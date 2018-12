An tập trung ôn bài Ngữ văn trong phòng yên tĩnh. Em cũng không thích ra ngoài vì không có bạn bè hay người quen ở đây. Trong ngày thi đầu tiên, Hà An hoàn thành môn Toán và Ngoại ngữ khá suôn sẻ. "Em làm được khoảng 80% môn Toán", An cho hay.