Phỏng vấn học bổng 5.000 GBP từ Đại học Lincoln

Mr. Stefan Prest - International Development Manager sẽ đến phỏng vấn và trực tiếp trao học bổng 5.000 GBP cho ứng viên với yêu cầu GPA chỉ từ 7.0 cũng như hàng chục suất học bổng hấp dẫn khác.

Học bổng dành cho khóa học thạc sĩ, kỳ nhập học tháng 9 tới. Để nhận học bổng, ứng viên cần tốt nghiệp đại học, điểm GPA từ 7/10, 2.8/4 hoặc tương đương, IELTS tối thiểu 6.0 hoặc tương đương. Đặc biệt, Đại học Lincoln còn có một loạt chương trình hỗ trợ miễn phí khác gồm 5 tuần học tiếng Anh bổ trợ (yêu cầu đạt tối thiểu 5.5 IELTS); miễn phí dịch vụ đưa đón tại sân bay và làm bài kiểm tra tiếng Anh nhập học thay cho điểm IELTS.

Phụ huynh được giải đáp thắc mắc khi tới sự kiện.

Đại học danh tiếng Lincoln (University of Lincoln) tọa lạc tại trung tâm thành phố Lincoln xinh đẹp, nơi có khí hậu đặc trưng của miền biển với mùa hè mát mẻ và mùa đông dễ chịu. Trường đang dành tặng rất nhiều suất học bổng trị giá lên tới 5.000 GBP (tương đương 155 triệu đồng) cho các khoá sau đại học, đặc biệt dành riêng cho các bạn sinh viên Việt Nam vào mùa học tháng 9 tới đây.

Trường có hơn 200 chương trình đào tạo. Các ngành học nằm trong top 25 bao gồm truyền thông, kỹ thuật, báo chí, quản trị dịch vụ và du lịch, nghệ thuật và thiết kế, marketing, quan hệ công chúng, khoa học thể dục - thể thao, và quan hệ quốc tế. Đây được đánh giá là một trong những trường đại học năng động và phát triển nhất tại xứ sở sương mù, với 14.000 sinh viên bản địa và quốc tế, 1.600 giảng viên và nhân viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau.

Đại học Lincoln nhiều năm liền giữ vững vị trí trong top 50 trường đại học hàng đầu tại Anh (theo The Guardian University Guide 2018). Trường luôn nằm trong top 10 những trường đại học đạt mức độ hài lòng tối đa từ các sinh viên (theo Whatuni Students Choice Awards 2017). Theo thống kê của "Destinations of leavers from Higher Education survey 2015-1016", hơn 95% sinh viên mới ra trường tìm được việc làm hoặc có hướng học lên tiếp các chương trình sau đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ...

Học tập tại Anh quốc, các bạn sẽ có cơ hội trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, khả năng ngoại ngữ cũng như những kỹ năng mềm.

Điểm nổi bật của University of Lincoln không chỉ dừng lại ở chất lượng giảng dạy mà cả phương pháp dạy lý thuyết đi đôi với thực tiễn. Các chương trình nhằm giúp sinh viên có được những kinh nghiệm làm việc quý báu và những kỹ năng mềm trong thời gian học tập - điều mà các nhà tuyển dụng vẫn luôn mong đợi nhưng lại rất khó tìm kiếm ở những sinh viên mới tốt nghiệp.

Ngoài ra, các sinh viên còn được học hỏi từ những giáo sư và chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực, từ đó, học được lối tư duy và phong cách làm việc của những người thành công. Hơn một nửa các công trình nghiên cứu của Đại học Lincoln nộp tới Khung tiêu chuẩn nghiên cứu xuất sắc - Research Excellence Framework (REF) 2014, đều được đánh giá là "công trình nghiên cứu quốc tế xuất sắc" hoặc "dẫn đầu thế giới", với các dự án đa dạng từ công nghệ hình ảnh y học, điều trị ung thư cho đến sáng tạo trí tuệ nhân tạo cho người máy.

Điểm đặc biệt hơn cả là University of Lincoln có mối quan hệ thân thiết với các tập đoàn lớn như Siemens, Lincolnshire Co-op, mở ra cơ hội hiếm có để thực tập và rèn luyện những kiến thức và kỹ năng cho các sinh viên.

University of Lincoln còn đưa ra những lời khuyên, hỗ trợ các bạn trong việc viết CV (Curriculum Vitae) xin việc, trang bị những kỹ năng phỏng vấn, chuẩn bị tâm lý vững chắc cho các bạn khi đối mặt với những nhà tuyển dụng khắt khe. Chính nhờ những ưu thế này, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã được nhận vào làm tại các tập đoàn toàn cầu như BBC, Disney, Nokias, Rolls-Roys, Sony and Unicef.

Theo cập nhật mới nhất của trường năm 2018, mức học phí cho một khóa học thạc sĩ là 15.300 GBP và thời gian học chỉ kéo dài duy nhất một năm. Về chi phí ăn ở, University of Lincoln nằm trong top 30 trường đại học có mức chi phí ăn ở rẻ tại Anh. Bạn có thể chọn ở trong ký túc xá của trường (mức giá cao hơn một chút nhưng an toàn và dịch vụ tốt, giá thuê từ 118 GBP một tuần) hoặc đi thuê ngoài với mức giá chỉ từ khoảng 85 GBP một tuần.

Ngoài ra, chương trình học không quá dày đặc với nhiều nhất là 8 - 10 giờ lên lớp, giúp các sinh viên có thêm thời gian đi làm các công việc part-time, từ đó giảm gánh nặng tài chính xuống mức đáng kể. Vì là thành phố du lịch nên người dân nơi đây thân thiện và dễ chịu, tạo cho các bạn cảm giác ấm áp cho dù ở xa gia đình.

