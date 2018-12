Sinh viên thi tài lái ôtô an toàn

Chương trình vừa diễn ra tại Hà Nội, dành cho sinh viên Đại học Giao thông vận tải, Bách Khoa, Thương Mại, Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân và Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.

"Vòng chung của cuộc thi kết đã diễn ra sôi động, đem đến cho khán giả những phần trình diễn bất ngờ nhờ nội dung thi đa dạng kết hợp với sự sáng tạo thú vị của sinh viên", đại diện ban tổ chức cho biết.

Kết thúc bốn phần thi, các giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân. Hai giải khuyến khích thuộc về Trường Đại học Ngoại Thương và Giao thông Vận tải.

Đội giải nhất được một chuyến du lịch Nhật Bản; giải nhì 4 xe máy Honda Wave RSX 110cc; giải ba 4 máy tính bảng Samsung Tab A. 8 thành viên của hai đội đạt giải khuyến khích nhận 8 đồng hồ G-shock.

Ngoài ra, 12 sinh viên của ba đội đạt giải nhất, nhì, ba tại vòng chung kết còn nhận 12 suất học bổng "Học và thi lấy Giấy phép lái xe ôtô" do Công ty Honda Việt Nam tổ chức.

Một trong những thí sinh đạt giải Nhất hội thi, Phạm Khắc Thanh chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi có cơ hội tiếp cận với kiến thức về tính năng an toàn trên ôtô. Qua cuộc thi, chúng tôi thấy mình phải có trách nhiệm trau dồi kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đồng thời phổ biến tới mọi người để từng bước nâng cao ý thức tham gia giao thông và văn minh trong xã hội".

Giải Nhất thuộc về 4 sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Năm nay, hội thi bắt đầu từ ngày 29/3. Sau hơn một tháng triển khai vòng sơ khảo với hình thức thi trực tuyến qua website, chương trình đã thu hút 27.000 bài dự thi, tăng 17.000 bài so với năm đầu phát động 2017.

Dựa trên tiêu chí bài thi đạt điểm cao nhất với thời gian hoàn thành sớm nhất, ban tổ chức đã chọn ra các đội thi đại diện cho từng trường, mỗi đội 4 sinh viên tham dự vòng chung kết.

Vòng chung kết tổ chức theo hình thức sân khấu hóa tuyên truyền về pháp luật, trật tự an toàn giao thông, kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn. Bốn phần thi lần lượt gồm Khởi động thần tốc, Đương đầu thử thách, Bứt phá thành công, Nắm lấy vinh quang.

Hai giải khuyến khích thuộc về Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Giao thông Vận tải.

"Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao kiến thức và kỹ năng điều khiển ôtô an toàn trong sinh viên. Từ đó, các bạn trẻ sẽ hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn trong độ tuổi vị thành niên và trong cộng đồng", đại diện ban tổ chức cho biết thêm.

Hội thi Sinh viên lái xe ôtô an toàn 2018 do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Năm 2017, chương trình triển khai lần đầu dành cho sinh viên các trường, khoa của đại học Thái Nguyên gồm Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên; khoa Ngoại ngữ; Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh; Đại học y dược tại Đại học Thái Nguyên.

Thế Đan