Thần đồng 14 tuổi làm việc tại phòng thí nghiệm đại học

MỹDaniel Liu, 14 tuổi, tác giả của nghiên cứu trên tạp chí Hiệp hội Hóa học Mỹ, là thành viên trẻ nhất phòng thí nghiệm hóa học Melanie Sanford, Đại học Michigan.

Năm 2015, khi 10 tuổi, Liu tham gia cuộc thi You be the best chemist toàn quốc. Em là người trẻ nhất chiến thắng cuộc thi này và giành giải thưởng 10.000 USD (khoảng 230 triệu đồng), được diện kiến Tổng thống Obama tại Nhà Trắng.

"Vinh dự đó đã khơi dậy sự hứng thú của em với môn hóa. Em cảm thấy dù ít hay nhiều, hóa học luôn tồn tại ở mọi sự vật xung quanh chúng ta", Liu nói.

Năm 13 tuổi, em bắt đầu học THPT nhưng theo chương trình cử nhân tại Đại học Toledo (Ohio) nhờ sự hỗ trợ, tuyển chọn học sinh xuất sắc từ trường trung học của mình. Tại Toledo, Liu làm việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư Michael Young, nghiên cứu và đưa ra đề xuất một lộ trình nhanh, ít tốn kém, thân thiện với môi trường hơn khi tổng hợp dược phẩm và các hợp chất khác.

Daniel Liu tại phòng thí nghiệm của giáo sư Melanie Sanford, Đại học Michigan. Ảnh: Fernanda Pires/University of Michigan

Sau khi tham gia nhiều khóa học hóa học bắt buộc tại đại học, Liu thuyết phục gia đình, quyết định chuyển từ Ohio đến Michigan vào tháng 9/2019. Hiện, Liu là sinh viên Đại học Michigan, theo học kép hai ngành hóa học và khoa học máy tính kéo dài trong 4 năm.

Em làm việc khoảng 10 giờ mỗi tuần trong phòng thí nghiệm của nữ giáo sư Melanie Sanford để hoàn thành 12 tín chỉ khoa học, trong đó 2 tín chỉ dành cho nghiên cứu. "Học đại học ở độ tuổi này, em không tránh khỏi việc bị người khác tò mò, không tin tưởng những điều em có thể làm", Liu nói.

Các đại học có quy định hạn chế trẻ vị thành niên làm việc trong phòng thí nghiệm, nhưng sinh viên theo học tại trường được miễn các quy tắc đó. Vì vậy, giáo sư Sanford đã cho Liu gia nhập nhóm nghiên cứu của cô. Mỗi năm, ít nhất 20 sinh viên đại học muốn về phòng nghiên cứu của Sanford, nhưng cô chỉ chấp nhận một hoặc hai người trong vài năm.

"Nhiều người không thật sự biết họ sẽ làm gì trong phòng thí nghiệm nhưng Daniel Liu đã tham gia nghiên cứu từ trước nên cậu ấy thật sự hiểu những việc cần làm", Sanford nói.

Sanford cho rằng khả năng của Liu không chênh lệch nhiều so với sinh viên đại học, thậm chí nhỉnh hơn vì em đã có kinh nghiệm. "Có một chút mới lạ với tôi khi trong phòng thí nghiệm có một người 14 tuổi. Tuy nhiên, chứng kiến Liu làm việc nghiêm túc và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tôi cho rằng không có sự khác biệt giữa em với các sinh viên khác", Sanford nói.

Daniel Liu và nữ giáo sư Melanie Sanford. Ảnh: Fernanda Pires/University of Michigan

Trong nhóm nghiên cứu của Sanford, Liu làm việc với Ellen Aquilera, sinh viên đã tốt nghiệp, trong dự án điều chỉnh hoạt động của các phân tử sinh học hoạt tính. Liu chia sẻ không muốn được đối xử khác biệt so với bất kỳ sinh viên nào.

"Chỉ có một điều cần chú ý, Liu đang trong độ tuổi vị thành niên nên chúng tôi cẩn thận hơn, không bắt em làm những việc quá với lứa tuổi hoặc khi em không thích. Với thái độ tích cực và quan điểm lạc quan, Liu như một luồng không khí trong lành của phòng thí nghiệm", Ellen nói.

Hiện Liu chưa quyết định tốt nghiệp sẽ theo đuổi hóa học hay khoa học máy tinh. "Đối với hóa học, em có thể nghiên cứu sâu hơn những vấn đề quan tâm. Đối với khoa học máy tính, em dự định xin việc tại Google hoặc một vài công ty tương tự", Liu nói.

Thanh Hằng (Theo Chemistry World)