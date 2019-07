Tập huấn miễn phí kỹ năng chống đuối nước cho trẻ phường Yên Phụ

Các em được trang bị kiến thức nhận biết vùng nước không an toàn; cách điều hoà nhịp thở; kỹ năng sơ cấp cứu; xử lý tình huống nguy hiểm…

Sáng 28/6, Ủy ban nhân dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Yên Phụ phối hợp với công ty sản xuất hồ bơi Hoàng Hải tổ chức khai mạc lớp tập huấn giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí cho trẻ em trong địa bàn phường Yên Phụ. Sự kiện nằm trong chuỗi chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em năm 2019.

Trên địa bàn phường Yên Phụ có nhiều sông, hồ. Với bản tính hiếu động và chưa nhận thức được tính nguy hiểm khi đi bơi, tắm sông, hồ; thiếu những kiến thức kỹ năng cơ bản nên khi có tình huống bất ngờ xảy ra, các em thường lúng túng và chưa biết cách xử lý.

Đặc biệt, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị đuối nước là do các em chưa biết bơi, thiếu kiến thức kỹ năng phòng chống đuối nước, còn người lớn thì thiếu quản lý, giám sát.

Tham gia lớp học các em sẽ được trang bị kiến thức nhận biết các vùng nước không an toàn; cách xử lý và điều hoà nhịp thở; kỹ năng sơ cấp cứu; cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm; cách nhận biết người bị đuối và cứu đuối an toàn

Đây là một hoạt động thiết thực được các cấp ngành và phụ huynh đồng tình ủng hộ. Hoạt động này giúp tăng cường kỹ năng sống cho các em, nâng cao sức khỏe và trang bị kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích đặc biệt tai nạn đuối nước.

Các em học cách xử lý và điều hoà nhịp thở.

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, trung bình mỗi năm, Việt Nam có trên 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Con số này cao nhất khu vực Đông Nam Á và gấp 10 lần so với các nước phát triển. Tỷ lệ này so với giai đoạn từ năm 2001 - 2010 đã giảm đi một nửa.

Những năm gần đây, Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em và các địa phương đã tích cực thực hiện phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em. Ngày 5/2/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 234/QĐ - TTg về Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em, giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có mục tiêu 100% các tỉnh, thành phố phải triển khai chương trình dạy bơi an toàn thí điểm cho trẻ.

Phòng chống đuối nước Trẻ em phường Yên Phụ tập kỹ năng phòng chống đuối nước.

Thế Đan