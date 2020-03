Nữ sinh mắc Covid-19 truyền thông điệp phòng chống dịch

Là "bệnh nhân 155", Cáp Thị Yến, 21 tuổi, quê Hưng Yên chia sẻ vẫn khỏe mạnh, giữ tinh thần lạc quan và mong mọi người cùng đẩy lùi Covid-19.

Yến là sinh viên Đại học Huddersfield, Anh, trở về Việt Nam trên chuyến bay VN50 ngày 22/3. Sau khi nhập cảnh ở Cần Thơ trong tình trạng không có triệu chứng bệnh, Yến được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, Yến dương tính với nCoV, được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Yến cho biết sau một tuần điều trị, sức khỏe vẫn ổn định, không có triệu chứng gì. "Dù dương tính với nCoV, em vẫn luôn cảm thấy khỏe mạnh và lạc quan. Và dù phải điều trị xa nhà hàng nghìn cây số, một mình một phòng bệnh, em vẫn không hề cô đơn khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ và sự hỏi han, động viên từ mọi người. Em tin mình sớm khỏi bệnh", cô gái nói.

Hưởng ứng thử thách ảnh "Together we win - Chiến thắng Covid-19" của Thành đoàn Hà Nội, Yến đã chụp ảnh cá nhân, cầm tờ giấy in dòng chữ "Tôi là Yến. Tôi sẽ mạnh mẽ chiến đấu với Covy" và gửi về Thành đoàn Hà Nội. Yến hy vọng mọi người cùng giữ gìn sức khỏe, tinh thần lạc quan, tin tưởng và tuân theo các chỉ dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế để đẩy lùi Covid-19.

Cáp Thị Yến tự chụp ảnh với thông điệp chống Covid-19. Ảnh: Thành đoàn Hà Nội.

Ngày 28/3, Thành đoàn Hà Nội phát động thử thách ảnh "Together we win - Chiến thắng Covid-19". Người dùng mạng xã hội sẽ viết/in/ghép thông điệp về ý thức phòng, chống Covid-19 có gieo vần theo tên của mình lên giấy rồi chụp ảnh kèm thông điệp đăng lên Facebook cá nhân, sau đó gửi về Fanpage Thành đoàn. Ví dụ, người tên Trâm có thể truyền thông điệp "Tôi là Trâm - Ở nhà cho yên tâm", "Tôi tên Bằng - Ở nhà, không lằng nhằng".

Nhiều đoàn viên, thanh niên và cả người nổi tiếng tham gia thử thách. Sau một ngày phát động, Thành đoàn Hà Nội nhận được hàng nghìn bức ảnh. Thành đoàn hy vọng có thể lan tỏa thông điệp "Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống dịch" tới mọi người, cùng thành phố đẩy lùi dịch.

Đến sáng 29/3, Covid-19 xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 664.000 người nhiễm, gần 31.000 người chết. Tại Việt Nam, 179 người mắc Covid-19, trong đó Hà Nội 65 ca, TP HCM 45 ca.