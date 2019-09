Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng Bộ về Cục Quản lý chất lượng.

Quyết định do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký, có hiệu lực từ ngày 20/9. Việc thay đổi đơn vị quản lý cấp phôi bằng nhằm tránh tình trạng thiếu kết nối trong các đơn vị trực thuộc Bộ, dẫn đến sai sót trong khâu kiểm soát văn bằng 2, như đã xảy ra ở Đại học Đông Đô.

Đầu tháng 8, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can với ông Dương Văn Hòa, Hiệu trưởng Đại học Đông Đô, cùng ba cán bộ trường này về tội Giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, đại học tư thục này đã cấp 600-700 văn bằng 2 "dạng cấp tốc" trong 2-3 tuần hoặc 2-3 tháng với chi phí từ 28 đến 35 triệu đồng. Hiện, công an làm rõ gần 460 văn bằng được sử dụng tại nhiều cơ quan nhà nước và tư nhân.

Ngày 17/8, trả lời việc Đại học Đông Đô đào tạo văn bằng 2 trái phép, nhưng lại được Văn phòng Bộ cung cấp phôi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Văn phòng Bộ là đơn vị cung cấp phôi như các cơ sở in phôi bằng khác. Theo Luật Giáo dục đại học năm 2012, Bộ không quản lý phôi bằng đại học mà giao trách nhiệm cho các trường tự quản lý, tổ chức in phôi bằng.

Thông tư 19 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ ban hành mẫu văn bằng, chứng chỉ cụ thể ở từng cấp học, trình độ, chương trình đào tạo và bồi dưỡng. Trên cơ sở đó, các trường cập nhật thông tin của trường mình vào mẫu văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi.

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục đại học khó khăn trong việc tổ chức in phôi văn bằng chứng chỉ (về cơ sở vật chất, nhân sự quản lý việc in phôi, số lượng phôi ít...) nên đề nghị được Văn phòng Bộ cung cấp.

Dương Tâm