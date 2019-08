Những ưu đãi khi xin học bổng, visa du học New Zealand

Công ty Du học Đức Anh tặng phí visa du học New Zealand cùng cơ hội xin học bổng tới 100% học phí.

New Zealand đứng số một toàn cầu về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai. Ngoài ra, chi phí du học rẻ, ở lại làm việc khi học xong, định cư khi đủ điều kiện, mang theo gia đình khi du học, con học miễn phí phổ thông khi đi theo bố mẹ, học phí PhD chỉ 7.000-12.000 NZD... là những ưu thế khi du học quốc gia này.

Từng được bình chọn là Top Performing Agent trong tuyển sinh du học NZ, trong tháng 8, 9, khi đăng ký du học New Zealand và nộp hồ sơ tại Công ty Tư vấn Du học Đức Anh, học sinh - sinh viên sẽ có cơ hội nhận gói ưu đãi từ Đức Anh, bao gồm:

- Tặng 100% phí ghi danh vào một loạt trường;

- Tặng 100% phí hành chính du học;

- Tặng phí visa du học New Zealand cho học sinh vào các trường đại học và học viện kỹ nghệ bậc đại học và thạc sĩ;

- Tặng phí dịch thuật (lên đến một triệu đồng)

Hỗ trợ từ Đức Anh với du học sinh

Công ty Đức Anh cam kết hỗ trợ được các bạn du học thành công. Các dịch vụ tại Công ty Đức Anh có tính chuyên nghiệp, minh bạch, khép kín... Phụ huynh và học sinh, sinh viên xem thêm thông tin các thành tựu của Đức Anh tại đây.

- Tư vấn chọn trường và ngành học;

- Đánh giá và định hướng hồ sơ du học;

- Xin học - nhanh chóng và hiệu quả;

- Xin học bổng nếu bạn đủ điều kiện - rất hiệu quả;

- Xin visa du học - tỷ lệ visa của Đức Anh rất cao;

- Đào tạo, luyện thi tiếng Anh và tổ chức thi tiếng Anh PTE A cho bạn du học;

- Bố trí đón, nhà ở, bảo hiểm, khác;

- Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình bạn du học;

- Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

Chứng nhận Công ty Tư vấn Du học được công nhận bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand".

Những thông tin cần lưu ý khi chọn NZ

Chọn trường

- Bạn có thể chọn một trong 8 trường đại học: Aukland University, Aukland University of Technology, Lincoln University, Massey University, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Otago, University ofWaikato;

- Một trong 16 trường học viện kỹ nghệ (xem danh sách);

- Một trong hơn 100 trường phổ thông (xem danh sách).

Chọn bậc học

Học sinh - sinh viên có thể chọn học các bậc:

- Ngoại ngữ - dành cho mọi đối tượng;

- Phổ thông - từ lớp 7 trở lên;

- Dự bị đại học - dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên;

- Cao đẳng - dành cho học sinh hết lớp 11 trở lên;

- Đại học - dành cho học sinh hết lớp 12 trở lên;

- Thạc sĩ - Tiến sĩ dành cho sinh viên hết đại học trở lên;

- Du học hè.

Chọn ngành học

- Những ngành học hot, dễ tìm việc: tại đây

- Những ngành thiếu nhân lực và được ưu tiên định cư, xem tại đây

- Một cách chung nhất bạn có thể chọn: Kinh doanh; Khoa học xã hội; Nông nghiệp; Kỹ thuật; Luật; Khoa học tự nhiên; Máy tính; Nghệ thuật; Kiến trúc; Xây dựng; Giáo dục; Y/ Dược cùng nhiều chuyên ngành khác.

Học bổng

- Thông tin cập nhật nhất về học bổng du học New Zealand: xem tại đây

- Các học bổng này trị giá từ 10 đến 100% học phí, dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên khác nhau, liên hệ Công ty Đức Anh để biết thêm chi tiết.

Hồ sơ xin học/ xin học bổng

Check với Đức Anh để có thông tin chi tiết về hồ sơ của bạn. Yêu cầu chung:

- Bằng và bảng điểm/ học bạ đã có;

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp (nếu chưa có bằng);

- Chứng chỉ tiếng Anh, nếu đã có;

- Bằng khen, giấy khen và các thành tích khác - nếu nhắm học bổng.

