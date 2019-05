Tại sao bạn nghe tiếng Anh chưa tốt?

Việc đổ lỗi cho thiếu từ vựng khi không thể cải thiện khả năng nghe tiếng Anh là đúng nhưng chưa đủ để bạn giải quyết vấn đề này.

Thầy giáo Quang Nguyen chia sẻ góc nhìn về việc học tiếng Anh, cách để cải thiện kỹ năng nghe.

Mình biết nhiều người rất chăm chỉ nghe tiếng Anh, nhưng khả năng nghe không bao giờ tiến bộ được và cảm thấy bế tắc. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn "bắt bệnh" và luyện tập kỹ năng nghe một cách chính xác ở mức độ căn bản nhất là nghe từ vựng.

Thông thường, khi gặp khó khăn, chúng ta thường đổ lỗi cho việc thiếu từ vựng. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong ít nhất sáu vấn đề mà người học tiếng Anh gặp phải khi luyện nghe.

Để biết vốn từ có đủ để nghe không, bạn có thể tìm "transcript" (nội dung bài nghe đã được viết ra) và đọc thử. Nếu bạn vẫn không hiểu, chứng tỏ vốn từ vựng không đủ. Hãy làm dày thêm vốn từ với một cách hiệu quả là qua đọc sách.

Ảnh: Engfluent

Lý do thứ hai khiến bạn không nghe được từ tiếng Anh là bạn biết từ đó được viết thế nào, nhưng chưa từng được nghe người khác nói. Đây là nguyên nhân tương đối phổ biến, đòi hỏi người đọc phải luyện tập nghe nhiều hơn.

Cách hiệu quả để chữa "bệnh" này là nếu gặp một từ mà trước đây bạn phát âm sai, hãy nghe từ đó thật nhiều. Ví dụ, trong một bài nghe, bạn phát hiện ra mình nghe từ "innocent" không chính xác, vì trước đây phát âm sai, hãy lên các trang web uy tín về từ vựng và gõ từ "innocent" vào để nghe cách phát âm. Sau đó, bạn có thể dành cả tiếng để làm quen với cách phát âm của từ.

Lý do thứ ba là bạn nhầm lẫn những từ có cách phát âm giống nhau, ví dụ: "I can't eat that, it's crap" (tôi ghét món đó, đó là đồ bỏ) và "I can't eat that, it's crab" (tôi không thể ăn cua được).

Khi nói về từ có cách phát âm giống nhau, thường chúng ta nghĩ tới những từ đồng âm khác nghĩa, nhưng những cặp từ tương tự, như "seat - sit", "bus - buzz", "player - prayer" cũng gây không ít khó khăn cho người nghe. Nắm rõ một số nguyên tắc phát âm cơ bản sẽ giúp bạn vượt qua được thử thách này.

Vấn đề thứ tư khiến bạn không nghe được là vì nối âm. Để tăng hiệu quả giao tiếp, người bản xứ thường hay nối âm, nuốt âm và nói theo cụm, khiến người học tiếng Anh, những người có xu hướng nghe từng từ, gặp nhiều khó khăn.

Cách duy nhất để vượt qua thử thách này là làm quen với cách nối và nuốt âm của người bản xứ. Ví dụ, khi người Mỹ nói "you need to have a better bed" thì nghe sẽ giống như "you need-a hav-a bedder bed", hoặc "gotcha" thực ra là "got you".

Lý do thứ năm khiến bạn không hiểu được là bạn nghe được từ và âm nhưng không thành công trong việc "chuyển tải" từ âm sang một từ có ý nghĩa, hoặc thậm chí là nghe được từ, nhưng không hiểu nghĩa của từ đó là gì.

Trong trường hợp này, nếu đang giao tiếp, bạn có thể hỏi lại ý của người nói; trường hợp nghe băng, hãy xem "transcript" và hỏi một người có tiếng Anh tốt hơn mình.

Lý do cuối cùng là bạn nghe được âm, nhưng hiểu nhầm sang một từ khác. Ví dụ, một lần khi đi ăn hàng, người "waitress" (nữ bồi bàn) hỏi mình: "Do you want fries, rice or salad?" (Bạn muốn ăn khoai tây chiên, cơm hay salad?). Mình nghe nhầm thành "Do you want "fried rice", or salad" (Bạn muốn ăn cơm rang hay salad), và phải hỏi lại đến ba lần mới hiểu được ý của người hỏi.

Khi sử dụng tiếng Anh càng nhiều, bạn sẽ càng gặp nhiều trường hợp tương tự. Thông thường, bạn có thể dựa vào bối cảnh để "phán đoán" mình "dịch" từ âm sang nghĩa đúng hay sai. Ngoài ra, bạn cần nhớ "thất bại là mẹ của thành công".