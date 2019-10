Thanh Hóa sẽ tuyển thêm 3.700 giáo viên

Năm học 2019-2020, tỉnh Thanh Hóa sẽ tuyển hơn 3.500 giáo viên mầm non, 200 giáo viên THPT để bổ sung cho các trường còn thiếu.

Ông Hoàng Văn Thi, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho hay, Sở đang phối hợp với các cơ quan lên phương án tuyển dụng cụ thể. Mục tiêu là tuyển những ứng viên có năng lực, phẩm chất tốt, đáp ứng chất lượng dạy học cho các nhà trường.

Thanh Hóa đang thiếu giáo viên mầm non và tiểu học. Ảnh: Lê Hoàng.

Năm học 2018-2019, Thanh Hóa thiếu hơn 4.770 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học phổ thông. Tuy nhiên, tỉnh đang thừa hơn 1.100 giáo viên THCS. Những năm qua, các địa phương đã rà soát, sắp xếp lại số cán bộ diện dôi dư, tuy nhiên đến nay tình trạng thừa thiếu vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, tình trạng thừa thiếu giáo viên do biến động dân số cơ học tại khu vực trung tâm, thành phố lớn, khu công nghiệp. Ở bậc mầm non, việc huy động trẻ ra lớp tăng cao do thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Công tác xây dựng quy hoạch, dự báo nhu cầu về đội ngũ của các địa phương chưa kịp thời, hoặc không hiệu quả dẫn đến bị động trong bố trí giáo viên...