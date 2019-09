Tất cả đại học New Zealand trong top 600 thế giới

Tám đại học ở "xứ sở kiwi" đều được Times Higher Education (THE) xếp hạng cao, trong đó Đại học Auckland tốt nhất.

Ngôi trường lớn nhất New Zealand này đứng thứ 179 thế giới. Ba đại học có thứ hạng cao tiếp theo lần lượt là Otago (trong nhóm 201-250), Công nghệ Auckland (251-300), Canterbury (301-350). Bốn trường còn lại của New Zealand đều trong nhóm 501-600 thế giới, gồm Lincoln, Massey, Victoria Wellington và Waikato.

Bảng xếp hạng THE dựa trên 13 chỉ số riêng biệt được nhóm lại theo năm lĩnh vực: đào tạo (chiếm 30% số điểm), nghiên cứu (30%), trích dẫn (30%), hiện diện quốc tế (7,5%) và nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp hay hiệu quả chuyển giao tri thức (2,5%).

Dưới đây là thông tin cơ bản về tám đại học New Zealand:

1. Đại học Auckland

Số sinh viên: 32.821.

Số sinh viên trên một nhân viên: 22,1.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 32%.

Toạ lạc ở thành phố cảng Auckland, trung tâm kinh tế của New Zealand, Đại học Auckland được biết đến là ngôi trường lớn và toàn diện nhất xứ sở kiwi. Trường được thành lập vào năm 1883, có quan hệ hợp tác với 265 đại học thế giới. Sinh viên quốc tế đến từ hơn 120 quốc gia.

Tháp đồng hồ nổi tiếng của Đại học Auckland. Ảnh: Express Magazine

2. Đại học Otago

Số sinh viên: 18.196

Số sinh viên trên một nhân viên: 20.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 21%.

Đại học Otago thuộc thành phố Dunedin, là đại học đầu tiên được thành lập ở New Zealand (năm 1869), cung cấp hơn 200 chương trình ở bậc đại học và sau đại học. Theo số liệu do nhà trường cung cấp, 70% giảng viên của trường là người nước ngoài hoặc người New Zealand có bằng tiến sĩ ở nước ngoài.

3. Đại học Công nghệ Auckland

Số sinh viên: 18.035

Số sinh viên trên một nhân viên: 17,1.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 47%.

Được thành lập vào năm 1895, Đại học Công nghệ Auckland (AUT) nhanh chóng khẳng định chất lượng đào tạo và hiện thu hút sinh viên đến từ 150 quốc gia. Một khảo sát cho thấy có tới 89% số người từng theo học AUT muốn giới thiệu ngôi trường này tới người khác.

4. Đại học Canterbury

Số sinh viên: 13.089.

Số sinh viên trên một nhân viên: 18.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 24%.

Đại học Canterbury là trường lâu đời thứ hai ở New Zealand, được thành lập năm 1873 dưới tên gọi Canterbury College. Nằm ở vùng ngoại ô Ilam của thành phố Christchurch, ngôi trường được bao quanh bởi những cánh đồng, rừng cây và rất nhiều hoa lá. Canterbury cung cấp 70 chương trình cấp bằng. Vì có quan hệ lịch sử với Đại học Oxford và Cambridge, việc tổ chức giảng dạy có nhiều điểm tương đồng hai đại học hàng đầu Vương quốc Anh.

5. Đại học Lincoln

Số sinh viên: 2.476

Số sinh viên trên một nhân viên: 13,5.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 39%.

Đại học Lincoln được thành lập vào năm 1878 như một trường nông nghiệp liên kết với Canterbury College. Khi nông nghiệp trở thành nền tảng quan trọng trong thương mại quốc tế của New Zealand, năm 1990, trường đã phát triển thành đại học độc lập và là trường hàng đầu xứ sở kiwi trong đào tạo ngành quản lý và sử dụng đất.

Đại học Lincoln. Ảnh: NZ Trade Connections

6. Đại học Massey

Số sinh viên: 18.653.

Số sinh viên trên một nhân viên: 16,2.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 31%.

Đại học Massey được thành lập năm 1927, hiện có ba cơ sở ở Palmerston North, Albany và Wellington. Đây là đại học duy nhất của New Zealand cung cấp các khoá học về hàng không, giải quyết tranh chấp hay khoa học nano. Sinh viên của trường đến từ hơn 100 quốc gia.

7. Đại học Victoria Wellington

Số sinh viên: 17.442.

Số sinh viên trên một nhân viên: 18,9.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 21%.

Thành lập năm 1897, Đại học Victoria Wellington có ba cơ sở ở khắp Wellington. Đặc biệt, trường Kinh doanh Victoria có cung cấp khoá học ở cơ sở thuộc Auckland và giảng dạy một chương trình chung ở một đại học tại TP HCM (Việt Nam). Trường tự hào có phòng trưng bày nghệ thuật riêng cùng tạp chí được xuất bản hàng tuần bởi sinh viên.

8. Đại học Waikato

Số sinh viên: 9.892.

Số sinh viên trên một nhân viên: 18,1.

Tỷ lệ sinh viên quốc tế: 19%.

Đại học Waikato thành lập năm 1964 tại Hamilton, có 8 khoa chuyên môn và thu hút sinh viên từ hơn 80 quốc gia. Theo khảo sát sinh viên quốc tế năm 2018 của trường, hơn 90% hài lòng với những trải nghiệm tại Waikato.

New Zealand chỉ có 8 đại học và tất cả là trường công lập. Ngoài ra, New Zealand có 15 học viện kỹ nghệ và khoảng 550 trường tư thục. Trong đó, các học viện kỹ nghệ cũng giảng dạy bậc cử nhân cho các ngành nghề. Các trường tư thục chủ yếu đào tạo ngành nghề cụ thể, cấp chứng chỉ và văn bằng trung cấp.

Với các bậc học khác, theo trang Study in New Zealand, giáo dục mầm non dành cho trẻ từ 0 đến 5 tuổi với hơn 4.000 trường được cấp phép trên cả nước. Bậc tiểu học sẽ có từ lớp 1 đến lớp 6 (5-10 tuổi). Bậc trung học cơ sở từ lớp 7 đến lớp 8 (11-12 tuổi). Bậc phổ thông trung học từ lớp 9 đến lớp 13 (13-18 tuổi).

Dương Tâm (Theo THE)