Sinh viên khoa học máy tính lương chục nghìn USD

Những rào cản cho nhân lực ngành công nghệ / Trẻ 5 tuổi có thể học lập trình

Trong một bức thư đăng tải trên trang Code.org, tổ chức phi lợi nhuận Liên minh Giáo dục Khoa học Máy tính (Mỹ) cho biết khoa học máy tính không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản cho sinh viên mà nó còn mang đến cơ hội việc làm tốt ở Mỹ cùng mức thu nhập cao.

Hiện tại nhu cầu tuyển dụng ngành này lên đến hơn 500.000 vị trí ở nhiều lĩnh vực từ sản xuất đến ngân hàng, nông nghiệp hay chăm sóc sức khỏe, nhưng chỉ có 50.000 sinh viên khoa học máy tính tốt nghiệp một năm. Vì vậy, Liên minh Giáo dục Khoa học Máy tính kêu gọi Quốc hội thúc đẩy Liên bang tài trợ để học sinh có thể tiếp cận với khoa học máy tính ngay từ khi còn ngồi ghế phổ thông.

Việc đưa khoa học máy tính vào giảng dạy tại bậc phổ thông sẽ góp phần tạo nên nguồn nhân lực công nghệ trong tương lai.

Ông Jason Hayman - Giám đốc nghiên cứu thị trường tại công ty cung cấp dịch vụ và nhân sự công nghệ thông tin TEKsystems nhận xét, nhu cầu nhân lực tăng mạnh ở mọi cấp độ chứ không chỉ ở những vị trí mới vào nghề. Tỷ lệ thất nghiệp IT ở mức 2,5% và 80% chuyên gia công nghệ thông tin sẵn sàng rời bỏ công việc hiện tại để chuyển qua nơi mới có nhiều tiềm năng hơn. Cánh cửa việc làm luôn rộng mở vì nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Tình hình khả quan này giúp nhiều sinh viên khoa học máy tính tham gia vào thị trường lao động với mức lương khởi điểm cao và nhiều lựa chọn việc làm phù hợp.

Theo Hiệp hội Đại học và Tuyển dụng Mỹ (NACE), dự báo mức lương trung bình cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân khoa học máy tính là 61.321 USD trong năm nay. Đây là mức lương khởi điểm cao thứ hai, chỉ sau chuyên ngành kỹ sư vào khoảng 64.891 USD. NACE cũng nhấn mạnh trong lứa các sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính khóa 2015, trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường có đến 75% được các công ty nhận vào làm toàn thời gian.

Còn trong báo cáo xếp hạng 319 trường đại học chuyên ngành dựa trên thu nhập tiềm năng do PayScale thực hiện, các lĩnh vực kỹ thuật, toán học, khoa học và công nghệ nằm đầu bảng. Về công nghệ, 6 chuyên ngành liên quan đến máy tính nằm trong top 20 chuyên ngành thu nhập cao với tiền lương khởi điểm 69.100 USD và lương trung bình khi đã có thâm niên là 115.000 USD.

Bên cạnh đó, 5 ngành liên quan đến khoa học máy tính nằm trong top 20 của PayScale là kỹ thuật điện và máy tính (lương khởi điểm 67.000 USD - lương trung bình thâm niên 114.000 USD), hệ thống kỹ thuật (67.000-114.000 USD), kỹ thuật máy tính (68.400-109.000 USD), khoa học máy tính và toán học (62.900-107.000 USD) và khoa học máy tính (63.100-105.000 USD).

Ông Jason Hayman nhận xét do nhu cầu tăng cao, các công ty sẵn sàng để mở rộng chiến lược tuyển dụng chứ không bó hẹp trong một lĩnh vực chuyên môn nhất định. Điều này giúp họ thu hút nhiều tài năng kỹ thuật không nhất thiết đến từ khoa học máy tính truyền thống.

Đồng ý với quan điểm này, ông Stephen Zafarino - quản lý tuyển dụng kỹ thuật tại Mondo cho rằng marketing ngày càng phụ thuộc vào công nghệ và nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đã nhanh chóng tìm hiểu việc phát triển các trang web và ứng dụng di động. Doanh nghiệp rất cần những người này, tuyển dụng và đào tạo thêm là có thể sử dụng được ngay.

Hơn nữa, giới sinh viên với sự năng động của mình đã tìm mọi cách làm việc tự do hay tham gia nhiều dự án ngay khi vẫn theo học trên trường. Cùng học chuyên ngành, tốt nghiệp cùng thời điểm nhưng ai có kinh nghiệm thực tế sẽ nhỉnh hơn về cơ hội việc làm.

"Ngay cả khi tuyển một kỹ sư phần mềm cơ bản, doanh nghiệp cũng yêu cầu ứng viên phải có 2 năm kinh nghiệm. Rõ ràng, sinh viên cần tự tích lũy kiến thức và kỹ năng thực tế mới có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các nhà tuyển dụng sau này", ông Zafarino nói.

Tuy nhiên, ông Jason Hayman cũng nhìn nhận sinh viên ngành công nghệ không nhất thiết ra trường phải đi làm theo đúng chuyên ngành đã học mà có thể tiếp cận những phân khúc có liên quan. Chẳng hạn, bước đầu có thể làm công việc hỗ trợ kỹ thuật máy tính hoặc mạng máy tính sẽ giúp tăng cường kỹ năng giao tiếp, cách thức nhìn nhận và giải quyết vấn đề cũng như kinh nghiệm thực tế làm việc trong doanh nghiệp.

"Đó là một cách tuyệt vời để học hỏi những kỹ năng cơ bản. Khi đóng nhiều vai trò trong công ty, bạn trẻ sẽ dần hiểu được cách thức vận hành của một bộ máy hoàn chỉnh, những kiến thức chuyên ngành và cả ngoài công nghệ. Đây là điều quan trọng để trở thành một chuyên gia công nghệ thông tin thành công trong tương lai", ông Hayman nhận xét.

Trong thế giới công nghệ phần mềm, sinh viên vừa ra trường có thể tìm được việc làm về lập trình cơ bản hay chuyên viên hỗ trợ phát triển, kỹ sư phần mềm, thực hiện kiểm thử và xác định lỗi. Còn về lĩnh vực an ninh mạng, họ có thể đóng vai trò chuyên viên tập sự phân tích an ninh thông tin, thực hiện các báo cáo, chạy các bản thử nghiệm, phân tích những vấn đề tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục cho những kỹ sư an ninh cao cấp hay nhà quản trị.

NACE cũng đưa ra bức tranh toàn cảnh về triển vọng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2016 ở cả các chuyên ngành. Các doanh nghiệp kỳ vọng lượng nhân sự tuyển dụng từ sinh viên sẽ tăng 5,2% so với năm 2015, ít khả quan hơn so với mức 11% cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, khoảng 67% các nhà tuyển dụng nói với CareerBuilder rằng họ có kế hoạch thuê sinh viên tốt nghiệp đại học trong năm nay, tăng 65% so với năm ngoái và đạt tỷ lệ phần trăm cao nhất kể từ năm 2007. 37% nhà tuyển dụng trả lương nhiều hơn cho sinh viên vừa tốt nghiệp so với 2015 và 28% sẽ trả mức lương khởi điểm từ 50.000 USD trở lên.

Minh Trí