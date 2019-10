Nữ hiệu trưởng trường mầm non tử vong

Nghệ An11h ngày 3/10, cô Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, ở huyện Quỳ Châu), Hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong 4 được phát hiện nguy kịch tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Người thân đưa nạn nhân tới cơ sở y tế cứu chữa nhưng không qua khỏi. Theo ông Lương Văn Năm (Chủ tịch xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu), cô Thanh đã lập gia đình và có con, giữ chức hiệu trưởng mầm non xã Châu Phong 4 năm qua. Hàng ngày cô Thanh công tác bình thường, vui vẻ với mọi người cho tới sáng nay thì xin vắng mặt tại trường vì có việc riêng.

Chiều nay, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu bố trí người quản lý trường mầm non Châu Phong 4, trấn an tinh thần của đồng nghiệp và các em học sinh.

Công an huyện Quỳ Châu đang xác minh nguyên nhân.