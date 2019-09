SEG tổ chức hội thảo du học Thụy Sĩ

Tập đoàn đào tạo ngành du lịch khách sạn Thụy Sĩ mở hội thảo hướng dẫn xin học bổng du học tại Hà Nội vào 15 và TP HCM 16/9.

Buổi cung cấp thông tin cùng tập đoàn SEG - Swiss Education Group giúp học sinh biết thêm thông tin về ngành học du lịch, khách sạn tại Thụy Sĩ, ở Hà Nội vào 14h ngày 15/9 tại số 13 Quốc Tử Giám, Hà Nội và 8h30 ngày 16/9 tại 69 Trần Đình Xu, quận 1, TP HCM.

Đại diện SEG cho biết cung cấp chương trình đào tạo được thiết kế theo đòi hỏi của ngành Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn của Thụy Sĩ. Tất cả các chương trình đào tạo của Tập đoàn SEG kết hợp giữa việc học lí thuyết và học từ các kinh nghiệm thực tiễn để đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Nhà tuyển sinh cũng chia sẻ ngay từ bây giờ các bạn học sinh nên chuẩn bị kết hoạch du học năm 2020 để có lộ trình và điều kiện tốt nhất săn học bổng hay đăng ký ngành đào tạo.

SEG – Swiss Education Group là tập đoàn các trường chuyên đào tạo về ngành kinh doanh dịch vụ tại Thuỵ Sĩ gồm 5 trường với 7 khu học xá, có tất cả 6.500 sinh viên đến từ 111 quốc gia khác nhau. Mỗi trường đều có cơ sở tiêu chuẩn cao cấp 5 sao và chuyên ngành mạnh độc đáo, đáp ứng mọi mong muốn học tập.

Các trường thành viên của tập đoàn bao gồm: Swiss Education Academy- trường đào tạo ngoại ngữ, tổ chức trại hè tìm hiểu ngành du lịch khách sạn và ẩm thực; César Ritz Colleges Switzerland; Hotel Institute in Montreux (HIM); Chuyên đào tạo ẩm thực Culinary Arts Academy Switzerland (CAA); International Hotel and Tourism Training Institute (IHTTI); Trường Swiss Hotel Management School (SHMS)

SEG – Swiss Education Group, các trường chất lượng đào tạo về DLKS tại Thuỵ Sỹ

Về trường Swiss Education Academy (SEA):

Nếu phụ huynh và học sinh băn khoăn có thể tham gia khoá trả nghiệm hè 2-3 tuần tại SEA sẽ giúp hiểu rõ về trường, đồng thời cải thiện trình độ ngoại ngữ, tăng trải nghiệm cho học sinh và giúp học sinh trưởng thành...

César Ritz Colleges Switzerland – Khách sạn, Du lịch, và doanh nghiệp kinh doanh

Được công nhận bởi một danh sách từ các tổ chức khác nhau, trường Cesar Ritz cung cấp những khóa học chất lượng hàng đầu thế giới về quản trị du lịch và khách sạn. Cesar Ritz tập trung ra những doanh nhân hàng đầu, và trao học bổng 30%.

Đại diện công ty tư vấn du học Cầu Xanh tại Cesar Ritz, Thuỵ Sỹ



Culinary Arts Academy Switzerland –Viện Nghệ thuật ẩm thực Thụy Sĩ (CAA)

Nằm tại trung tâm Châu Âu, Viện Nghệ thuật ẩm thực giới thiệu cho sinh viên các triết lí ẩm thực và các xu hướng ẩm thực hiện đại. CAA tập trung vào đào tạo những đầu bếp tài ba và những doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng.

Hotel Institute Montreux – Khách sạn và Kinh doanh (HIM)

Trường HIM nổi danh thế giới với các khóa học chuyên đào tạo những COE quốc tế, trao học bổng 15%.

IHTTI School of Hotel Management – Khách sạn và thiết kế

Đội ngũ cán bộ và giáo viên tại IHTTI sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết để xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp xa xỉ và thiết kế - nội dung quan trọng của các thế hệ quản lí khách sạn tương lai.

Swiss Hotel Management School – Khách sạn, Sự kiện, Resort và Spa

Là ngôi trường được xem là đẹp nhất trong số các trường đào tạo về du lịch khách sạn trên thế giới, có spa riêng, là nơi đủ điều kiện để sinh viên tìm hiểu mọi hoạt động trong ngành tổ chức sự kiện và resort nghỉ dưỡng.

Công ty tư vấn du học Cầu Xanh, tự hào là đại diện tuy tín của tập đoàn SEG



Là đại diện chính thức cho tập đoàn SEG, Du học BB - Cầu Xanh với nhiều kinh nghiệm trong ngành và trải nghiệm thực tế cũng như có thành viên có quốc tịch Thụy Sĩ, cung cấp cho sinh viên và gia đình dịch vụ trong suốt quá trình du học Thụy Sĩ miễn phí.

Du học BB - Cầu Xanh - Vì thanh niên Việt Nam du học để lập nghiệp.

Địa chỉ: 13 Quốc Tử Giám, Đống Đa, HN.

Web: www.cauxanhbb.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/tuvanduhocBB/

Điện thoại.: 0984 023 247.