Phỏng vấn trực tiếp vào Đại học New South Wales, Australia

Buổi phỏng vấn diễn ra vào 9h-12h, ngày 1/11 tại Hà Nội và TP HCM theo lịch dưới đây.

Hà Nội: tầng 2, tòa nhà Toserco, 273 Kim Mã, Ba Đình. Điện thoại: 04 3771 3561 - 092 363 5656.

TP HCM: tầng 11, tòa nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3. Điện thoại: 08 3820 7759 - 093 499 9329.

Đăng ký tham gia tại đây.

Đại học New South Wales nằm trong Top 8 trường đại học dẫn đầu tại Australia và Top 50 trường đại học trên thế giới.

Những điểm nhấn của Đại học New South Wales

Đại học New South Wales (UNSW), là một trong top 8 trường đại học hàng đầu Australia (The Australian Group of 8) nhận đánh giá cao trên toàn thế giới. Trường được công nhận toàn cầu về phương pháp giảng dạy tiên tiến, có mối liên kết chặt chẽ với các nhà tuyển dụng và doanh nghiệp danh tiếng cùng cơ sở vật chất hiện đại. UNSW nằm trong Top 50 trường đại học trên thế giới.

Ngành học tại UNSW luôn được đánh giá cao bởi sinh viên và các bảng xếp hạng giáo dục uy tín trên thế giới (Kế toán và Tài chính xếp thứ 10, Luật xếp thứ 14, Tâm lý xếp thứ 15, Khoa học Vật liệu xếp thứ 17, Xây dựng xếp thứ 18, Giáo dục xếp thứ 26, Y học xếp thứ 29... theo QS World University Ranking).

Chương trình MBA luôn xếp hạng đầu tại Australia; xếp hạng 48 trên thế giới về sự tín nhiệm của các nhà tuyển dụng (Theo QS World University Rankings 2014).

Trường là đại học đầu tiên thế giới nhận giải thưởng QS Five Star Plus (QS Intelligence Unit 2014); đào tạo nhiều giám đốc, điều hành (CEO) cho hơn 50 công ty hàng đầu Australia, hơn bất kỳ các đại học nào tại Australia (Theo Suncorp Banks Power Index 2012). Sinh viên tốt nghiệp từ trường luôn khởi nghiệp với mức lương hấp dẫn (Theo Australian Graduate Survey 2012).

Hàng năm, khoảng 300 sinh viên Việt Nam đăng ký và theo học các chương trình đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Đại học New South Wales. Nhiều sinh viên trong số đó được nhận việc làm ngay sau tốt nghiệp tại Australia và tìm được các công việc vị trí tốt sau khi trở về Việt Nam.

Cơ sở vật chất hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên.

Các ngành học tại UNSW

Trường cung cấp hơn 900 chương trình tại 9 phân khoa với các chương trình đại học, sau đại học và các chương trình nghiên cứu, bao gồm các ngành: Khoa học Xã hội và Nhân văn; Kinh tế; Thương mại; Kiến trúc; Môi trường Xây dựng; Nghệ thuật và thiết kế; Kỹ thuật; Y học; Khoa học.

Vị trí: Đại học New South Wales tọa lạc tại thành phố Sydney - thành phố được xếp hạng đâì tại Australia và hạng 4 trên thế giới trong danh sách “Những thành phố tốt nhất cho sinh viên”.

Với diện tích 38 ha, khu học xá Kensington của UNSW chỉ cách trung tâm thành phố 20 phút và là nơi sinh viên Australia và quốc tế có thể đến để trải nghiệm và học tập từ hệ thống học thuật chất lượng và uy tín.

Chi phí học tập: học phí trung bình: 32.000-42.000 AUD mỗi năm; chi phí nhà ở trung bình: 280-540 AUD mỗi tuần.

Trường còn có học bổng Quốc tế “High Achiever” trị giá 10.000 AUD của Khoa UNSW Business School.

Trương Công Lý, du học ngành thạc sĩ Tài chính tại Đại học New South Wales.

“Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên thấy khuôn viên UNSW, hình như tôi lạc vào một thành phố với nhiều tòa nhà hiện đại và những bãi cỏ đẹp. Cơ sở vật chất rất tuyệt vời. Nhưng điều tôi thấy ấn tượng nhất là phương pháp giảng dạy tiên tiến", bạn Trương Công Lý chia sẻ.

Anh Lý cho biết, dù sống xa gia đình khá khó khăn nhưng với sự hỗ trợ của bạn bè và giảng viên ở trường mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Người dân thân thiện, môi trường sống yên bình khiến anh yêu ngôi trường này, thành phố và đất nước Australia.

Liên hệ: Tập đoàn Dịch vụ giáo dục toàn cầu GSE-BEO

Email: hanoi@gse-beo.edu.vn. TP HCM: tầng 11, tòa Nhà Greenstar, 70 Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Điện thoại: (08) 3820 7759 - 09 3 499 9329.

Email: hochiminh@gse-beo.edu.vn. Website: www.gse-beo.edu.vn.

