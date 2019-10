'Săn' học bổng 50% trường CATS Academy Boston, Mỹ

Tham gia hội thảo du học tại TP HCM, bạn có cơ hội nhận học bổng 50% và giao lưu trực tiếp với đại diện trường trung học CATS Academy Boston.

CATS Academy Boston là trường trung học nội trú uy tín tại thành phố Boston, một trong những thành phố học tập tốt nhất thế giới. Boston tập trung hơn 100 trường đại học và cao đẳng với hơn 250.000 sinh viên đang theo học, trong đó có các trường đại học hàng đầu thế giới như Harvard, MIT, Boston University. Ngoài ra, Boston còn được Hiệp hội Thương mại Mỹ bình chọn là thành phố đứng đầu cho các công ty khởi nghiệp.

CATS Academy Boston có thành tích đầu ra xuất sắc với 100% học sinh được nhận vào đại học, trong đó 70% đạt học bổng đại học. Hơn 150 trường đại học có lịch đến thăm trường CATS Academy Boston hàng năm để gặp gỡ và tuyển chọn các học sinh của trường. Ngoài ra, trường còn có chương trình liên kết chuyển tiếp đại học liên kết với 12 trường đại học top 5% nước Mỹ như American University, Auburn University, University of South Carolina, University of Utah, University of the Pacific, Illinois Institute of Technology, University of Kansas, University of Illinois Chicago, Lousiana State University, Adelphi University, Florida International University, Umass Boston.

Học sinh người Việt là thủ khoa 2019 của trường

Trong số 70% học sinh đạt học bổng đại học năm nay, trường CATS Academy Boston có một học sinh tốt nghiệp thủ khoa người Việt Nam là Trần Tuấn Minh. Với danh hiệu này, Minh được mời phát biểu trước toàn trường trong buổi lễ tốt nghiệp. Suốt 3 năm học tại trường, Minh đã thi 8 môn AP (dành cho họcsinh khá giỏi, giúp học sinh có cơ hội tích lũy được tín chỉ đại học ngay khi còn ở bậc trung học), trong đó sáu môn đạt điểm tuyệt đối 5/5 và hai môn đạt điểm 4/5.

Minh còn là chủ tịch sáng lập của nhiều câu lạc bộ ngoại khóa tại trường. Điển hình là DECA, câu lạc bộ do Minh sáng lập đã đạt giải thưởng kinh doanh DECA của bang Massachusetts: Giải nhất trong Thử thách Kinh doanh ảo, cạnh tranh với 2.800 học sinh của 80 trường trung học khác trong bang Massachusetts. Minh còn sáng lập ra câu lạc bộ CATS LaunchX, câu lạc bộ khuyến khích học sinh cấp ba lập dự án khởi nghiệp startups liên kết với trường Đại học MIT.

Thủ khoa trường CATS Academy Boston năm 2019 là học sinh Việt Nam - Trần Tuấn Minh.

Trường CATS Academy Boston phù hợp với học sinh Việt Nam khi có "khuôn" thủ khoa là học sinh Việt Nam trong suốt 3 năm vừa qua 2017-2019: Trần Tuấn Minh (Thủ khoa năm 2019, học bổng 160.000 USD cho cho 4 năm đại học tại Carleton College), Nguyễn Trúc Anh (Thủ khoa năm 2018, học bổng 268.000 USD cho 4 năm Đại học tại Washington University in St. Louis), Bùi Quang Huân (đồng Thủ khoa năm 2017, học bổng 225.800 USD cho 4 năm đại học tại Colby College) và Phan Ánh Dương (đồng Thủ khoa năm 2017, học bổng 229.840 USD cho 4 năm đại học tại University of Rochester).

Những lý do nên chọn trường CATS Academy Boston

Lớp luyện thi SAT/ACT miễn phí, chương trình học nâng cao lấy tín chỉ Đại học Advanced Placement (AP). Tại CATS Academy Boston, học sinh sẽ được tham gia chương trình tiếng Anh tăng cường ESL miễn phí và không giới hạn; lớp luyện thi TOEFL và SAT/ACT miễn phí tích hợp trong thời khóa biểu cho học sinh chuẩn bị nộp hồ sơ đại học. 121 môn học, trong đó 25 môn học danh dự, 29 câu lạc bộ ngoại khóa và thể thao giúp học sinh tận dụng để hoàn thiện năng lực và giá trị bản thân. Trường cung cấp 21 khóa học nâng cao AP dành cho học sinh khá giỏi, giúp học sinh có cơ hội tích lũy được tín chỉ đại học ngay khi còn ở bậc trung học;

Chương trình tư vấn đại học chi tiết và bài bản. Chương trình được vận hành bởi một đội ngũ chuyên viên tư vấn đại học làm việc toàn thời gian và cung cấp cho các học sinh ngay ngày đầu nhập học. Ở giai đoạn lớp 9 và lớp 10, các chuyên viên tư vấn giúp học sinh chọn lựa môn học chính khóa, môn học tự chọn, hoạt động ngoại khóa, thể thao và hoạt động xã hội để phát triển toàn diện, tạo nền tảng được nhận vào các trường đại học tốt. Vào lớp 11 và 12, các chuyên viên tư vấn sẽ đi sâu hơn vào quá trình nộp đơn đại học: hướng dẫn viết bài luận, hoàn tất hồ sơ nộp đơn vào đại học, hướng dẫn phỏng vấn xin học bổng đại học. Giám đốc chương trình là thầy David Hooks, Tiến sĩ giáo dục tốt nghiệp từ trường Đại học IVY League University of Pennsylvania với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện học tập, ăn ở thuận lợi, phát triển toàn diện. Khuôn viên của trường rộng 8 ha với đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện đại như phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc kịch nghệ, phòng hội họa, phòng thiết kế thời trang, phòng thể hình, sân bóng đá, sân bóng rổ... Lớp học nhỏ với sĩ số 12 học sinh và tỷ lệ học sinh và giáo viên là 7:1 nhằm đảm bảo tất cả học sinh được quan tâm và chăm sóc chu đáo.

Ký túc xá của trường nằm bên trong khuôn viên trường và gồm 450 phòng, tất cả phòng đều kèm nhà vệ sinh riêng trong đó gồm 400 phòng đơn một người/phòng và 50 phòng đôi 2 người/phòng. Ngoài ra, học sinh có thể chọn lựa ở với gia đình bản xứ hoặc ở với người thân. Cuối tuần, học sinh được thư giãn và tham quan, dã ngoại các điểm du lịch trong thành phố Boston và các bang lân cận.

CATS Academy Boston có thành tích đầu ra xuất sắc với 100% học sinh được nhận vào đại học, trong đó 70% đạt học bổng đại học.

Chương trình phỏng vấn học bổng trực tiếp

Để tạo điều kiện cho học sinh Việt Nam du học trung học Mỹ, trường dành tặng 7 suất học bổng đầu vào trị giá 50% học phí áp dụng cho kỳ nhập học tháng một năm 2019. Học bổng dành cho suốt thời gian học tại trường đến khi học sinh tốt nghiệp. Bà Sandra Tenorio - đại diện tuyển sinh sẽ có buổi phỏng vấn học bổng 50% trực tiếp tại Việt Nam phối hợp tổ chức cùng hai đơn vị du học đối tác theo lịch sau:

- 15h ngày 12/10, tại số 2 Phan Kế Bính, quận 1, TP HCM.

- 9h ngày 13/10, tại tầng 12, 12-14-16 Cao Bá Quát, quận 1, TP HCM.

Học sinh quan tâm đăng ký tham gia tại đây.

