPT chuyên Quốc học Huế hơn một năm.

"Tôi chuyển từ trường THPT Quốc học về THPT Cao Thắng do không vượt qua được kỳ sát hạch tiếng Anh đối với trường chuyên theo quy định của tỉnh, chứ không phải sai phạm gì. Tôi mong sự việc kết thúc sớm để tiếp tục giảng dạy", thầy giáo nói.

Chiều 14/12, trường THPT Cao Thắng đã họp toàn thể cán bộ giáo viên để kiểm điểm thầy giáo thể dục. Tại đây, thầy giáo đã đọc bản kiểm điểm, tự nhận mức khiển trách.

Thầy Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Cao Thắng, cho biết trong buổi họp kiểm điểm, nhà trường đã nêu rõ sai phạm của thầy giáo. Nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý phù hợp với thầy.

