Ông Đinh La Thăng chỉ đạo xây trường cấp 3 ở xã đảo duy nhất TP HCM

Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa cho biết ngay sau khi Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu khẩn trương mở phân hiệu lớp cấp 3, tiến tới mở trường cấp 3 trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, ông đã gọi điện ngay cho giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để trao đổi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết sẽ tiến hành ngay việc mở phân hiệu cấp 3 trên đảo Thạnh An để kịp đáp ứng nhu cầu của học sinh trong năm học 2016 - 2017. Trước mắt phân hiệu này sẽ mượn cơ sở của trường cấp 2. Sở sẽ phối hợp với địa phương xác định số lượng học sinh, khảo sát cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu. Về lâu dài, khi số học sinh tăng lên sẽ tiến tới thành lập trường cấp 3 tại xã đảo Thạnh An. Như vậy năm học tới, lần đầu tiên toàn bộ học sinh đảo Thạnh An sẽ không còn phải rời đảo vào đất liền đi học. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho không ít học sinh Thạnh An bỏ học khi hết cấp 2.