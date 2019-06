Teen VUS trải nghiệm hè tại rừng xanh Tà Lài

Các em được trải nghiệm hoạt động Hiking (đi bộ xuyên rừng) và Rope Course (đi dây trên cao); tập làm bè từ tre, phao; chèo thuyền kayak...

Nhằm giúp học viên thư giãn, vui chơi sau một năm học, đồng thời rèn luyện kỹ năng tiếng Anh ngoài thực tế, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã xây dựng chương trình dã ngoại Super Fun Camp với hai chuyến đi dành cho hai đối tượng Pre-teen (lớp 6, 7) và Teen (lớp 8, 9, 10). Điểm đặc biệt của chương trình là được thiết kế 100% tiếng Anh.

Để đảm bảo sự an toàn cũng như tạo môi trường tiếng Anh thuận lợi, VUS phối hợp cùng đối tác quốc tế Asia Motions thiết kế nội dung và hoạt động cho toàn bộ chuyến hành trình. Các chuyên viên đồng hành với học viên đều có chứng chỉ sơ cấp cứu và đào tạo chuyên nghiệp về các hoạt động dã ngoại.

Hoạt động về với thiên nhiên là trải nghiệm thú vị sau một năm học.

Hành trình dành cho các em lớp 6, 7 kéo dài từ 10-12/6 tại khu vực làng dân tộc Tà Lài, nằm trong vườn quốc gia Cát Tiên của UNESCO. "Mặc dù tham gia chuyến đi dài xa gia đình, nhưng với những trò chơi khởi động của ban tổ chức, các em trở nên hoạt bát và làm quen với nhau rất nhanh", đại diện ban tổ chức cho biết.

Sau bữa cơm trưa, học viên sẵn sàng cho những hoạt động cùng rừng xanh. Ban tổ chức chia học viên thành hai nhóm luân phiên trải nghiệm hoạt động Hiking (đi bộ xuyên rừng) và Rope Course (bộ hoạt động thử thách đi dây trên cao). Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức chuẩn bị nón bảo hiểm, đai an toàn... cho từng em.

Chuyến đi là cơ hội để các em rèn luyện thể lực và tích lũy kỹ năng mới.

"Lo lắng, sợ sệt, bình tĩnh, hào hứng là cung bậc cảm xúc của các em khi tham gia những hoạt động mới mẻ này. Những hoạt động của ngày đầu tiên giúp học viên nâng cao thể lực, rèn luyện kỹ năng giữ thăng bằng và quan trọng là niềm tin đặt ở chính mình để hoàn thành các thử thách", đại diện VUS cho hay.

Ngày tiếp theo, học viên tham gia hoạt động dưới nước tại công viên nước Suối Mơ. Ban tổ chức chia học viên thành ba nhóm luân phiên trải nghiệm: giải mật mã, làm bè từ tre, phao và chèo thuyền kayak. Nếu như ngày đầu là những trải nghiệm mang tính cá nhân thì hoạt động ngày hai tập trung phát triển tinh thần đồng đội. Các em cùng nhau giải mật mãi, đóng bè hay phối hợp chèo để bè/thuyền của mình di chuyển. Bên cạnh đó, các em còn học những kỹ năng mềm như học nút thắt cơ bản, định vị hướng, giải quyết vấn đề...

Học viên được tham gia những hoạt động ít khi trải nghiệm tại thành thị.

Nhằm hướng các em về gần gũi với thiên nhiên, ban tổ chức mang đến hai hoạt động làm nến bằng vật liệu thiên nhiên và làm nhạc cụ dân tộc từ ống tre. Để làm nến, các em được ban tổ chức chuẩn bị sáp ong, dầu dừa, hũ đựng nến bằng tre... Hơn nữa, các em còn được trang trí hũ nến để mang về nhà. Với hoạt động làm nhạc cụ, học viên được xem khách mời trình diễn và tự thực hiện một bộ nhạc cụ ống tre của riêng mình tạo ra những thanh âm trong trẻo.

Học viên VUS cho hay, em đang làm một cây nến organic thật đẹp về tặng mẹ.

Đêm về là thời gian học viên quây quần bên lửa trại, tham gia trò chơi tập thể, lắng nghe những chia sẻ thú vị của người dân tộc Mạ, nướng kẹo bông gòn, ca hát...

"Ban đầu, em thấy nhớ nhà nhưng sau khi trải nghiệm cùng các bạn, em thấy vui hẳn lên. Hoạt động nào của Super Fun Camp cũng vui, em thích nhất là chèo thuyền kayak và làm đồ thủ công mang về nhà. Hy vọng năm sau em sẽ được đi chơi nữa" Hạnh Thủy, học viên VUS chia sẻ.

Thế Đan