Oxford lần thứ ba liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đại học thế giới

Bảng xếp hạng năm 2019 của Times Higher Education (THE) tiếp tục vinh danh Đại học Oxford và Đại học Cambridge là hai cơ sở giáo dục bậc cao tốt nhất thế giới, theo ITV News ngày 26/9.

Oxford ba lần liên tiếp đứng đầu, còn Cambridge vẫn được xếp ở vị trí thứ hai như năm ngoái. Trường còn lại của Anh lọt top 10 là Đại học Hoàng gia London, ở vị trí thứ 9.

Đại học Stanford của Mỹ đứng thứ ba, duy trì vị trí từ bảng xếp hạng năm 2018. Trong top 10, Mỹ áp đảo với 7 đại học. Viện Công nghệ Massachusetts, Viện Công nghệ California, Đại học Harvard, Đại học Princeton và Đại học Chicago vẫn là những cái tên quen thuộc, trong khi Đại học Yale có bước nhảy vọt từ vị trí 12 lên 8.

Xét theo danh sách đầy đủ của bảng xếp hạng (1.258 đại học), Mỹ cũng có nhiều đại diện nhất với tổng cộng 172 trường.

Top 10 đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng THE 2019. Ảnh: THE

Tuy giữ vững hai vị trí cao nhất, Vương quốc Anh lại bị Nhật Bản soán mất danh hiệu quốc gia có số đại diện nhiều thứ hai trong bảng xếp hạng. Anh chỉ có 98 trường góp mặt, trong khi Nhật Bản là 103. Ngoài ra, top 200 có đến 29 đại diện từ Anh, nhưng 21 trong số đó giữ nguyên hoặc tụt hạng.

Đại học Thanh Hoa ở Trung Quốc đã leo tận 8 bậc lên vị trí 22, vượt Đại học Quốc gia Singapore (NUS) để trở thành đại học châu Á có thứ hạng cao nhất. NUS tụt hạng từ 22 xuống 23.

Bước nhảy vọt đáng kể nhất trong top 30 cũng giúp Đại học Thanh Hoa vượt Đại học Bắc Kinh lần đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng đại học THE.

Times Higher Education (THE) là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS, bắt đầu từ năm 2004. Năm 2009, THE ngừng hợp tác với QS (tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - Anh), ký thỏa thuận với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng.

Từ đó, bảng xếp hạng của QS được nghiên cứu và công bố hoàn toàn độc lập. Thứ hạng của các đại học được Times Higher Education đánh giá thông qua giảng dạy, nghiên cứu, danh tiếng, triển vọng quốc tế... Dữ liệu của bảng xếp hạng này được các chính phủ và trường đại học tin cậy, là nguồn thông tin quan trọng cho sinh viên trong quá trình lựa chọn cơ sở học tập.