Phó giám đốc Công an Đồng Nai làm Hiệu phó Đại học An ninh

Trung tá Lê Hoàng Ngân, 38 tuổi, Phó giám đốc Công an Đồng Nai được Bộ Công an điều động giữ chức Hiệu phó trường Đại học An ninh nhân dân.

Ông Ngân 38 tuổi, là con trai nguyên Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân, được Bộ Công an điều động sau 4 năm ông công tác tại đây.

Năm 2015, khi mới 33 tuổi, đang giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học An ninh nhân dân, ông được chuyển về làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phụ trách lĩnh vực an ninh và một số huyện trên địa bàn.

Bốn tháng trước, Bộ Công an điều động đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đăk Lăk giữ chức Giám đốc Công an Đồng Nai và thượng tá Nguyễn Xuân Thao, Trưởng Phòng tham mưu, Cục An ninh đối ngoại làm Phó giám đốc Công an Đồng Nai. Hiện, Công an Đồng Nai còn lại sáu Phó giám đốc.

