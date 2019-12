Sáu sai lầm khi luyện viết tiếng Anh

Đoạn văn quá dài hoặc sử dụng ngôi thứ nhất trong bài viết học thuật là những lỗi sai thường thấy của người học tiếng Anh.

1. Chuyển đổi các thì không cần thiết

Một trong những vấn đề phổ biến của người học tiếng Anh là việc dùng quá nhiều thì trong cùng một bài viết, gồm thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong một câu, nếu liên tục thay đổi thì của các động từ sẽ gây khó khăn cho người đọc. Để đảm bảo tránh mắc lỗi này, người học nên ghi nhớ những điều sau.

- Lựa chọn sử dụng một thì chính ở trong bài viết.

- Chỉ thay đổi thì trong trường hợp cần thiết, phù hợp. Ví dụ, khi thay đổi thì, cần viết kèm thời gian cụ thể để làm rõ vấn đề.

- Đọc lại bài viết và đánh giá khung thời gian tổng thể của bài là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai để sửa chữa kịp thời.

- Lưu ý đến cách dùng động từ và thì của các động từ.

2. Đoạn văn quá dài

Dù không có tiêu chuẩn dung lượng chung, viết đoạn văn quá dài có thể khiến người đọc khó chịu, không nắm bắt được ý chính. Thông thường, trên tờ giấy A4, tác giả nên viết từ hai đến năm đoạn văn. Mỗi đoạn chỉ nêu một ý tưởng hoặc một quan điểm để người đọc dễ hình dung và đi theo mạch suy nghĩ của người viết.

3. Không nhất quán trong cách viết

Không thống nhất sử dụng từ Anh - Anh (BrE) hoặc Anh - Mỹ (AmE) trong bài viết là lỗi sai phổ biến của người học. Từ đó dẫn đến việc sử dụng lộn xộn cả từ BrE hoặc từ AmE khiến bài viết không mang màu sắc riêng và ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của người đọc.

Vì vậy, trước khi viết, bạn hãy cân nhắc đến đối tượng đọc bài của mình sử dụng BrE hay AmE để định hướng từ vựng sử dụng trong bài. Khi viết, hãy chủ đích sử dụng ngôn ngữ cần thiết và sau khi viết cần kiểm tra lại. Nếu không chắc chắn, bạn nên kiểm tra bằng từ điển hoặc khi dùng công cụ soạn thảo văn bản Word, hãy bật chế độ kiểm tra chính tả.

Trong quá trình học, bạn nên lưu ý một số từ có đuôi BrE và AmE khác nhau. Thứ nhất, đuôi "our" (BrE) và "or" (AmE), ví dụ "colour" và "color" cùng có nghĩa là màu sắc. Thứ hai, đuôi "ise" (BrE) và "ize" (AmE), ví dụ "organise" và "organize", cùng có nghĩa là tổ chức.

4. Sử dụng ngôi thứ nhất trong bài viết học thuật

Sử dụng ngôi thứ nhất trong bài viết học thuật khiến tác phẩm của bạn được coi là không chính thống, mang màu sắc chủ quan, thiên vị. Theo quy tắc bài viết học thuật, bạn nên sử dụng ngôi thứ ba. Nếu vi phạm quy tắc này trong các bài thi, bạn có thể bị trừ điểm.

Trong quá trình viết bài học thuật, bạn không nên sử dụng các từ chỉ ngôi thứ nhất bao gồm "I/ my/ me". Ví dụ, tác giả không viết: "I argued that ..." (Tôi lập luận rằng) mà hãy viết rằng: "It can be argued that..." (Có thể lập luận rằng).

5. Viết hoa không chính xác

Quy tắc viết hoa có thể là vấn đề lớn đối với người đang học tiếng Anh. Khi không thông thạo, bạn có thể sử dụng sai từ viết hoa trong bài viết của mình, dẫn đến sai lệch thông tin hoặc khiến người đọc không thoải mái.

Khi viết, hãy bám sát những quy tắc dưới đây.

- Luôn viết hoa chữ "I" (tôi).

- Viết hoa các danh từ riêng bao gồm tên người, tên địa điểm, tên tổ chức.

- Không viết hoa các danh từ chung, ví dụ như ôtô, trường học, đồ dùng học tập.

- Luôn viết hoa chữ cái đầu câu.

- Viết hoa các ngày trong tuần, ngày lễ và tháng trong năm.

Ví dụ, khi muốn viết rằng: "Năm nay, tôi dự định sẽ đến thành phố London để học đại học. Có thể tôi sẽ đến vào tháng ba".

Câu sai là: "This year i will be going to london to study at University. maybe i will arrive in march".

Câu đúng là: "This year I will be going to London to study at university. Maybe I will arrive in March".

Ngoài ra, bạn cần phân biệt danh từ chung và danh từ riêng. Ví dụ, "car/truck" (ôtô/xe tải) là danh từ chung nhưng "BMW/Mercedes/Ford/Toyota" là danh từ riêng vì đó là tên thương hiệu.

6. Dùng sai mạo từ

Việc nhầm lẫn mạo từ xác định (the) và mạo từ không xác định (a/an) là lỗi đặc biệt phổ biến ở người học tiếng Anh. Phương pháp tốt nhất để tránh gặp phải vấn đề này là cân nhắc mạo từ cần dùng đứng trước danh từ đếm được hay danh từ không đếm được.

Danh từ đếm được có hai dạng số ít và số nhiều. Danh từ đếm được số ít thường đi kèm mạo từ "a/an". Ví dụ "a banana" nghĩa là một quả chuối. Danh từ không đếm được chỉ có dạng số ít và không đi kèm mạo từ không xác định. Ví dụ, "a rice" là sai vì "rice" (gạo) là danh từ không đếm được.

Mạo từ không xác định "a" sẽ đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm, mạo từ không xác định "an" sẽ đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm. Tuy nhiên, đôi khi có những ngoại lệ cho quy tắc này. Ví dụ, âm "h" là phụ âm nhưng trong tiếng Anh, có những từ âm "h" là âm câm nên sẽ sử dụng mạo từ "an" như "It would be an honour" (Đây sẽ là một vinh dự).

Mạo từ xác định "the" sẽ đứng trước cả danh từ số ít và danh từ số nhiều nếu danh từ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tác giả và người đọc đã quen thuộc.

Tú Anh (Theo English Club)