- Hộ chiếu, trang có ảnh và chữ ký;

- CV.

Visa du học New Zealand

Check các ưu điểm sau:

- Xét nhanh - có thông báo đầu tiên hầu như chỉ sau hai tuần;

- Tiện lợi - do áp dụng chính sách nộp hồ sơ online, bạn không cần đến Lãnh sự quán New Zealand mà chỉ cần cung cấp tài liệu online;

- Cấp visa pathway;

- Minh bạch - mọi thông tin được công khai, xét công bằng, bất luận thành phần gia đình và xã hội của bạn;

- Hệ thống nhắc gia hạn visa tự động, hầu như chỉ có với VP visa NZ.

Ưu điểm khi học PhD

- Học phí rẻ: 7.000 - 9.000 NZD/năm - như sinh viên bản xứ;

- Nhiều cơ hội học bổng từ Chính phủ, các tập đoàn, ngân hàng lớn của New Zealand, khi bạn đang làm tiến sỹ;

- Được mang theo vợ/ chồng được cấp visa làm việc toàn thời gian, con được học phổ thông miễn phí;

- Được làm việc toàn thời gian trong khi học tập, nghiên cứu và trong các kỳ nghỉ;

- Được ở lại làm việc 3 năm sau khi học xong và được ở lại làm việc dài hạn khi xin được việc;

- Cơ hội xin định cư khi đủ điều kiện.

Mang theo gia đình

Nếu muốn mang theo vợ/ chồng/ con cái, bạn cần học các khóa học level 8 (Postgraduate diploma) trở lên, cụ thể:

- Level 8 - học ngành nằm trong danh sách Các ngành nghề thiếu hụt dài hạn (Long-term Skill Shortage List): khi đó, vợ/ chồng đi cùng được phép làm việc full time, con cái có thể được đi học phổ thông miễn phí tại New Zealand;

- Level 9 hoặc 10 - học bất cứ ngành nào: vợ/ chồng đi cùng được phép làm việc full time, con cái được đi học phổ thông miễn phí.

Làm thêm - ở lại làm sau khi tốt nghiệp

Kể từ ngày 26/11/2018, các du học sinh sẽ được ở lại từ một đến 3 năm sau khi tốt nghiệp, cụ thể:

- Cấp thị thực ở lại một năm cho các sinh viên đang học các khóa học level 4-6 và khóa học không cấp bằng level 7;

- Cấp thị thực ở lại hai năm cho các sinh viên đang học các khóa học level 4-6 và các khóa học không cấp bằng level 7 ngoài khu vực Auckland, khóa học cần hoàn thành trước tháng 12/2021. Sau thời điểm này, sẽ quay lại với thị thực một năm;

- Cấp thị thực ở lại ba năm cho các sinh viên tốt nghiệp các khóa học level 7, 8 trở lên, bất luận bạn học ở Auckland hay nơi khác.

Định cư tại NZ khi ban đủ điều kiện

Chính sách định cư New Zealand không phức tạp, chỉ yêu cầu bạn tìm được việc - có mức lương tối thiểu, là có thể nộp hồ sơ xin định cư. Do đó, quan trọng nhất là bạn tìm được việc trong thời gian được ở lại New Zealand sau khi học xong.

Đầu tư vào NZ

Công ty Đức Anh hỗ trợ thông tin, tư vấn mua nhà ở và các đầu tư khác tại New Zealand cho các du học sinh - phụ huynh. Liên hệ với Đức Anh để biết thêm chi tiết.

Câu chuyện thành công của học sinh Đức Anh

Nguyễn Phan Ý Nhi (Lớp 9, trường THPT Vũng Tàu) - xuất sắc nhận được suất học bổng giá trị nhất - He Tohu Hiranga - hỗ trợ 100% học phí năm đầu tiên bậc trung học của Chính phủ New Zealand.

Với bảng thành tích ấn tượng, điểm trung bình 9.5 và IELTS 8.5 khi chỉ mới 15 tuổi, Ý Nhi còn thuyết phục hội đồng giám khảo với phong thái tự tin và sự hiểu biết về nền giáo dục New Zealand. Ý Nhi sẽ nhập học trường Long Bay College (Thành phố Auckland) vào tháng 1/2020.

