Phỏng vấn xin học, học bổng tới 100% Đại học Monash, Australia

Monash - Top 8 trường tốt nhất Australia và top 100 trường tốt nhất thế giới, sẽ phỏng vấn tuyển sinh vào 10 khoa của trường và giới thiệu hơn 200 loại học bổng 10-100% học phí dành cho sinh viên quốc tế trong năm học 2019-2020.

Best performing Agent của Monash và Công ty Đức Anh, sẽ giúp bạn làm hồ sơ du học, chia sẻ lộ trình học tập, thủ tục xin học, học bổng, xin visa và cơ hội việc làm - định cư sau khi tốt nghiệp tại hai sự kiện tổ chức ở Hà Nội và TP HCM.

Hà Nội: 13h30 - 15h ngày 9/3 tại Văn phòng Công ty Đức Anh, số 54- 56 Tuệ Tĩnh, quận Hai Bà Trưng.

TP HCM: 13h30 - 15h ngày 9/3 tại Văn phòng Công ty Đức Anh, số 172 Bùi Thị Xuân, quận 1.

Đăng ký tại đây: http://bit.ly/hoithaoduhoc2018. Sự kiện miễn phí tham gia, có quà tặng cho người đăng ký trước.

Thông tin thêm, vui lòng liên hệ hotline: 09887 09698 và email: duhoc@ducanh.edu.vn

Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học/ học bổng, mang theo bản công chứng học bạ, bảng điểm chứng chỉ tiếng Anh để được nhận và xem xét hồ sơ ngay tại sự kiện.

Thông tin về Đại học Monash

- Top 60 trường tốt nhất thế giới (QS World University Rankings 2018);

- Top 57 thế giới về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (Times Higher Education 2017);

- Thành viên của Go8 - Nhóm 8 trường đại học nghiên cứu hàng đầu Australia;

- Số một tại Australia về các ngành: Dược & Dược học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật cơ khí, Sư phạm, Hóa;

- Chất lượng đào tạo chuyên sâu - thực tiễn và một văn bằng mang tính toàn cầu giúp sinh viên làm việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới;

- Chương trình linh hoạt, liên ngành và nhấn mạnh vào sẵn sàng làm việc khi ra trường;

- Trên 400 ngành học và hơn 65.000 sinh viên đang theo học;

- Monash School of Business là Khoa duy nhất trong nhóm Go8 được công nhận bởi 3 tổ chức đánh giá chất lượng nổi tiếng thế giới (gọi là Ba Vương miện - Triple Crowns);

- Số một tại Australia về hỗ trợ sinh viên trong 3 năm liên tiếp;

- Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ trong 2 tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ, lễ;

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp được phép ở lại Australia làm việc 2-4 năm và định cư khi đủ điều kiện (tiếng Anh/ tuổi/ ngành học/ kinh nghiệm việc làm/ khác);

- Sinh viên tài chính eo hẹp có thể theo học tại Đại học Monash Malaysia thay vì sang Australia, bằng cấp tương đương nhưng chi phí chỉ bằng 1/3. Chi phí sinh hoạt tại Malaysia tương đối thấp, vào khoảng 4.000-5.000 USD một năm nên phù hợp với người muốn ra nước ngoài trải nghiệm, đặc biệt là ở các nước sử dụng tiếng Anh mà vẫn tiết kiệm được ngân sách gia đình.

Đại học Monash trao nhiều học bổng cho sinh viên

Học bổng cho toàn bộ thời gian học

Học bổng Lãnh đạo: 4 suất trị giá 100% học phí toàn khóa học, không bao gồm phí bảo hiểm y tế OSHC, nhà ở và sinh hoạt phí. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Học bổng Xuất sắc: 31 suất trị giá 10.000 AUD mỗi năm cho toàn khóa học. Thông tin chi tiết xem tại đây.

Học bổng Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự): 100 suất trị giá 5.000 AUD mỗi năm, tổng giá trị học bổng là 20.000 AUD cho toàn khóa học.

