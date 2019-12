Nữ sinh Thái Nguyên là hoa khôi Ngoại thương 2019

Vượt qua 11 thí sinh trong đêm chung kết, Nguyễn Hà My (20 tuổi, quê Thái Nguyên) giành danh hiệu hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019.

Tối 15/12, chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm 2019 được tổ chức tại Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Cuộc thi lấy chủ đề "She is the difference", mong muốn mang tới thông điệp đừng ngại ngần thể hiện sự khác biệt của bản thân, hãy tỏa sáng theo cách riêng.

12 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết lần lượt trải qua các phần thi áo dài, trang phục thể thao, tài năng, trang phục dạ hội và ứng xử. Kết quả, Nguyễn Hà My, sinh viên lớp Anh 2 Thương mại quốc tế giành ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Hà My trở thành hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2019. Ảnh: Đình Tùng

"Em rất hạnh phúc, biết ơn các bạn, các anh chị đã giúp đỡ và đồng hành trong suốt cuộc thi. Tham gia Duyên dáng Ngoại thương là hành trình thay đổi bản thân, từ một cô gái nhút nhát, giờ em có thể tự tin nói chuyện trước đám đông", Hà My chia sẻ sau cuộc thi.

Hoa khôi dự định sẽ tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn hơn, có thể là Hoa hậu Việt Nam. Chia sẻ thành tích cá nhân, Hà My cho biết thi đại học được 29 điểm, điểm học tập trên lớp đạt 3.0/4.0. Em đang là Phó ban Thời trang Câu lạc bộ MC và Thời trang của Đại học Ngoại thương.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về Phùng Trang Linh, á khôi 2 là Bùi Nguyễn Nhật Vy. Đặng Trần Thủy Tiên, nữ sinh mắc ung thư giành danh hiệu Miss Truyền cảm hứng.

Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm là cuộc thi thường niên, được Đại học Ngoại thương tổ chức hai năm một lần nhằm tìm kiếm cô gái đại diện cho nhan sắc, tài năng và trí tuệ của nữ sinh trong trường.

Thanh Hằng