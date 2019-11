OEA Vietnam kỷ niệm 10 năm thành lập

Nhân dịp kỷ niệm, OEA Vietnam tặng voucher 1 triệu đồng, gấu bông cho khách đến tìm hiểu khóa học và tham dự bài kiểm tra đầu vào đến 30/11.

Tại buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập OEA Vietnam mới đây tại Hà Nội, ông Phùng Văn Trung - Giám đốc BrainClick Vietnam/OEA Việt Nam chia sẻ: "10 năm qua, chúng tôi kiên định với tầm nhìn là tổ chức cung cấp các dịch vụ đào tạo đạt chuẩn quốc tế, với chất lượng dịch vụ cao và các giá trị bền vững; tự hào vì đã đạt những thành tựu nhất định, tạo dựng được niềm tin từ cơ quan chủ quản, đối tác và khách hàng của mình".

Bà Bùi Thị Minh Nga, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng 10 năm thành lập OEA Vietnam

Ngày 11/11/2009 Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo BrainClick Vietnam đi vào hoạt động với 3 sản phẩm dịch vụ: Đào tạo Anh ngữ, Tư vấn Du học - Học bổng các nước và cung cấp dịch vụ đánh giá & khảo thí. Cũng trong năm 2009, BrainClick Vietnam hợp tác với Học viện Anh ngữ Oxford (OEA), thành phố Oxford, Anh thành lập Học viện Anh ngữ Oxford - Vietnam (OEA Vietnam) và được ủy quyền là đại diện của OEA Oxford quản lý và phát triển hệ thống các trường thành viên tại Việt Nam.

OEA Vietnam cung cấp đa dạng khóa học tiếng Anh, đáp ứng mọi lứa tuổi và nhu cầu của người học. Các chương trình đào tạo Anh ngữ của học viện đều được nghiên cứu và xây dựng theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR). Từ 2009 đến nay, học viện đã tổ chức hơn 1.500 lớp cùng hơn 30.000 học viên tham gia các khoá học tiếng Anh.

Mỗi năm, chương trình "Bổ trợ tiếng Anh với giáo viên nước ngoài" của dự án hợp tác giáo dục giữa OEA Vietnam và các đối tác trường học tại Hà Nội có hơn 6.500 học sinh theo học. Những học sinh này đến từ hệ thống TH-THCS & THPT Lô-mô-nô-xốp (quận Nam Từ Liêm); Trường THCS Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy); Trường THCS Thăng Long, THCS Thành Công, THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình).

Chương trình Anh ngữ Tích hợp Hè (OSI) cũng là một trong những chương trình gắn với thương hiệu OEA được tổ chức thành công thường niên.

Với tiêu chí "Chúng tôi không chỉ dạy học, chúng tôi giúp các em tốt hơn nữa", phương pháp và tài liệu giảng dạy của OEA đa dạng để trẻ phát huy các tiềm năng trí tuệ, cảm xúc, xã hội, thể chất, nghệ thuật, sáng tạo và tinh thần trong quá trình học tập. Ngoài ra, BrainClick /OEA Việt Nam còn tổ chức chương trình trại hè quốc tế "OEA Oxford, UK" thường niên dành cho học sinh từ 12-17 tuổi phối hợp với OEA Oxford.

Những thành tựu nổi bật của OEA Vietnam

Từ năm 2011 - 2015, OEA Vietnam được Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ủy quyền thực hiện chương trình Học bổng tiếng Anh Access do Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tài trợ dành cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập xuất sắc tại 3 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Bắc Ninh. Đến nay, những em tham gia chương trình đều thành công trong học tập và trưởng thành trong cuộc sống. Từ thành công của các chương trình triển khai, học viện iếp tục được Đại sứ quán Mỹ ủy quyền hỗ trợ và tập huấn cho các đơn vị thực hiện Chương trình Học bổng do Đại sứ quán chọn tại Nghệ An, Hải Phòng, Đồng Nai.

Năm 2012, OEA Vietnam trở thành Trung tâm Khảo thí Ủy quyền của Hội đồng Khảo thí tiếng Anh - Đại học Cambridge (Cambridge Assessment English) với mã Trung tâm VN274. Từ đó, học viện mang tới cho người học ở khắp các tỉnh, thành phố cơ hội tham gia bài thi theo chuẩn quốc tế được công nhận rộng rãi trên thế giới. Mỗi năm có gần 8.000 thí sinh là học sinh, sinh viên, giáo viên, người đi làm tham dự các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh Cambridge do học viện tổ chức.

Ban giám đốc BrainClick/OEA Vietnam cùng đại diện Cambridge Assessment English tham dự buổi lễ.

Song song, BrainClick Vietnam/OEA Vietnam tích cực thúc đẩy và hợp tác với hơn 500 các tổ chức đại diện, các trường phổ thông, đại học và cao đẳng hàng đầu ở các nước Anh, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Ireland... để tìm kiếm cơ hội và sự lựa chọn tốt nhất cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Đến nay, học viện đã làm cầu nối du học và tìm kiếm học bổng cho hơn 650 bạn, nhiều bạn có thành tích học tập xuất sắc tại các trường theo học.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên và giáo viên OEA Vietnam.

Với những nỗ lực trên, OEA Vietnam liên tục giành các giải thưởng ghi nhận sự đóng góp từ Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh – Đại học Cambridge như: Giải thưởng Cống hiến năm 2013 – nhân lễ kỷ niệm 100 năm Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh, Đại học Cambridge; giải thưởng Tăng trưởng vào năm 2017.

Đặc biệt, liên tiếp hai năm 2018 và 2019, học viện đạt giải Trung tâm Xuất sắc Khu vực Đông Nam Á & Thái Bình dương. Bà Phạm Hoàng Uyên - Giám đốc Quốc gia Vietnam Laos Cambodia của Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh, Đại học Cambridge nhấn mạnh: "Giải thưởng trung tâm xuất sắc chỉ được trao cho một trung tâm mỗi năm trên tổng số hơn 100 trung tâm trong toàn khu vực Đông Nam Á và Thái Bình dương, dựa trên những tiêu chí xét tuyển minh bạch và công bằng".

Bà Bùi Thị Minh Nga - Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho biết: "Hội đồng thẩm định của Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cao đề án của OEA Vietnam vì chương trình đào tạo được thiết kế có lộ trình, quy trình quản lý chất lượng, chặt chẽ. Chương trình được triển khai ở các trường liên kết như Hệ thống giáo dục Lô-mô-nô-xốp hay các trường THCS ở quận Ba Đình và Cầu Giấy trong nhiều năm nay, nhận được phản hồi tốt từ cơ sở".

Những năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhận được sự phối hợp tích cực của BrainClick/OEA Vietnam trong các hoạt động về chuyên môn như tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề, hỗ trợ gửi chuyên gia OEA Vietnam tập huấn cho giáo viên tiếng Anh của Hà Nội, tài trợ cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp THCS cho các trường ở quận Ba Đình...

"Chúng tôi đánh giá OEA Vietnam không chỉ năng động, có chuyên môn mà còn là tổ chức biết chia sẻ và có ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng", bà Bùi Thị Minh Nga, Phó Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ.

Thế Đan