Học bổng Grant: Được cấp 1 lần

- Học bổng 8.000 AUD của Khoa Kỹ thuật;

- Học bổng 5.000 AUD của Khoa Y, Điều dưỡng và Khoa học sức khỏe;

- Học bổng 5.000 AUD của Khoa Dược;

- Học bổng 5.000- 8.000 AUD của Khoa Mỹ thuật, Thiết kế, Kiến Trúc;

- Học bổng 5.000 AUD dành cho các chương trình: Cử nhân (Thiết kế kiến trúc, Thiết kế truyền thông, Mỹ thuật), Thạc sĩ (Thiết kế, Kiến trúc);

- Học bổng 8.000 AUD dành cho 2 chương trình: Cử nhân Mỹ thuật và Thạc sĩ Kế hoạch đô thị.

- Học bổng 5.000- 8.000 AUD của khoa Khoa học;

- Học bổng 5.000 AUD dành cho các chương trình cử nhân;

- Học bổng 8.000 AUD dành cho các chương trình thạc sĩ;

Học bổng Industry and placement scholarships/grants dành cho sinh viên đang theo học tại trường

Link tham khảo tại đây.

Học bổng International travel grants dành cho sinh viên đang theo học tại trường

Link tham khảo tại đây.

Học bổng dự bị đại học và cao đẳng: Trị giá 5.500 AUD, số lượng có hạn: first come - first served

Xem thêm thông tin về học bổng tại: monash.edu/study/scholarships

Chọn học gì tại Monash Uni

Monash Uni đem đến nhiều lựa chọn học với không gian học tập tốt, phương pháp học và dạy kết hợp theo nhiều hình thức, nhiều cơ hội để phát triển từ việc học đến kỹ năng tự tìm tòi nghiên cứu và kỹ năng làm việc.

Bạn có thể chọn học:

Bằng đơn: chỉ học một chuyên môn sâu như kế toán hay tài chính;

Bằng kép: học 2 chuyên ngành trở lên trong một bằng, ví dụ cử nhân thương mại, chuyên ngành marketing - kế toán (bachelor of commerce, specialize in marketing/ accounting);

Bằng đôi: học hai bằng liền một lúc, với thời gian dài hơn một năm so với bằng kép hoặc bằng đơn. Bạn có thể chọn trong 10 khoa đào tạo, với hơn 500 chuyên ngành mà Monash Uni đào tạo gồm:

- Nghệ thuật, thiết kế & kiến trúc;

- Khoa học xã hội: khoa học xã hội, nhân chủng học, công tác xã hội, chính sách công...;

- Kinh Doanh và Kinh tế: kế toán, tài chính, ngân hàng, thương mại, quản trị kinh doanh, nhân sự, marketing...

- Giáo dục: quản lý giáo dục, TESOL, giáo dục bậc phổ thông/ tiểu học, ngôn ngữ...

- Cơ khí: cơ khí máy, điện, điện tử, công nghiệp...

- Công nghệ thông tin: khoa học máy tính, kỹ sư phần cứng/ phần mềm/ quản trị mạng...

- Luật;

- Y, Điều dưỡng và Khoa học sức khỏe;

- Dược và Khoa học dược;

- Khoa học: khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng...

Hỗ trợ của công ty Đức Anh dành cho du học sinh

Công ty Đức Anh đã 4 lần được trao tặng giải thưởng "Best Vietnam Representive" - Đại diện tuyển sinh xuất sắc nhất Việt Nam - của Đại học Monash, khẳng định chất lượng top về dịch vụ tư vấn du học cho du học sinh. Chúng tôi hỗ trợ miễn phí các việc sau:

- Hỗ trợ lên đến 10 triệu đồng (số lượng có hạn và áp dụng có điều kiện);

- Chọn trường học/ khóa học;

- Xin học;

- Xin học bổng;

- Xin visa du học;

- Bố trí đón/ nhà ở/ bảo hiểm/ khác;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

Chi tiết về thủ tục xin học, xin học bổng, xin visa du học và các vấn đề liên quan, liên hệ: Công ty tư vấn du học Đức Anh Hà Nội: 54-56 Tuệ Tĩnh, Tel: 024 3971 6229 TP HCM: 172 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tel: 028 3929 3995 Hotline chung: 09887 09698 Email: duhoc@ducanh.edu.vn Website: www.ducanhduhoc.vn/

(Nguồn: Công ty Tư vấn Du học Đức Anh)