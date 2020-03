Phụ huynh loay hoay tìm khoá học tiếng Anh online cho con

Chị Lan hiện có hai con theo học hệ tiểu học và trung học cơ sở tại Thanh Xuân. Từ mùa dịch Covid-19 đến nay, vợ chồng chị loay hoay chưa biết sắp xếp việc học tiếng Anh của con về lâu về dài như thế nào, nhất là trong sáu tháng đến một năm tới. Chị cũng tham khảo các chương trình học trực tuyến tiếng Anh trên mạng mà thấy bất tiện, dài và khó dùng. "Mình còn thấy vậy thì không biết con tiếp thu kiến thức thế nào đây?", chị Lan nói.

Nhiều phụ huynh loay hoay tìm khoá học trực tuyến cho con mùa Covid-19.

Cũng như chị Lan, anh Quốc Trung (Ba Đình, Hà Nội) băn khoăn khi chọn chương trình học trực tuyến tiếng Anh một năm cho cậu con trai 10 tuổi. Theo anh, ngoài uy tín của trung tâm đào tạo, chất lượng giáo trình và phương pháp hiệu quả lâu dài là một trong những điều anh quan tâm hàng đầu. Nếu giáo trình không được thiết kế khoa học, bài bản và được các tổ chức giáo dục uy tín công nhận thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của con.

Sau ba tuần tìm hiểu, anh Quốc Trung thấy lớp học trực tuyến tại One On One English là khoa học và phù hợp với độ tuổi của con hơn cả. Thay vì các lớp học truyền thống kéo dài một, hai tiếng và thụ động, anh Quốc Trung cho rằng, lớp học học tiếng Anh trực tuyến của trung tâm kéo dài 25 phút là hợp lý.

Khoá học tại One On One English thiết kế theo phương pháp "Flipped classroom - Lớp học đảo ngược" gồm 15 phút xem trước bài học (Pre-class), học một kèm một với giáo viên bản ngữ (25 phút), và 15 phút làm bài tập, tất cả đều thực hiện trên nền tảng trực tuyến. Thời gian của mỗi lớp học này được đúc kết sau quá trình nghiên cứu và khảo sát của đội ngũ chuyên gia giáo dục, ở học sinh nhiều quốc gia trên thế giới trong thời gian dài. Theo đó, trẻ từ 6 đến 16 tuổi chỉ tập trung chú ý nhiều nhất trong 25 phút vì vậy các lớp học một kèm một tập trung tối ưu cho thời gian này.

Trong mùa Covid-19 và học sinh nghỉ ở nhà như hiện nay, One On One English được phụ huynh đánh giá cao và lựa chọn với số lượng đăng ký mới tăng hơn 50% so với trước đó. Năm 2019, trung tâm cũng đã chứng minh được hiệu quả trong quá trình giảng dạy với hơn 20.000 lớp trực tuyến hoàn thành, 90% học viên lựa chọn khoá học từ sáu tháng đến một năm với kết quả cải thiện rõ rệt về phát âm và kỹ năng nghe-nói. Qua cổng đăng ký đặc biệt, phụ huynh còn có thể quan sát các lớp học thực tế để trải nghiệm rõ hơn trước khi chính thức quyết định cho con tham gia khoá học.

Phụ huynh loay hoay tìm khoá học tiếng Anh online cho con Buổi học thử một kèm một với giáo viên Bắc Mỹ. Ngoài ra, giáo trình của trung tâm bước đầu được chứng nhận bởi ba tổ chức hàng đầu thế giới: Cambridge, Pearson và EAF (Education Alliance Finland). Đội ngũ giáo viên hầu hết đến từ Bắc Mỹ tốt nghiệp từ top 100 trường đại học Mỹ và Canada, được đánh giá bởi hệ thống Best Colleges U.S News and World Report Ranking. One On One English nhận được nhiều chứng chỉ uy tín trên thế giới. Với mô hình học và giáo trình chú trọng yếu tố văn hoá toàn cầu theo tiêu chuẩn US CCSS, giáo viên không chỉ là người truyền tải kiến thức, mà còn trở thành người bạn của học viên, giúp trẻ phát triển tư duy phản biện qua tương tác câu hỏi mở, lắng nghe chia sẻ và quan điểm của trẻ qua từng lớp học. Đây là nền tảng giúp học viên trung tâm gây dựng sự tự tin, khả năng thích nghi với thay đổi và phát triển kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho tương lai.

Giáo viên của One On One English đồng hành cùng học viên mùa Covid-19 với bài giảng và hoạt động tương tác thú vị, hướng dẫn các bước rửa tay sạch cho bé.

Chương trình học xây dựng trên nền tảng Looona, phụ huynh và học viên được chọn giáo viên, chọn giờ học, tương tác trực tuyến với ngôi sao thưởng (ngôi sao thưởng sẽ tương tác với học viên trả lời đúng hoặc có tiến bộ rõ rệt), tăng cường yếu tố hoạt hình vui nhộn. Giao diện của chương trình học thân thiện, thao tác đơn giản cho cả phụ huynh và học viên.

Phụ huynh loay hoay tìm khoá học tiếng Anh online cho con Bé Xuân An và mẹ chia sẻ về One On One English. "Sau sáu tháng học, bé nhà tôi thích được nói chuyện với thầy cô người nước ngoài, thích được khen thưởng và chơi với cô Hà Giang khi học tại One On One English. Tôi cũng hài lòng khi thấy con tiến bộ rõ rệt, phát âm chuẩn và có thể tự tin nói được những câu dài", chị Giang Huỳnh, phụ huynh của học viên Xuân An, level 3 - 7 tuổi chia sẻ. Thế Đan