Ý Nhi chia sẻ: "Em rất vinh dự khi là một trong số những học sinh Việt Nam đầu tiên được trao tặng học bổng NZSS. New Zealand là một điểm đến mơ ước mà em luôn muốn đặt chân tới và em sẽ cố gắng hết sức từ cơ hội học tập tại đất nước này để hướng tới một tương lai tươi sáng."

Vương Ngân Giang - tốt nghiệp Auckland Girls Grammar School và giành học bổng 100% của Đại học Melbourne - Top 50 thế giới.

Vương Ngân Giang là cựu học sinh trường Quốc tế Nam Sài Gòn, em bắt đầu du học New Zealand từ tháng 7/2015 tại trường Auckland Girls Grammar School. Tại đây, nữ sinh tiếp tục duy trì thành tích học tập xuất sắc với việc đạt nhiều danh hiệu như Học sinh xuất sắc nhất toàn trường (Dux 2016), giải học sinh xuất sắc 4 môn học (Kinh tế, Tiếng Anh, Vi tính, Tiếng Trung Quốc), Giải nhất về môn Kinh doanh. Em còn nhận được rất nhiều lời ngợi khen và đánh giá cao từ hiệu trưởng của trường – cô Liz Thompson: "Đó là một cô gái trẻ gây ấn tượng sâu sắc với tôi. Chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ làm rạng danh tên tuổi ngôi trường Auckland Girls Grammar School với những thành công mà cô ấy có được trong tương lai".

Ngân Giang và các giáo viên trường AGGS trong ngày nhận giải Dux 2016.

Lịch gặp các trường và tư vấn trực tiếp với Đức Anh A&T

Học sinh, sinh viên có nhu cầu tư vấn du học New Zealand, liên hệ với Công ty Đức Anh để được hỗ trợ tốt nhất. Đăng ký tại đây

Liên hệ để được tư vấn chi tiết và miễn phí:

Nếu muốn trao đổi trực tiếp với các trường New Zealand, phụ huynh và học sinh, sinh viên tham khảo lịch gặp trực tiếp các trường do Công ty Đức Anh tổ chức trong tháng 8 và 9 như sau:

Tại Hà Nội

Ngày Giờ Trường Đào tạo Địa điểm 22/8 15h-16h Woodford House Boarding School for Girls Lớp 7-13 Tòa nhà Đức Anh, 54-56 Tuệ Tĩnh 25/8 15h-18h Massey University Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 26/8 9h-10h Ara Institute of Canterbury Cao đẳng, đại học 13h40 -14h10 Eastern Institute of Technology Cao đẳng, đại học 14h30 -15h30 LightPath New Zealand Schools Cao đẳng, đại học 16h-18h University of Auckland & English Language Academy (ELA) Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 27/8 10h-11h Otago Boys High School Lớp 9-13 28/8 16h-18h Unitec Institute of Technology Cao đẳng, đại học

Tại TP HCM

Ngày Giờ Trường Đào tạo Địa điểm 22/8 10h-11h NMIT- Nelson Marlborough Institute of Technology Cao đẳng, đại học Tòa nhà Đức Anh, 172 Bùi Thị Xuân, quận 1 14h-15h University of Otago Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 23/8 10h30-11h30 Eastern Institute of Technology Cao đẳng, đại học 15h-17h University of Auckland & English Language Academy (ELA) Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 24/8 15h-18h Massey University Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ KS Lotte Legend, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1 26/8 10h-11h St Mary’s College Lớp 7-13 Tòa nhà Đức Anh, 172 Bùi Thị Xuân, quận 1 29/8 10h-11h Otago Boys High School Lớp 9-13 3/9 16h-18h Unitec Institute of Technology Cao đẳng, đại học

Lịch sự kiện tiếp tục được cập nhật, check thông tin chi tiết và đăng ký tham dự tại đây

Triển lãm du học toàn cầu tháng 9

Nếu bạn quan tâm đến các nước khác hoặc muốn trao đổi với các trường New Zealand khác thì có thể tham dự "Triển lãm du học toàn cầu" tổ chức tại:

- Hà Nội: 14h-18h, ngày 28/9 tại khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt;

- TP HCM: 9h-13h, ngày 29/9 tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận 1.

Sự kiện mở cửa tự do.

Sự kiện mở cửa tự do.

