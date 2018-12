Nữ sinh bị đánh nhập viện từ lời khen 'đẹp nhất lớp'

Nữ sinh lớp 12 nhập viện sau khi bị đánh hội đồng

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết đã triệu tập những nữ sinh liên quan đến vụ đánh nhau ở xã Thường Nga để lấy lời khai. Theo tường trình của nữ sinh tên Hồng, nguyên nhân bắt nguồn từ một lời khen. Cách đây hai tháng, trong giờ thể dục, Hồng và nhóm bạn lớp 11A4 trường THPT Can Lộc khen nữ sinh tên Lan đang học lớp 12A8 là "đẹp nhất lớp".

Nghe mọi người truyền miệng, Lan cho rằng đó là lời nói xấu nên lên mạng khiêu khích. Một số người bạn của Lan sau đó đã kéo đến lớp 11A4 đánh nhóm nữ sinh lớp dưới.

Từ một lời khen bị hiểu nhầm, nhóm nữ sinh đã đánh nhau. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 29/5, Hồng rủ 4 người khác kéo đến xã Thường Nga tìm một nữ sinh trong nhóm của Lan để trả thù. Gặp cô này, Hồng và nhóm bạn lao vào đánh, đồng thời bố trí một người đứng ngoài dùng điện thoại quay lại. Xong việc, cả nhóm rút lui và trên đường về đã đăng tải clip hành hung bạn lên mạng xã hội.

Hồng tường trình, đăng clip lên mạng được một lúc thì suy nghĩ lại nên gỡ xuống. Tuy nhiên nhiều người khác đã nhanh chóng tải về và đăng tải lên các trang mạng khác. "Em biết đó là việc làm sai trái và thiếu suy nghĩ", nữ sinh viết.

Thầy Đinh Sỹ Cổn, Hiệu trưởng THPT Can Lộc cho biết, công an địa phương đã gửi báo cáo làm việc đến nhà trường. Bước đầu xác định vụ việc hôm đó có 3 nữ sinh của trường (một người bị đánh và hai người tham gia đánh), còn lại những người ở trường ngoài.

"Hiện nữ sinh bị đánh sức khỏe đã tốt hơn. Do đang hè nên chúng tôi lên phương án tìm giải pháp xử lý, trước mắt sẽ xin ý kiến của Sở Giáo dục Hà Tĩnh", thầy Cổn nói.

Ngày 29/5, mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 4 phút, quay cảnh một nữ sinh bị 4 cô gái bịt khẩu trang, tay cầm mũ cối, mũ bảo hiểm, lao vào đấm đá túi bụi ở giữa đoạn đường vắng.

Sau khi đánh hội đồng, một cô gái mặc áo chống nắng màu đen, mặt bịt khẩu trang tiếp tục cầm mũ cối hăm dọa, đá vào đầu nữ sinh đang nằm giữa đường. Sự việc khiến nữ sinh bị đánh phải tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ điều trị.

Đức Hùng

*Tên các nữ sinh đã được thay đổi.