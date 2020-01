Sự tiện lợi quyết định thành công của các trường đại học

"Chúng tôi đã khảo sát ý kiến sinh viên về lý do chọn đăng ký học trực tuyến. Họ đến lớp học ảo vì lý do gì, vì chất lượng của giảng viên, chất lượng của chương trình hay danh tiếng của trường đại học? Khi đánh giá kết quả, lý do nổi bật mà các sinh viên trực tuyến đưa ra là sự tiện lợi", Ubell chia sẻ.

Không có gì ngạc nhiên về kết luận này. Tim Wu, học giả pháp lý của Đại học Columbia, đã gọi sự tiện lợi là thứ bị đánh giá thấp nhất và ít được hiểu nhất trên thế giới ngày nay, nhưng có lẽ là thứ mạnh nhất định hình cuộc sống cá nhân và nền kinh tế của chúng ta.

Công nghệ đã mang lại những tiện ích mới cho sinh viên trong trường cũng như sinh viên trực tuyến. Trước đây, sinh viên thường phải xếp hàng hàng giờ trong phòng thể dục của trường, trước những chiếc bàn dài với nhân viên mặt vô cảm để đăng ký lớp học, lo lắng những khóa học mà mình mong mỏi tham gia sẽ khóa sổ trước khi mình kịp đăng ký.

Ngày nay, sinh viên có thể đăng ký học dễ dàng từ ký túc xá, từ nhà hoặc bất cứ nơi nào, qua laptop hoặc điện thoại thông minh. Sự tiện lợi đó là những gì sinh viên mong đợi, vì các dịch vụ trực tuyến thực tế đã loại bỏ việc phải xếp hàng ở bất cứ đâu. Lớn lên với các ứng dụng và phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu, sinh viên có thể truy cập hầu hết mọi thứ, chỉ bằng cách nhập một liên kết.

Chính trong giai đoạn này, các trường đại học có thể bị tụt hậu khi thích ứng với xu thế mới.

"Giáo dục đại học vẫn chưa nhận ra điều đó", Giáo sư Peggy McC Ready, phó chủ tịch phụ trách dịch vụ và hỗ trợ CNTT tại Đại học Northwestern chia sẻ. Các dịch vụ hỗ trợ tại trường đại học chưa được cá nhân hóa cho từng sinh viên.

McC Ready phân tích, một lý do là các trường đại học thường được phân cấp triệt để, tạo ra các tiêu chuẩn khác biệt trong khoa và ngành khác nhau. Với cộng đồng sinh viên đa dạng hơn như hiện nay, các trường chưa có công cụ hữu ích và dễ tiếp cận, khiến sinh viên phải vật lộn để tìm kiếm tài nguyên mà họ cần. Sự bất tiện - như buộc sinh viên phải đi khắp trường từ văn phòng này đến văn phòng khác để phê duyệt môn - gây ra sự bực tức với sinh viên.

"Sự tiện lợi là một trong những kỳ vọng quan trọng của sinh viên, nhưng họ thường không nhận được điều đó ở trường", - Giáo sư CNTT Lev Gonick, Đại học bang Arizona (ASU) nói. Ông chia sẻ thêm, thực chất, sự tiện lợi là một đòi hỏi cơ bản của sinh viên. "Được các dịch vụ trường học bao quanh khiến sinh viên cảm thấy họ là một phần của trường đại học".

Mười tám tháng trước, ASU đã ra mắt một ứng dụng di động, giúp sinh viên không chỉ đăng ký dịch vụ trong trường, mà còn trở thành công cụ kết nối của sinh viên. Ứng dụng được tải xuống 130.000 lần, thông thường sinh viên truy cập 3,4 lần một ngày để kiểm tra lịch học, điều hướng các dịch vụ trong trường hoặc xem thông báo. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sinh viên thậm chí còn sử dụng nó để cùng chơi game.

Nơi có sự chuyển đổi số nhanh chóng nhất trong khuôn viên trường học và đang mang lại sự tiện lợi nhất cho sinh viên chính là thư viện. Các danh mục lưu trữ và tìm kiếm bằng thẻ giấy đã nghỉ hưu từ lâu, thay thế bằng công cụ tìm kiếm kỹ thuật số. Với thế hệ trẻ, họ đòi hỏi sự tiện lợi trong nghiên cứu, dù ở lứa tuổi, giới tính và vai trò học tập nào chăng nữa. Đó là tiết lộ từ một báo cáo gần đây của trung tâm hợp tác công nghệ thư viện thế giới.

Đối với nhiều sinh viên, theo học đại học là bất khả thi, trừ khi nó được thiết kế đủ thuận tiện để phù hợp cho những người có thời gian và không gian hạn chế. Điều này đặc biệt đúng đối với sinh viên làm việc toàn thời gian, cho bậc cha mẹ bận chăm sóc con cái và cho những người ở khoảng cách quá xa trường. Đó là lý do tại sao các chương trình trực tuyến tại trường đại học luôn đi đầu trong việc tạo ra sự thuận tiện cho sinh viên, và tại sao hơn một phần ba sinh viên Mỹ hiện học trực tuyến.

Tất nhiên, không có gì đảm bảo việc chuyển đổi số cho các nhiệm vụ khó khăn sẽ đơn giản hơn hoặc dễ sử dụng hơn. Những lỗi kỹ thuật nhỏ nhặt cũng có thể khiến người dùng khó chịu và thất vọng. Lỗ hổng trong thiết kế trực tuyến có thể biến thành cơn ác mộng của rối loạn chức năng.

Có những người cho rằng tiện lợi chỉ là một mánh khóe đắt tiền, được chủ nghĩa tư bản khai thác để lưu thông hàng hóa hơn bao giờ hết để tăng lợi nhuận. "Sự thuận tiện làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Nó thường mở ra những khả năng mà trước đây dường như quá khó để suy ngẫm, và nó thường làm cho cuộc sống bớt khó khăn hơn, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong cuộc sống", Wu chia sẻ.

Đối với nhiều học giả và giới học thuật, những người đề cao việc khám phá triết học, khoa học và các mục tiêu tương tự, tập trung vào sự thuận tiện của sinh viên có vẻ là một hành động không được đánh giá cao, rời bỏ từ những giá trị quan trọng nhất. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, bỏ qua sự thuận tiện có thể khiến sinh viên rời bỏ các trường đại học truyền thống để tìm đến những cơ sở đào tạo chú ý nhiều hơn đến những gì họ cần.

Đối với những trường đại học đang phải đối mặt với việc giảm số lượng tuyển sinh, việc trở nên thuận tiện hơn có thể là chìa khóa để tồn tại, giống như các trung tâm mua sắm đã bị Amazon và các lựa chọn trực tuyến khác đe dọa.

Nguyên Chương (theo EdSurge)