Số lượng du học sinh Việt Nam tại New Zealand tăng trưởng mạnh

Việt Nam có số lượng du học sinh đến New Zealand xếp thứ 2 Đông Nam Á, tăng 55% trong 6 năm trở lại đây.

Thông tin được ông John Laxon, Giám đốc khu vực Châu Á, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) chia sẻ tại "Triển lãm Giáo dục New Zealand" vừa diễn ra tại TP HCM và Hà Nội.

Theo ông John Laxon, có khoảng 2.500 bạn trẻ Việt đang học tập tại quốc gia này. Học sinh, sinh viên Việt đến New Zealand ngày càng nhiều, nhất là ở cấp 2, 3; mức tăng trưởng đứng thứ nhất trong khu vực. Trong 3 năm qua, Việt Nam luôn nằm trong top 3 các nước ASEAN có lượng du học sinh cao tại New Zealand.

Theo thống kê nửa đầu năm 2019 của Cơ quan Giáo dục New Zealand, số lượng du học sinh Việt tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khối trung học tăng 24%. Sinh viên Việt Nam thường chọn những ngành học như Quản trị và Kinh doanh, Xã hội - Văn hóa, Công nghệ thông tin. Cơ hội tìm kiếm việc làm ở các lĩnh vực này tại New Zealand, Việt Nam khá cao.

Nhiều bạn trẻ chọn New Zealand làm điểm đến vì đây là quốc gia nói tiếng Anh đứng đầu thế giới về chỉ số chuẩn bị kỹ năng tương lai trong 2 năm liền 2017-2018 (bình chọn của tổ chức Economist Intelligence Unit). Từ năm 2017-2019, New Zealand đứng thứ 2 trong danh sách các quốc gia an toàn nhất trên thế giới (theo Global Peace Index).

8 trường đại học của quốc gia này còn nằm trong top 3% trường đại học tốt nhất thế giới (theo bảng xếp hạng QS Rankings 2018). New Zealand hiện đứng đầu danh sách các điểm đến du học được yêu thích nhất thế giới 2019 (theo Educations.com).

"Chất lượng giáo dục là lợi thế lớn của New Zealand", ông John Laxon chia sẻ.

Nhiều chính sách hỗ trợ của chính phủ New Zealand còn thu hút nhiều du học sinh quốc tế. Học bổng chính phủ New Zealand bậc trung học, bậc sau đại học giúp bạn trẻ giảm gánh nặng chi phí. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể ở lại quốc gia này làm việc trong 1-3 năm theo chương trình hỗ trợ học và làm, vị này cho biết thêm.

Học phí tại xứ sở kiwi rất cạnh tranh, trung học khoảng 10.000-26.000 NZD, đại học khoảng 22.000-30.000 NZD, ưu đãi dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ gần bằng mức học phí bản địa là 4.000-6.000 NZD mỗi năm.

Nắm bắt nhu cầu tìm hiểu và dự định du học, "Triển lãm giáo dục New Zealand" được tổ chức nhằm mục đích tạo cầu nối đưa nền giáo dục tiên tiến đến gần phụ huỵnh, học sinh, sinh viên Việt Nam. 48 trường trung học, cao đẳng, đại học hàng đầu, gần 200 chuyên ngành, hơn 100 suất học bổng... tại triển lãm mang lại góc nhìn toàn cảnh về du học, đem đến nhiều thông tin và cơ hội học bổng cho các bạn trẻ.

Đại diện các trường New Zealand giải đáp những thắc mắc về chương trình học, học bổng, học phí... cho người tham dự.

Chị Nguyễn Xuân Hồng Ngọc (thạc sĩ ngành Phân tích dữ liệu, Auckland University of Technology, New Zealand) chia sẻ, học bổng chính phủ New Zealand cấp hàng năm cho sinh viên quốc tế, thời gian nộp hồ sơ thường vào tháng 1-3. Các bạn cần nghiên cứu rõ tiêu chí, trau dồi tiếng Anh, tích lũy kinh nghiệm làm việc hoặc hoạt động cộng đồng nếu muốn đạt học bổng này.

Trong không gian triển lãm, các bạn trẻ có thể trải nghiệm phương pháp giáo dục hiện đại thông qua "Lớp học kiểu mẫu New Zealand" được dẫn dắt bởi giáo viên bản xứ nhiều năm kinh nghiệm, diễn ra trong 30 phút.

Học sinh (từ 12 đến 16 tuổi) được thiết kế ứng dụng điện thoại cho phép người dùng thay đổi giọng nói trên video. "Build an App" giúp các bạn học cách giải quyết vấn đề thực tế, rèn luyện tư duy phản biện. Học sinh 17-20 tuổi học cách sáng tạo cùng chiếc kẹp giấy qua bài giảng "Innovation with a Paperclip". Các bạn cùng tìm ra hướng giải quyết vấn đề, phát huy sức mạnh hợp tác, làm việc nhóm.

Học sinh (12-16 tuổi) tham dự "Lớp học kiểu mẫu New Zealand" với thầy Marc Capstick. Tìm hiểu thông tin về giáo dục New Zealand tại đây.

Thầy Marc Capstick, giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp học cho biết, bài giảng được xây dựng dựa trên tư duy thiết kế và sáng tạo (Design Thinking and Innovation), theo khung chương trình quốc gia New Zealand. Mục đích của bài học là thúc đẩy khả năng sáng tạo, hướng các em giải quyết các vấn đề trong thực tế. Công cụ thiết kế bài trắc nghiệm trực tuyến hỗ trợ người học tương tác, khơi gợi sự hào hứng. Đây là cách thầy hướng dẫn, giảng dạy học sinh tại trường Scots College.

Kim Uyên